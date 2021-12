Per il fine settimana 18 e 19 dicembre 2021, l’Oroscopo si prospetta ottimale per i segni dell’Acquario e del Capricorno. Il Leone e il Toro finalmente avranno una fase di rialzo prolungato, con tante novità ad attendere i nati sotto questi due segni. Ancora qualche problematica relazionale invece affliggerà i nati sotto il segno della Bilancia.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni del weekend.

L’oroscopo del weekend: Acquario in testa alla classifica

1° Acquario: avvierete una fase sul piano amoroso che probabilmente si protrarrà piuttosto a lungo, mentre con la famiglia ci sarà sempre più dialogo e voglia di trascorrere del tempo insieme.

Con il lavoro ci sarà una pausa che non vi dispiacerà affatto.

2° Capricorno: sarete dotati di un romanticismo che supererà di gran lunga quello di cui avete disposto nelle giornate precedenti, mentre sul lavoro le soddisfazioni derivanti dal lavoro potrebbero far incrementare l’autostima.

3° Pesci: la concentrazione lavorativa sarà ai massimi livelli in ambito lavorativo, mentre avrete qualche incontro che inaspettatamente potrebbe essere la chiave di volta per la vostra vita sentimentale, ma probabilmente ci saranno dei riscontri anche per la vostra vita amorosa.

4° Leone: questo weekend secondo l’oroscopo si presenterà molto tranquillo, anche se avrete dei progetti rimasti ancora in sospeso.

Con le amicizie ci sarà non solo un miglioramento a livello emozionale, ma potreste farne ancora e decisamente molto interessanti. Avvierete un affare molto soddisfacente.

Ariete in tranquillità

5° Toro: avrete sicuramente delle novità che faranno la differenza soprattutto in amore, mentre secondo l’oroscopo ci sarà una fase sul lavoro molto redditizia.

La salute sarà leggermente in calo, ma niente che non possa essere risolto in men che non si dica.

6° Sagittario: ci sarà un fine settimana di tranquillità in cui la domenica sarà molto più distesa rispetto al sabato, perché nella mattinata di quest’ultimo si aprirà uno scenario che prevede qualche impegno in più in famiglia e una sfida lavorativa da superare.

7° Ariete: sicuramente avrete una atmosfera casalinga che vi darà modo di lavorare più tranquillamente, mentre con le amicizie potrebbero aprirsi dei divari che probabilmente vi procureranno anche delle discussioni piuttosto accese.

8° Bilancia: rimanere un po’ soli con voi stessi sicuramente vi darà modo di riflettere su determinate amicizie che recentemente vi hanno reso abbastanza inquieti e molto impazienti. Secondo l’oroscopo avrete voglia di cambiare aria, magari anche conoscenze.

Pausa per Scorpione

9° Gemelli: dovrete far fronte a qualche piccola sfida prima che si possa trovare una tregua nel vostro fine settimana. Secondo l’oroscopo la mole di lavoro che vi attenderà nella settimana prossima sicuramente potrebbe essere facilmente procrastinata a data a destinarsi.

10° Scorpione: prendervi una pausa in questo weekend sarà molto più produttivo di quel che pensiate. Purtroppo però subentrerà una fase di nervosismo che potreste portare con voi a lungo, anche in momenti che dovrebbero essere spensierati, come nelle serate.

11° Vergine: ci saranno delle problematiche che potreste portarvi avanti per molto tempo a questa parte, nonostante ci siano alcuni presupposti per dare un giro di vite alla vostra situazione lavorativa. Siate pazienti su determinati aspetti.

12° Cancro: i guadagni in calo potrebbero mettervi in difficoltà per ciò che riguarda le finanze e le spese che in questo periodo sarà doveroso sostenere. Sicuramente ci sarà un ausilio esterno che potrebbe risollevare la vostra situazione abbastanza “fastidiosa”.