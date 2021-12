L'oroscopo di Capodanno, venerdì 31 dicembre 2021 è pronto a stuzzicare la fantasia oppure ad alimentare speranze in merito all'ultimo giorno dell'anno. Curiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia a Capodanno? Se anche voi siete in cerca di risposte riguardanti la festa più attesa dell'anno, quindi intenzionati a migliorare la situazione generale, siete approdati nel posto giusto. In questo contesto passeremo "al setaccio" i segni della prima sestina, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine nonché la classifica stelline di fine anno.

Iniziamo quindi a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 31 dicembre segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Gemelli;

2° posto - ★★★★: Toro, Leone;

3° posto - ★★★: Cancro;

4° posto - ★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 31 dicembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 31 dicembre al segno dell'Ariete predice questa parte della settimana non affatto come nelle attese, vista quindi come "sottotono". In campo sentimentale, il cielo di Capodanno si colorerà di rosso e vi rivolgerete all'amore con entusiasmo, slancio esuberante e fiducioso. Le emozioni saranno tante, in alcuni momenti molto eccitanti, perché saprete suscitare delle sensazioni di forte intensità nel partner.

Le stelle vi daranno una forte carica di passione, così le coppie avranno certamente vita più facile, soprattutto se ognuno si impegnerà nel proprio piccolo a dare il meglio di se stessi. Single, state seguendo una linea di comportamento costruttiva, indipendentemente dai dubbi e dalle paure. Continuate così, perché é tempo di affermarvi con chi vi circonda.

Mostratevi come siete, con delle conversazioni costruttive, e non esitate a chiedere consigli: ricordate, la saggezza di chi ha esperienza potrebbe essere utile anche a voi. Nel lavoro, aumenterà il vostro prestigio sociale. Sarà per questo che nella vostra attività procederete speditamente, facendo ripartire un progetto che avevate accantonato.

Toro: ★★★★. Giornata abbastanza normale per voi del Toro, valutata nelle predizioni di venerdì con le quattro stelle indicative di routine. In campo sentimentale, le coppie procederanno con grande velocità verso il futuro e faranno progetti adeguati alla propria condizione. Questo aiuterà a non illudersi, ma soprattutto a fortificare la relazione. Così, mettendovi a confronto in modo ponderato, proverete a cogliere gli aspetti positivi e negativi della relazione, senza accusarsi reciprocamente ma anzi prendendo degli spunti positivi per un futuro più sereno. Single, la buona azione del cielo riuscirà a dissipare qualche problema nato negli ultimi giorni. Così chi è in cerca dell'anima gemella avrà sicuramente l'occasione per conquistare chi piace.

Il vostro cammino sentimentale sarà decisamente in miglioramento e, se tenete molto ad una persona in particolare, dovete accelerare i tempi per non farvela sfuggire. L'attività professionale sta marciando bene, ve ne accorgerete senza possibilità di equivoci specialmente se lavorate alle dipendenze altrui. Gli astri, infatti, agevolano i contatti, favoriscono la comunicazione, accrescono la vostra simpatia e vi rendono imbattibili.

Gemelli: ★★★★★. Il prossimo venerdì 3 dicembre, ultimo giorno del 2021, si preannuncia altamente favorevole verso voi Gemelli, certamente in grado di regalare soddisfazioni sia in campo sentimentale che nel lavorativo. In amore, vi sentirete bene, in armonia con l'ambiente che vi circonda, perché questo giorno porterà sicurezza, stabilità negli affetti e nelle relazioni di coppia.

Saranno infatti le piccole cose di tutti i giorni a scaldarvi il cuore e a riempirvi l'animo di gioia e di soddisfazione. Divertitevi pure col partner, senza però trascurare la dieta: la salute e una regolare attività sportiva vi renderà più sicuri e più belli. Single, il vostro ottimismo vi aiuterà a superare i fastidi e gli ostacoli che incontrerete. Usatelo per lasciarvi alle spalle cattive abitudini, così, grazie all'atmosfera tranquilla che vi circonda potrete riappropriarvi alla fonte di un nuovo dinamismo, necessario per procedere nei vostri piani sentimentali futuri. È il momento di iniziare a lavorare sul vostro interiore, magari risolvendo aspetti legati alla vostra vita da solitari.

Nel lavoro, dedicatevi con impegno a un progetto che desiderate realizzare con tutte le vostre forze. E' il momento di darci dentro per arrivare all'obiettivo.

Oroscopo e stelle di venerdì 31 dicembre

Cancro: ★★★. Il prossimo Capodanno risulta sulla carta astrale abbastanza ostico. Insomma, si preannuncia una giornata segnata dal sottotono per la maggior parte di voi del segno. Per i sentimenti, se non volete rovinare l'armonia del rapporto di coppia, siate più comprensivi nei confronti del partner. Ciò non significa che dovete essere sempre d'accordo con la persona amata, ma almeno cercate di ascoltarla perché potreste andare incontro a stizzose ripicche senza senso. Dovreste cercare di essere più disponibili e tolleranti con chi vi sta vicino.

Single, non lasciatevi scoraggiare né demotivare, qualunque cosa accada i vostri programmi, le vostre intenzioni, gli obiettivi che avete sono validi e vanno perseguiti fino in fondo. Superate con pazienza eventuali momenti di stanchezza, ostacoli o intralci. Se i cattivi pensieri vi infastidiscono, fate qualcosa per eliminarli: meditazione, ascolto di buona musica, una semplice passeggiata. Vedrete che starete subito meglio. Nel lavoro, se possibile rimandate ai prossimi giorni decisioni importanti. È arrivato il momento di esigere rispetto a chi assolutamente non ve ne porta.

Leone: ★★★★. Partirà in linea con la solita routine quotidiana questo vostro venerdì di Capodanno. In amore, le stelle presenti in questa giornata vi saranno senz'altro abbastanza amiche, sarete quindi da considerare tra i segni positivi.

In coppia, chi è già impegnato in una relazione duratura sarà caratterizzato da una piacevole euforia e potrà tranquillamente assaporare la situazione, vivendo questa giornata in modo perfetto. Siete gli unici a poter confidare nelle vostre speranze e portarle a compimento. È arrivato il momento di avvicinarsi di più al vostro partner in modo da poterlo rendere fieri di voi. Single, non sarà difficile raggiungere il giusto equilibrio tra i vari settori della vita: metteteci una buona dose di impegno altrimenti, se vi lascerete prendere dall'indecisione, concretizzare qualcosa di serio potrebbe essere un problema. Tranquilli perché alla fine riuscirete a risolvere, magari anche con l'aiuto di qualcuno.

Nel lavoro, riuscirete finalmente a liberarvi da certi pensieri o da preoccupazioni, godendovi al meglio questo giorno. Qualunque sia la vostra attività professionale, riuscirete ad ampliare il vostro raggio d'azione. Avrete le carte in regola per migliorare la vostra posizione.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, venerdì 31 dicembre prevede una giornata in grado di portare al seguito i colori grigiastri dei periodi da "ko". Alcuni pianeti in stato dissonante certamente si faranno sentire risultando abbastanza opprimenti ed in grado di generare confusione. In campo sentimentale sarà una giornata burrascosa. Affronterete tutto con leggerezza, così che un'animata discussione con la persona amata non si trasformi in un dramma.

Rilassatevi ascoltando musica, fate un bel respiro e camminate per scaricare tutte le tensioni accumulate. Single, l'umore non sarà certo alle stelle. Inoltre, distrazioni e dimenticanze potrebbero creare non pochi problemi. Quindi, attenzione a non perdere oggetti importanti e a non lasciare incustodite le vostre cose. Mentre, nella vita privata vi piacerà colorare i rapporti di fantasia, di colpi di scena e poiché sorriso attira sorriso, potreste incontrare delle persone piacevoli che vi rallegreranno la serata. Nel lavoro, non spaventatevi delle responsabilità che sembrano piombarvi addosso tutte insieme. Fate come l'Araba Fenice, che rinasce sempre e più forte di prima.

