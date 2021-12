Secondo l'oroscopo del 3 gennaio i nati sotto il segno del Sagittario stanno per ricevere buone notizie. I Pesci sono un po' giù e gli Scorpione sono piuttosto indecisi. Per quanto riguarda i Toro, invece, grandi opportunità lavorative in arrivo.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: alti e bassi per quanto riguarda le faccende di tipo sentimentale. Imparate a mettervi di più in gioco e a non aspettarvi troppo dalle persone che vi circondano.

11° Ariete: chi è in attesa di una risposta, sia in ambito professionale sia personale, potrebbe mostrare un po' di titubanza e incertezza.

Ad ogni modo, non bisogna essere impazienti.

10° Acquario: le previsioni dell'Oroscopo del 3 gennaio esortano i nati sotto questo segno ad essere un po' più calmi e assennati. Se non sapete in che direzione andare, meglio fermarvi un attimo.

9° Leone: giornata di emozioni per i nati sotto questo segno. Se state vivendo una fase di transizione, forse è il caso di impegnarvi un po' di più. Le novità sono necessarie, anche se talvolta difficili da affrontare.

Previsioni astrali 3 gennaio posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: la mente umana è fatta per abituarsi ai nuovi ritmi. Inizialmente l'impresa potrebbe sembrare più ardua del previsto, ma poi tutto diventa normalità. Apprezzate la "vostra" normalità.

7° Scorpione: l'oroscopo del 3 gennaio vi invita ad essere più determinati. In questo periodo siete piuttosto indecisi e la cosa potrebbe portare qualche turbamento. Di solito prendete sempre di petto le situazioni.

6° Vergine: in amore è importante donarsi solo quando ne vale davvero la pena. Certo è che non potete sapere sempre quando ne valga o meno la pena, quindi un minimo di rischio è sempre contemplato.

5° Cancro: in amore è arrivato il momento di prendere qualche decisione. Se fino a questo momento vi siete trascinati dietro una situazione, adesso bisogna agire.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Toro: il lavoro promette bene per questo 2022. Ad ogni modo, è importante non essere troppo pretenziosi ed esigenti. Ricordate che tutto arriva per chi sa aspettare.

3° Capricorno: le stelle vi invitano ad essere intraprendenti. Non arrendetevi al primo ostacolo e fate sempre di tutto per riuscire a mettervi in carreggiata allo scopo di ottenere i vostri obiettivi.

2° Gemelli: in amore si prospettano giornate molto interessanti. L'anno nuovo vi porterà tante novità, quindi, cercate di essere sempre pronti a tutto e non tiratevi indietro.

1° Sagittario: le stelle sono favorevoli. Dopo alcuni giorni un po' bui, finalmente riuscirete ad ottenere delle buone notizie. Non perdete mai la speranza e non arrendetevi.