Nella settimana dal 20 al 26 dicembre troveremo sul piano astrologico il Sole viaggiare dai gradi del Sagittario (dove transita Marte) al Capricorno (dove risiedono Plutone, Venere e Mercurio). Saturno e Giove, invece, proseguiranno il moto in Acquario, così come Urano continuerà la sosta in Toro. Nettuno, infine, permarrà nel segno dei Pesci, nel frattempo la Luna si sposterà dall'orbita del Cancro alla Vergine.

Oroscopo settimanale favorevole per Scorpione e Capricorno, meno roseo per Bilancia e Cancro.

Sul podio

1° posto Scorpione: amore top. Venere e Mercurio a braccetto nell'amico Capricorno riceveranno anche la congiunzione del Sole, a partire da mercoledì, e ciò non potrà che rendere più che mai intriganti le vicende sentimentali di casa Scorpione.

La prima decade sarà, con probabilità, la maggiore beneficiaria dello Stellium di Terra, grazie al quale diverrà oltremodo passionale nel ménage amoroso.

2° posto Leone: ambiziosi. Se il mese del compleanno del Sagittario, in onda sino a martedì, aveva indotto i felini ad organizzare con lungimiranza i loro contatti e progetti lavorativi, l'entrata del Luminare giallo nel Capricorno potrebbe spingere gli stessi a premere sul pedale dell'acceleratore. L'ambizione e la costanza nella professione saranno due ottimi alleati dal 22 al 24 dicembre.

3° posto Capricorno: entusiasti. Eccezion fatta per le routinarie giornate di lunedì e martedì, la congiunzione tra il pianeta dell'armonia e il Messaggero degli Dei tenderà ad acuire l'entusiasmo di casa Capricorno nel corso di questa settimana.

Affrontare ogni questione col sorriso sulle labbra, e con la convinzione di potersela sempre cavare, avrà buone chance di mettere i nativi nelle condizioni di non nutrire alcun timore verso ciò che li attende da mercoledì in poi.

I mezzani

4° posto Toro: intuizioni. Particolarmente percettivi e vogliosi di riprendere le redini comunicative in coppia, i nati Toro trascorreranno, con tutta probabilità, l'inizio e la fine di questa settimana dicembrina riscoprendo il feeling con l'amato bene.

Riusciranno facilmente ad anticipare i desideri della dolce metà e a far sentire quest'ultima più che mai desiderata.

5° posto Vergine: a testa bassa. Il miglior metodo per uscire indenni da questa pressante settimana, in particolar modo lunedì, sarà presumibilmente non curarsi di maldicenze e colpi bassi altrui, proseguendo a testa bassa diritti per la loro strada.

Facendo orecchie da mercante e concentrandosi esclusivamente su ciò che desiderano, difatti, potrebbe essere semplice per i nati Vergine raccogliere i frutti più succosi di questa ultima parentesi del 2021.

6° posto Acquario: weekend top. Se nelle prime cinque giornate settimanali sarà probabile che il segno Fisso debba dedicarsi, volente o nolente, ad alcune urgenze pratiche legate al nido domestico, nel weekend avrà ottime chance di lasciarsi piacevolmente trasportare dai piaceri dell'amore. Probabili incomprensioni professionali nella giornata di giovedì per la seconda decade.

7° posto Gemelli: dosare le energie. Marte opposto continuerà a essere una spina nel fianco per i nati Gemelli questa settimana ma, allo stesso tempo, da mercoledì si libereranno dell'opposizione solare.

Con lo Stellium di Terra e il bellicoso pianeta in posizione ostile, il segno d'Aria sarà presumibilmente costretto a dosare con dovizia le poche energie a disposizione, in modo da indirizzare le stesse esclusivamente nelle faccende di massima urgenza o utilità.

8° posto Pesci: inizio smart. Le giornate del 20 e 21, grazie al flirt che ingaggeranno la Luna in Cancro e Nettuno sui loro gradi, avranno buone possibilità di risultare ideali in casa Pesci per fare nuovi e stuzzicanti incontri affettivi. Se davvero interessati alle nuove conoscenze fatte, però, i nativi dovrebbero stringere i tempi a inizio settimana, perché da mercoledì in poi le frequenze planetarie diverranno meno concilianti in tal senso.

9° posto Sagittario: aspettative deluse. I nati sotto il segno del Sagittario, dalla giornata di giovedì in poi, potrebbero rimanere alquanto delusi nei confronti dei blandi risultati di un investimento oppure di un fallimentare progetto messo in atto ultimamente.Scoraggiarsi, però, sortirebbe un effetto boomerang sul tono umorale, quindi sarebbe bene che il segno Mobile archiviasse presto la pratica.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: bizzosi. La fine del 2021, con questa settimana che farà da protagonista, non sarà probabilmente una passeggiata per i nati sotto il segno del Cancro, i quali risulteranno spesso irascibili e poco propensi al dialogo costruttivo con le persone care. Insofferenza e timore verso il prossimo futuro saranno gli sgraditi doni dello Stellium opposto, in particolar modo per la prima decade nativa.

11° posto Bilancia: punto della situazione. Mentre l'anno si appresta a conclusione, i nati Bilancia potrebbero essere invogliati dal parterre planetario a fare il punto della situazione, mettendo su un piatto desideri e priorità e sull'altro ciò che è stato concretizzato negli ultimi dodici mesi.

12° posto Ariete: fuori giri. Sette giorni che, a parte lo spensierato e mondano venerdì, avranno buone possibilità di risultare alquanti controversi per i nati Ariete, i quali avvertiranno una sorta di destabilizzazione figlia degli ultimi inaspettati accadimenti amorosi. Non sarà tempo, però, per chiarimenti o per vestire i panni del detective, meglio invece fermarsi a osservare in religioso silenzio.