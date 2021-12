Come si conclude questa settimana? Scopriamolo con le previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute per tutti i segni dello zodiaco. L'ingesso della Luna in Pesci porta energia e vitalità al segno, al contrario per la Vergine si presagisce una giornata sottotono, faticosa dal punto di vista fisico e relazionale. Lo Scorpione si intenerisce, i sentimenti vengono messi in primo piano. Il Toro potrebbe fare un incontro vantaggioso per il futuro. Di seguito l'Oroscopo completo di venerdì 10 dicembre 2021 per i dodici segni.

Oroscopo del giorno, 10 dicembre 2021

Ariete: gli influssi contrastanti della Luna uniti a Venere in quadratura potrebbero portare il segno a fare i conti con qualche difficoltà. In amore, in famiglia o in ambito lavorativo qualcosa potrebbe non quadrare e creare in voi un certo senso di insofferenza.

Toro: l’oroscopo del 10 dicembre lascia presagire una giornata interessante per quanto riguarda i rapporti con gli altri. Qualcuno potrebbe fare delle conoscenze utili per il futuro. Le stelle proteggono le relazioni che nascono in questo periodo.

Gemelli: gli influssi della Luna potrebbero rivelarsi un po’ pesanti durante questa giornata. Meglio agire con la massima cautela ed evitare di farsi prendere dal panico per delle sciocchezze.

Attenzione ai contrasti con il partner e la famiglia.

Cancro: questa è una giornata vantaggiosa e produttiva per quanto riguarda la carriera. Qualcuno potrebbe ricevere delle buone proposte, potrebbero arrivare delle opportunità anche dall’estero. Amore sereno.

Leone: non è affatto un periodo negativo, ma dal punto di vista economico potrebbero esserci delle situazioni da riguardare, probabilmente causate da spese inattese o bilanci poco dettagliati.

Vergine: l’oroscopo del 10 dicembre lascia presagire una giornata sottotono per il segno che a causa della Luna in opposizione potrebbe sentirsi agitato e particolarmente nervoso. Nel rapporto con i soci o i colleghi potrebbero accendersi delle dispute.

Bilancia: gli astri sono dalla parte del segno e lasciano presagire 24 ore proficue per quanto riguarda la carriera e la sfera lavorativa.

È il momento ideale per avanzare delle proposte o presentare la propria candidatura. Bene anche l’amore.

Scorpione: il cuore si scioglie e si intenerisce, l’amore torna protagonista e i malumori delle giornate precedenti restano un lontano ricordo. La passione si riaccende all’interno dei rapporti di coppia e gli incontri sono favoriti per i single.

Sagittario: gli influssi contrastanti della Luna potrebbero mettere il segno k.o. durante le prossime ore. Dal punto di vista fisico è una giornata faticosa, qualcuno potrebbe risentire della stanchezza accumulata e accusare lievi fastidì. Meglio concedersi un po’ di risposo.

Capricorno: durante le prossime ore qualcosa di bello potrebbe accadere in ambito lavorativo.

È il momento di suggellare il vostro impegno con la firma di un contratto o l’avvio di un nuovo progetto. Alti e bassi in amore.

Acquario: l’oroscopo del 10 dicembre lascia presagire una giornata interessante per chi intende risolvere dei contrasti, anche di natura legale o burocratica. Nel lavoro si può ottenere qualcosa in più, ma ricordatevi di ritagliarvi del tempo da dedicare all’amore.

Pesci: la Luna nel segno vi rende energici e vivaci. È importante tendere la mano verso gli altri, soprattutto se durante le giornate precedenti ci sono stati contrasti o malumori, e risolvere definitivamente i conflitti.