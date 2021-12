Mercoledì 5 gennaio troviamo sul piano astrologico Mercurio, Saturno e la Luna transitare sui gradi dell'Acquario, mentre Giove assieme a Nettuno sosteranno nel segno dei Pesci. Urano, invece, resterà stabile in Toro, così come Marte proseguirà il domicilio in Sagittario. Plutone, Venere e il Sole, infine, continueranno la sosta in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Gemelli, meno entusiasmante per Cancro e Toro.

Sul podio

1° posto Leone: stacanovisti. Giornata ideale per il secondo segno di Fuoco sul fronte professionale, in quanto il parterre planetario risulterà presumibilmente favorevole a un eventuale aumento dei giri del motore, e anche i vertici aziendali non disdegneranno il loro stacanovismo.

2° posto Acquario: gratifiche. Una soddisfazione morale, probabilmente proveniente dal nucleo familiare, avrà buone chance di essere la ciliegina sulla torta di questo mercoledì in casa Acquario, coi nativi che saranno entusiasti di ricevere quella metaforica pacca sulla spalla che attendevano da tempo.

3° posto Gemelli: dinamici. Catapultati a destra e a manca da mille incombenze da portare a compimento, i nati Gemelli risulteranno oltremodo dinamici in questa giornata d'inizio 2022, riuscendo a ultimare anche le attività pratiche più volte procrastinate.

I mezzani

4° posto Bilancia: focus domestico. La pulizia dell'appartamento, una nuova sistemazione dei mobili o l'acquisto di elettrodomestici innovativi potrebbero essere le priorità del giovedì nativo, col segno d'Aria che concentrerà gran parte delle proprie energie nel rendere più confortevole la casa in cui vive.

5° posto Ariete: spontanei. La cerchia amicale avrà buone possibilità di rappresentare l'ancora di salvezza per i nati Ariete in questa giornata di gennaio, in quanto il primo segno zodiacale metterà in campo spontaneità riuscendo, al contempo, a esternare le ansie del momento con estrema naturalezza.

6° posto Sagittario: a tempo debito.

Il Luminare femminile congiunto al Messaggero degli Dei inviterà, con tutta probabilità, gli arcieri ad assumere un mood lungimirante, specialmente nella professione, così da attuare le mosse che hanno in testa soltanto a tempo debito.

7° posto Scorpione: confusi. Nettuno e Mercurio parranno giocare al gatto col topo rendendo, con ogni probabilità, particolarmente confusi i nati Scorpione sul da farsi, soprattutto in campo affettivo.

Il segno Fisso che è in fase di conoscenza, difatti, potrebbe inaspettatamente dare il benservito alla persona in questione oppure bruciare le tappe suscitando una certa perplessità nella stessa.

8° posto Pesci: accuse. Nell'ambiente lavorativo qualcuno potrebbe puntare il dito sui nati Pesci, in particolare sulla terza decade, accusandoli di scarso impegno o tendenza alla procrastinazione. La probabile realtà dietro tali accuse, però, risiederà nell'invidia di queste nuove figure professionali nei confronti del segno Mobile.

9° posto Vergine: serata flop. Se sino al tardo pomeriggio il mercoledì parrà avanzare sui binari della routine per i nati Vergine, dall'ora di cena in poi il segno di Terra sembrerà assumere un atteggiamento decisamente più cupo e poco incline a stare in mezzo alle altre persone.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: saccenti. Lo spostamento di Mercurio e del Nodo Nord nell'asse Scorpione-Toro potrebbe indurre i nati Capricorno a mettere in campo un mood saccente, comportamento tipico di chi crede di avere la verità in tasca. Probabili perplessità amorose in mattinata per la prima decade nativa.

11° posto Toro: impazienti. D'accordo che il parterre planetario ha allentato la morsa nei riguardi dei nati Toro, ma quest'ultimi dovrebbero, nel corso di questo mercoledì, comprendere che ogni progetto ha bisogno di superare alcune fasi prima di sbocciare, quindi sarà bene che il primo segno di Terra non pecchi d'impazienza.

12° posto Cancro: distratti. Riuscire a mantenere alta la concentrazione, in particolar modo al lavoro, potrebbe essere una chimera per i nati Cancro nel corso di questa giornata d'inizio anno, col segno d'Acqua che dovrebbe rimandare gli impegni più gravosi a data da destinarsi.