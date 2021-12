Cosa aspettarsi dalla nuova settimana per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute dei segni? Le previsioni astrologiche lasciano presagire delle giornate ricche di creatività ed intuizioni vincenti per l'Ariete. Il Capricorno è energico e vivace e anche per la Vergine inizia un momento astrale vantaggioso, in cui si può osare di più. Pesci romantici e passionali. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo della settimana, da lunedì 6 a domenica 12 dicembre 2021, per tutti i segni.

Oroscopo della settimana, dal 6 al 12 dicembre 2021

Ariete: l’inizio di questa nuova settimana focalizza le vostre attenzioni sulla professione.

Il lavoro di squadra si rivela utile, ma non dimenticate di dar ascolto alle vostre intuizioni, di seguire le vostre idee. In ambito sentimentale potrebbero presentarsi delle piccole tentazioni, approfittatene se siete single, ma se vivete in coppia meglio non cadere nella trappola.

Toro: la settimana inizia con qualche incertezza in ambito sentimentale, alcuni comportamenti ambigui potrebbero rendervi sospettosi, facendovi prendere decisioni improvvise. C’è un calo dal punto di vista fisico, qualcuno potrebbe risentire di fastidì ai muscoli o alle articolazioni. Per il lavoro invece nascono contatti interessanti.

Gemelli: l’oroscopo della settimana lascia presagire un inizio per nulla privo di ostacoli, soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica ed economica dove potrebbero esserci delle spartizioni da attuare o conti che non tornano.

In amore è arrivato il momento di guardare oltre, superare i conflitti dei giorni precedenti e tornare a vivere con serenità l’infinità. Weekend di recupero per il fisico.

Cancro: la settimana inizia con positività ed entusiasmo in ambito lavorativo dove qualcuno potrebbe ricevere un nuovo incarico o sbloccare un progetto interessante.

Sono giornate interessanti per i contatti, i rapporti interpersonali e gli incontri romantici. Nella coppia potrebbero nascere degli scontri, ma nulla che non siate in grado di superare.

Leone: questa nuova settimana entra subito nel vivo. Il lavoro chiama e voi non siete capaci di tirarvi indietro. Attenzione però, rischiate di sovraccaricarvi, non è necessario portare tutti i pesi da soli.

Meglio gestire con grande attenzione le faccende economiche. Amore in recupero.

Vergine: è il momento di tirar fuori la grinta. Nel lavoro, ma anche in amore, fatevi valere, non abbiate paura di chiedere. A livello fisico invece potrebbero nascere dei piccoli fastidi di natura psicosomatica, ascoltate con attenzione le richieste del fisico. Contrasti nel rapporto genitori figli.

Bilancia: il consiglio delle stelle per la nuova settimana è quello di curare l’amore, un po’ trascurato nei giorni precedenti. Chi è single potrebbe incontrare qualcuno capace di rubare il suo cuore, trascinandolo in un turbine di nuove emozioni. Nel lavoro si può ottenere ancora molto, inseguite con determinazione i vostri obiettivi.

Scorpione: settimana faticosa per quanto riguarda il lavoro, dei contrasti potrebbero nascere con i colleghi o i soci. Al contrario il cuore si scioglie, Cupido vi colpisce con la sua freccia rendendo impossibile la fuga. L’armonia ritorna all’intero dei rapporti di coppia e anche i nuovi incontri sono favoriti.

Sagittario: le prossime giornate iniziano con grande attenzione per la sfera lavorativa, è il momento ideale per portare a termine un affare, avviare una compravendita, firmare un contratto. Al contrario la forma fisica è un po’ sottotono, nel weekend concedetevi un po’ di riposo, organizzate una giornata in spa o alle terme. Nuove promesse in amore.

Capricorno: in questa settimana avrete un pensiero buono per tutti, il vostro altruismo è da sempre un punto distintivo del vostro carattere, ma troppo spesso dimenticate di dare a voi le attenzioni giuste.

Nel lavoro resta un ottimo momento, ideale per avviare e concludere degli affari. Weekend sereno e spensierato insieme alla famiglia e gli amici.

Acquario: questa nuova settimana inizia con una grande voglia di libertà e spensieratezza, le stelle vi aiutano dandovi uno slancio generoso che vi fa sentire forti e determinati. Le giornate di lunedì e martedì sono buone per concludere delle trattative lavorative o per programmare dei colloqui. Poi l‘attenzione si sposta sull’amore. Incontri favoriti nel weekend.

Pesci: l’oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate creative ed energiche. Vi sentite ispirati e prima dell’arrivo del Natale potrete concludere qualcosa di interessante per la carriera. È il momento di guardarsi intorno, fissare dei colloqui, avanzare delle proposte. L’amore è romantico e passionale.