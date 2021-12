Per la giornata di S. Silvestro, venerdì 31 dicembre 2021, l’Oroscopo prevede alle prime posizioni i nati sotto il segno del Capricorno, mentre gli altri segni di terra li seguiranno a ruota. I segni di aria invece potrebbero trovarsi alle ultime posizioni della classifica, con nel mezzo il segno della Bilancia come eccezione.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: Capricorno vivace

1° Capricorno: avrete la vivacità che vi serve per rendere questa serata ottimale e allegra, sia per voi stessi che per le persone che vi circondano.

Sicuramente con il partner si respirerà non solo un’aria di festa, ma anche di passionalità.

2° Ariete: avrete una tranquillità che non vorreste scambiare nemmeno con la migliore baraonda festiva. In questo momento potreste anche essere in una atmosfera che non sembrerebbe tipica di S. Silvestro, ma d’altro canto avrete a disposizione tutto ciò che desiderate.

3° Pesci: avrete una situazione altalenante per la quale dovrete prestare attenzione. Ma nella giornata di domani, ogni cosa sarà dedicata alle festività e alla positività che vivrete in compagnia delle persone amate, ma anche di qualche amicizia che potrebbe portarvi qualche novità.

4° Vergine: inaspettatamente sentirete molto da vicino e molto positivamente l’atmosfera che l’ultima giornata dell’anno vi riserverà.

La famiglia ora si rivelerà molto più sincera e attenta rispetto alle amicizie, secondo l’oroscopo.

Amicizie per Toro

5° Toro: chiacchierare con le amicizie più care sarà un ottimo toccasana dopo molte settimane faticose sul piano morale e lavorativo. Sicuramente avrete ancora un po’ di lavoro da sbrigare, prima di immergervi nell’atmosfera di festa della serata.

6° Scorpione: ritornerà un po’ di noia tipica delle festività, di poca disposizione a rendere la serata particolare, ma tutto sommato secondo l’oroscopo avrete un umore decisamente più alto rispetto qualche giorno fa, in occasione del Natale.

7° Bilancia: sicuramente riuscirete a divertirvi nonostante ci siano delle piccole discussioni in famiglia oppure all’interno della cerchia delle amicizie.

Secondo l’oroscopo potreste avere un piccolo contrattempo sul lavoro in mattinata, ma niente che possa rovinarvi l'atmosfera di festa.

8° Cancro: un calo dell’entusiasmo sul lavoro sarà dovuto essenzialmente alla mancanza di collaborazione all’interno della vostra squadra, ma d’altro canto in questo momento cercherete comunque di non farvelo pesare in modo significativo.

Pausa per Sagittario

9° Sagittario: la pausa che vorreste sul lavoro e che probabilmente state vivendo, la vorreste anche per quel che riguarda le persone, in questo momento. Però giocare potrebbe regalarvi qualche istante di distrazione da una faccenda che vi “riassorbirà” a breve.

10° Leone: questa giornata di domani potrebbe essere molto impegnativa sul lavoro, dunque probabilmente avrete anche poco tempo per festeggiare come vorreste.

Datevi del tempo per riposare, prima di festeggiare gli ultimi istanti del 2021.

11° Acquario: probabilmente il malumore potrebbe essere determinante per il proseguimento di questa giornata, dunque non sarà molto facile per voi accantonare questa sensazione di insoddisfazione e cercare di divertirvi, secondo l’oroscopo.

12° Gemelli: avrete molta nostalgia degli anni passati rispetto a quella che potreste provare per il 2021. Avrete anche qualche timore per quel che riguarda le faccende di stampo professionale e pecuniario, ma cercate di non pensarci per questa serata.