Per la settimana fra 13 e il 19 dicembre 2021, l’Oroscopo prevede delle posizioni astrologiche che favoriranno il segno dell’Acquario: in questa costellazione saranno presenti i pianeti Giove e Saturno, mentre arriverà Mercurio nella costellazione del Capricorno. Marte si posizionerà nella costellazione del Sagittario, mentre Urano continuerà il moto nei gradi del segno del Toro. Nettuno rimarrà nella costellazione dei Pesci.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana con la relativa classifica.

L’oroscopo della settimana: Acquario ottimale

1° Leone: avrete delle belle notizie sia sul piano professionale che su quello sentimentale ed emotivo. Secondo l’oroscopo infatti ci sarà un salto di qualità significativo per la vostra carriera, ma anche delle novità ottimali per alcune amicizie che vi metteranno decisivamente di buon umore. Agire con giudizio sarà molto produttivo rispetto all’impulsività.

2° Acquario: la fortuna vi accompagnerà per tutto l’arco settimanale, probabilmente anche oltre. La carriera professionale conoscerà una fase di soddisfazioni molto forti e di guadagni che saranno quasi sempre a portata di mano. Anche se nella seconda parte della settimana avvertirete un leggero calo, non dovreste assolutamente preoccuparvi, soprattutto perché da quel momento in poi il focus sarà sull’amore.

3° Capricorno: in amore ci sarà una nuova atmosfera di serenità, di progetti e di passionalità. Potrete prendervi una responsabilità più forte con maggiore tranquillità e dare un nuovo assetto alla famiglia, anche “allargandola”. Questo senso di romanticismo aumenterà con l’incedere del fine settimana.

4° Toro: le cose potrebbero sensibilmente migliorare soprattutto sul piano dell’umore, mentre in ambito sentimentale bisognerà attendere un po’ per avere davvero del romanticismo.

Ci potrebbero essere delle novità in arrivo nella seconda metà della settimana.

Sagittario energico

5° Sagittario: sicuramente questa settimana sarà carica di energie, di voglia di accelerare su alcuni progetti e concluderli prima del tempo e magari anche di fare affari sui quali non vi siete mai cimentati. Il periodo ottimale per l’amore sarà invece il weekend, dove potrete pensare più serenamente ad una sorpresa per il partner o semplicemente a trascorrere del tempo in sua compagnia.

6° Pesci: essere per un po’ di tempo in solitudine vi aiuterà a comprendere meglio cosa vorreste da una relazione di qualsiasi genere, specialmente se quella precedente o attuale vi sta facendo sentire stretti. Evitate di fare qualcosa di avventato sul lavoro che potrebbe mandare all’aria qualche progetto che se preso con giudizio potrebbe essere molto favorevole per le vostre finanze.

7° Gemelli: avvertirete un forte senso di disagio sul posto di lavoro, ma al tempo stesso avrete molte faccende da risolvere, e molte riguarderanno la squadra di stampo lavorativo. Avete molta pazienza nel corso della settimana vi aiuterà anche a superare alcuni ostacoli che seppure piccoli, possono esser anche abbastanza fastidiosi.

8° Ariete: avrete una settimana molto altalenante, in cui sia l’ambito lavorativo che l’umore potrebbero oscillare molto. La prima parte della settimana potrebbe portarvi qualche bella notizia che coinvolgerà direttamente la famiglia, mentre sul piano amoroso ci sarà qualche piccola discussione che probabilmente non durerà molto a lungo, specialmente se l’atmosfera in casa sarà ottimale.

Sfide per Bilancia

9° Bilancia: avrete delle sfide da affrontare, e anche se sarete disposti ad agire con cautela e con giudizio, purtroppo gli ostacoli potrebbero essere sempre pronti a farvi “inciampare”. Sul piano sentimentale e amicale ci sarà qualche delusione, forse non del tutto inaspettata, che potrebbe anche farvi calare il buonumore.

10° Cancro: in amore ci saranno delle situazioni o comunque degli atteggiamenti che vi stanno colpendo nel profondo, quindi agire di conseguenza (dimostrando poco interesse per il partner) potrebbe essere un modo per fargli comprendere qualcosa. Negli affari ci sarà qualche piccola svista che però potrebbe comportare qualche guadagno in meno.

11° Vergine: questa settimana potrebbe essere abbastanza deludente per gli affari, dunque la cosa migliore da fare sarà quella di prendervi una pausa e rilassarvi più che potrete. Agire di impulso, anche in amore, sarà decisamente controproducente, specialmente se avete a che fare con situazioni che non sono risolvibili nell’immediato.

12° Scorpione: avrete del nervosismo su cui probabilmente state covando a lungo.

Un argomento scottante potrebbe far riemergere vecchi rancori, ma sarete in grado comunque di prendere le cose con criterio. Prendere delle decisioni in questo periodo prima delle festività sarà un modo per poter rasserenare innanzitutto voi stessi.