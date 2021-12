Per il weekend di Capodanno, 1 e 2 gennaio 2022, l’Oroscopo si prospetta eccezionale per i nati sotto il segno del Toro e sotto il segno dei Pesci. Sul piano finanziario, il Bilancia dovrebbe prestare attenzione alle spese, mentre per il segno del Cancro e del Vergine potrebbe presentarsi un po’ di malumore, ma non così gravoso.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni del weekend.

L’oroscopo di domani: Toro creativo

1° Toro: questo fine settimana vi renderà più creativi e propensi a regalare sorprese ma soprattutto buone emozioni alle persone che vi circondano.

Il buonumore finalmente sarà decisamente più stabile, mentre le amicizie saranno sempre più a vostra disposizione per poter farvi festeggiare nel modo migliore.

2° Pesci: inaspettatamente ci sarà un rialzo della sintonia di coppia, della voglia di vivere assieme determinati momenti e di renderli il più romantici possibile. Secondo l’oroscopo anche i guadagni potrebbero subire un rialzo che vi permetteranno di fare qualche investimento.

3° Ariete: l’atmosfera di coppia potrebbe essere fra le migliori del mese di gennaio, probabilmente anche piuttosto duratura. La giornata di sabato potrebbe essere molto favorevole anche per riallacciare qualche rapporto familiare che con il tempo si è deteriorato.

4° Scorpione: gli affetti saranno quelli che vi stimoleranno in una certa direzione e vi regaleranno dei momenti più che straordinari, soprattutto il partner e qualche amicizia che per voi significa molto. Ci potrebbero anche essere dei momenti passionali all’interno del contesto amoroso.

Poco romanticismo per Cancro

5° Capricorno: secondo l’oroscopo avrete ancora dei momenti di pausa, ma la vostra mente continuerà a lavorare per poter stabilire cosa sarà opportuno fare una volta rientrati nel complesso lavorativo.

Fare del vostro meglio sarà la vostra espressione anche nei momenti di festa.

6° Sagittario: un senso di tranquillità per le feste si accompagnerà ad una soddisfazione lavorativa che vi darà dei guadagni significativi. Per il momento curare di più il vostro fisico non sarà affatto una cattiva idea, dopotutto potreste anche trovare qualche idea per lo shopping.

7° Cancro: anche se non ci sarà molto romanticismo a permeare l’atmosfera di queste festività di Capodanno, avrete comunque la sintonia che vi serve per dare ai vostri familiari una atmosfera che sarà comunque eccezionale. Secondo l’oroscopo dovreste evitare di sforzarvi troppo.

8° Vergine: anche se al momento potreste non fidarvi delle vostre compagnie, lascerete qualche dubbio di troppo alle spalle per poter trovare un po’ di divertimento in merito alle festività che ancora non saranno concluse. Avrete possibilità di ristabilire un equilibrio all’interno della cerchia parentale.

Bilancia attento

9° Leone: l’aria di festa potrebbe non fare molto per dissipare le vostre problematiche lavorative, nel corso del fine settimana.

Secondo l’oroscopo sarà invece necessario fare un piccolo passo indietro e lasciare che queste due giornate scorrano senza troppi pensieri per la testa.

10° Bilancia: dovrete evitare di spendere troppo e di fare conti che siano troppo “rischiosi”. Le spese potrebbero presentarsi nella domenica. In amore ci saranno troppe incomprensioni per poter dare a questa giornate un’aria del tutto spensierata.

11° Gemelli: le delusioni con delle amicizie sarà purtroppo l’inizio della fine di alcuni legami che probabilmente vi hanno tenuti in compagnia per molti mesi a questa parte. Un po’ di svago sicuramente potrebbe fare al caso vostro, magari in solitudine.

12° Acquario: dovrete fare i conti con una situazione familiare che non prevede affatto un periodo molto florido, soprattutto per quel che concerne l’ambito emozionale. In famiglia avrete qualche faccenda irrisolta che sarà necessario concludere al meglio.