L'oroscopo di sabato 25 dicembre 2021 è arrivato, pregno di novità soprattutto per quanto concerne i sentimenti e gli affetti in generale.

L'Astrologia in questo contesto interessa i segni della seconda sestina per quanto riguarda le previsioni zodiacali del giorno; invece per la classifica di Natale a essere interessato sarà lo zodiaco al completo.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno di Natale, 25 dicembre per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dall'Ariete a Pesci.

Previsioni zodiacali di Natale, 25 dicembre

Bilancia: ★★★★★. Si preannuncia un sabato, senza alcuna esagerazione, davvero fantastico e a tutto tondo con le vostre più esclusive tentazioni. In definitiva, gran parte della giornata di Natale potrà contare su astri pronti a farsi in quattro pur di aiutare a vivere una giornata di festa in serenità e massima allegria. In amore, di certo sarete padroni assoluti della situazione: diciamo che saprete imporvi con carisma e simpatia in ogni circostanza e questo sarà anche il momento ideale per dare un nuovo assetto al vostro rapporto di coppia. Convinti? Bene, sappiamo di poter contare sulle vostre qualità e sul vostro carattere deciso e positivo. Voi single intanto, vivrete un momento molto speciale: non mancheranno occasioni per divertirvi e/o per ampliare il vostro raggio di amicizie.

Scorpione: ★★★★★. Il giorno di Natale analizzato in questo frangente, si presenterà ottimo sotto svariati aspetti. Il migliore, senz'altro, sarà sul lato parentale o delle amicizie strette. Per quelli con un invito a pranzo o cena, prendete nota: troppo cibo, condimenti e alcolici come pure le sfiziose "bollicine", sono puro veleno sia per la linea che per lo stomaco, sappiatelo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per quanto concerne l'amore: tutto si evolverà a vostro favore, sarà quindi un buon momento per sistemare qualcosa rimasta in sospeso e chiarire una volta per tutte la vostra posizione nei confronti della vostra metà. In questo contesto le previsioni di sabato prevedono scintille in amore. Date sfogo alle vostre voglie più intime, il partner ne sarà certamente entusiasta.

Consiglio: fate attenzione a coloro che odiate o mal sopportate, saranno sicuramente fonte di stress.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 25 dicembre al Sagittario indica che partirà abbastanza bene questa parte della settimana, senza troppe difficoltà. Il periodo diciamo che potrebbe regalare momenti di vera rilassatezza o di leggerezza accompagnata dalla voglia di un sano divertimento: concedetevelo ogni tanto, almeno quando non avete impegni di lavoro o per altri pressanti motivi. In amore, se desiderate qualcosa dal partner non siate titubanti: finalmente sembra essere arrivato il momento per chiarire, quindi esponete i vostri desideri con fiducia, magari lui/lei sarà disposto ad esaudirli.

Single, le situazioni complicate arricchite dal brivido dell'imprevisto vi attireranno più del solito.. Single, "è meglio un uovo oggi che una gallina domani!", questo recita un famoso detto. Quindi, invece di sognare ciò che non potreste avere sarebbe ora di pensate a godervi il presente, cercando di valorizzare di più quanto avete già.

Oroscopo e stelle del giorno 25 dicembre

Capricorno: ★★★. Questo Natale, diciamolo pure, non sarà troppo entusiasmante, questo è certo. Tuttavia, non deluderà affatto se saprete gestire alcuni momenti fondamentali del periodo. In questa parte finale della settimana potreste avere a che fare con situazioni abbastanza stressanti: evitate innanzitutto di fomentare tiritere o battibecchi.

In amore, contraddizioni e sbalzi d'umore saranno protagonisti di questa strana giornata, certamente non mancherà chi ve lo farà notare, il vostro partner! Dovrete quindi contare fino a dieci, cento, mille prima di rispondere e reagire di impulso, cercate di mantenere la calma sarà solamente una giornata storta. Siete single? Allora potreste sentire ancora più impellente il bisogno di qualcuno accanto a voi: tutto sembrerà andare per il verso sbagliato! L’unica cosa da fare sarà mostrarsi paziente e saper aspettare. Ad emergere potrebbe essere una certa voglia di distrarsi giocando con i sentimenti, come se voleste rimettervi in gioco: occhio a non fare passi falsi!

Acquario: ★★. Giornata natalizia da non prendere troppo alla leggera.

Qualcuna tra le congiunzioni astrali più ostiche potrebbe mettere zizzania nel rapporto di coppia, come anche in quelli in via di definizione. In arrivo probabilmente nuovi disagi, pronti ad aggiungersi a quelli con cui abitualmente già siete in combattimento. In amore quindi dovrete porre rimedio ad una situazione che avevate trascurato tempo addietro: parlatene innanzitutto con il partner e regalatevi qualche momento solo per voi, anche per cercare di sistemare alcune cose in sospeso. Viste le premesse è sconsigliabile prendere qualsiasi tipo di iniziativa: lasciatevi trasportare dolcemente dalla corrente senza interagire più di tanto. Single, gli astri consigliano di ripulire i pensieri da ogni negatività, appoggiandovi a partner, amici o parenti in grado trasmettere positività e, se possibile, anche un pizzico di sana allegria.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del 25 dicembre, giorno di Natale, mette in conto la possibilità che possa esserci una giornata a due velocità. Buona nella prima parte, poi a partire da metà pomeriggio fino alla fine potrebbero capitare impuntamenti o situazioni poco positive. Il frangente valutato con le quattro stelle della normalità, potrebbe anche favorire la nascita di piccole incomprensioni a livello parentale o di amicizia. In definitiva non avrete troppo da esultare ma nemmeno essere troppo preoccupati; diciamo pure che il periodo avrà un andamento blando, lineare quanto basta per non scadere nella negatività. A fronte di quanto appena espresso, il consiglio è di non mollare. Per ciò che concerne l'amore: chi è già stabilmente in coppia si sentirà ancora più unito grazie ad un maggior scambio di tenerezze e coccole.

Trascorrerete quindi una piacevole giornata e una ancor migliore serata insieme alla dolce metà del cielo. Single, è tornato il tempo delle mele anche per voi: infatti, delle emozioni adolescenziali pervaderanno tutta questa giornata favorendo un rimescolamento di emozioni.

Classifica oroscopo di Natale, le stelle del 25 dicembre

La classifica completa interessante la giornata di Natale è pronta per rivelare quali, tra i dodici segni dello zodiaco, avranno il completo appoggio dell'Astrologia. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? In questa giornata speciale fatta di luci multicolori, dolci sentimenti, gioia e amore, a sorridere saranno principalmente cinque segni.

Al primo posto nella scaletta natalizia figura il segno dei Gemelli, meritatamente considerato al "top del giorno". A voi scoprire i restanti simboli astrali evidenziati nel prospetto posto a seguire.

Le stelline del 25 dicembre, giorno di Natale: