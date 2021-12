L'oroscopo di mercoledì 29 dicembre 2021 è pronto ad annunciare l'ottimo frangente messo in preventivo per due segni. In questo caso come ormai prassi consolidata, ad essere analizzati i soli simboli astrali rientranti nella prima sestina zodiacale. Ansiosi di mettere nero su bianco i segni più fortunati di mercoledì? Allora iniziamo pure a dare voce ai migliori del momento: Cancro e Leone. Non male il periodo nemmeno per Toro e Vergine, coppia preventivata in giornata normale, in questo caso segnata con quattro stelle della buona positività. Giù di tono invece sia l'Ariete che Gemelli, rispettivamente assegnatari delle tre e due stelle.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 29 dicembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Cancro, Leone;

2° posto - ★★★★: Toro, Vergine;

3° posto - ★★★: Ariete;

4° posto - ★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 29 dicembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 29 dicembre al segno dell'Ariete predice una giornata decisamente "no", valutata nelle odierne previsioni come negativa al 75%. Insomma, il periodo in avvicinamento potrebbe essere davvero la classica giornata da "sottotono". Cosa fare, dunque? In amore, se qualcosa vi angoscia o non vi mette neanche un pizzico di entusiasmo, cercate di sforzarvi di trovare la soluzione per risolvere il problema, senza tenere il muso al vostro compagno/a.

Se c'è qualcosa che non vi sta bene chiaritevi subito, vedrete che tutto si risolverà e potrete inaspettatamente trascorrere una serata tranquilla, senza musi lunghi. Single, il vostro cielo non è malvagio, ma avrete l'umore altalenante per colpa di alcuni imprevisti domestici o forse anche dei problemi con il vicinato. Così si farà forte il desiderio di trascorrere la giornata in totale relax, standovene magari un po' appartati a leggere un libro o a vedere un film in tv.

Nel lavoro, probabilmente in giornata non avrete le idee molto chiare, soprattutto per quanto riguarda le vostre effettive attitudini e quindi anche le possibilità di successo.

Toro: ★★★★. La giornata sarà mediamente buona, pronta a dare a questa parte della settimana una caratura vivibile. Dunque, periodo discreto da vivere quasi in ogni situazione con una certa concentrazione sulle cose che si andranno a fare.

Consolatevi con il fatto che avranno pane per i loro denti coloro che cercheranno di mettervi i bastoni tra le ruote. In campo sentimentale, sarà una giornata tranquilla, sarete pronti ad agire, se necessario, grazie a un buon potenziale creativo che si manifesterà da un momento all'altro. Così, anche se un po' impigriti dal clima natalizio, di sera preferirete starvene raggomitolati accanto al partner, godendovi appieno le sue coccole. Single, il cielo sarà generoso nei vostri confronti e vi consentirà di trascorrere bene questa giornata. Assicurandovi il buon umore e aiutandovi a tornare in forma qualora aveste avuto dei problemi, durante le feste, trascorrendo una serata gioiosa in famiglia.

Nel lavoro, gli influssi del cielo sono buoni e preziosi per trovare nuovi spazi, ma anche per inventare un modo diverso di lavorare.

Gemelli: ★★. In arrivo un mercoledì abbastanza negativo, sotto previsioni poco positive. Infatti, il periodo è stato classificato con il classico "ko", indice di periodo poco performante. In questo caso si consiglia tenacia e tanta convinzione nelle vostre possibilità. In amore, avrete l'umore sotto le scarpe e maretta nei rapporti, e le vostre esigenze non s'incontreranno con quelle degli altri. Cercate un compromesso, altrimenti rischierete di avere dei possibili screzi con il partner. Così un momento di isolamento potrà essere positivo, perché vi permetterà di rientrare in voi stessi, rassicurando il vostro compagno, dei vostri sentimenti.

Single, state girando in tondo, senza combinare nulla: fate una bella pausa ed esaminate in profondità le situazioni che non soddisfano. Perché non si può certo affermare che questo giorno sarà una meraviglia, sotto il profilo sentimentale! Oltre a questo, un imprevisto vi potrebbe costringere a modificare un programma della giornata, quindi rilassatevi. I rapporti di lavoro potrebbero essere un po' tortuosi e difficili, ma fortunatamente saprete districarvi ed esprimere con grande chiarezza ciò che non va.

Oroscopo e stelle di mercoledì 29 dicembre

Cancro: ★★★★★. La giornata del 29 dicembre si annuncia splendida ed interessante: pronti a cogliere il momento? In diversi casi la situazione quotidiana si presume possa essere scorrevole e soddisfacente per molti di voi.

Gli astri sono già pronti a fare la corte ad ogni vostro desiderio, regalando momenti pregni di fantasia e molto intriganti. Per i sentimenti, un'immaginazione vivace e una fantasia accesa vi aiuteranno a ravvivare la fiamma dell'intesa col partner, con delle sorprese che vi lasceranno senza fiato. Sentirete così, di avere più risorse per convincerlo a fare ciò che avete in mente, senza problemi. Single, i riflettori stellari saranno puntati sui divertimenti, sul sociale, sui rapporti interpersonali. Le stelle sopra il vostro capo agevoleranno così dei spostamenti, viaggi, vacanze, programmi rivolti allo svago e all'arte. Grazie a loro, potrete di scacciate la malinconia e trascorrere momenti felici con la famiglia e gli amici di sempre.

Nel lavoro, potrebbe essere un buon momento per trovare nuovi sbocchi all'attività di sempre e anche per crearne una diversa da prima, sarete così in grado di incrementare i guadagni.

Leone: ★★★★★. La giornata del 29 dicembre sarà decisamente a favore, complici astri consenzienti ed altamente positivi nei riguardi del segno. Diciamo che saprete trovare nuovi ritmi di vita, certamente in grado di tenere vivi e vegeti interessi e voglia di vivere. In amore, vi aspetta un mercoledì emozionante: sarete infatti avvolti dal calore e dall'affetto del vostro partner che, ancora una volta, vi confermerà che siete voi e solo voi la persona che vuole al suo fianco. Per allietare ancor di più la vostra giornata, fate una telefonata e un augurio speciale, per l'anno nuovo, ai parenti lontani: vedrete che li renderete felici.

Single, giornata felice per voi che potrete trascorrerla con la miglior disposizione d'animo possibile, grazie a un cielo fantastico. Sarete infatti euforici e le prospettive per il futuro sembrano rosee. Scatenate pure la fantasia, in questo momento, perché potrebbe essere l'arma vincente sul fronte dei sentimenti. Nel lavoro, riuscirete a far fronte a tutti i vostri impegni e le cose procederanno a meraviglia, inoltre farete delle attente analisi per non farvi trovare impreparati.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 29 dicembre, preannuncia un periodo abbastanza sopportabile, anche se in parte flemmatico e poco reattivo alle vostre attese. Cercate innanzitutto di non sprecate taluni opportunità che si dovessero manifestare durante il corso della giornata.

In campo sentimentale, le stelle vi metteranno di buonumore: così sarete particolarmente allegri, vitali e amorevoli nei confronti del partner. Si leggerà dai vostri occhi che siete felici della vita di coppia, infatti state cambiando per cercare di migliorare ancora di più la qualità del vostro rapporto. Lo scopo è renderlo il più sereno possibile. Single, potreste decidere di trascorrere questo giorno all'insegna del riposo e della tranquillità, specie se è un lusso che vi concedete raramente. Sarebbe infatti un errore reagire alla stanchezza imponendosi ritmi serrati di attività. In ambito lavorativo vi distinguerete per il vostro modo di agire e sarete segnalati tra i migliori nel vostro ambiente professionale.

