Mercoledì 15 dicembre troviamo sul piano astrologico la Luna assieme a Urano transitare nel segno del Toro, nel frattempo Giove e Saturno stazioneranno nel domicilio dell'Acquario. Marte insieme al Sole, invece, permarranno in Sagittario, così come Mercurio, Venere e Plutone resteranno stabili nel segno del Capricorno. Nettuno, in ultimo, continuerà la sosta in Pesci come Il Nodo Lunare Nord continuerà il transito in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Capricorno, meno roseo per Scorpione e Pesci.

Sul podio

1° podio Toro: passionali.

La prima e seconda decade dei nati Toro avrà buone chance di godere a piene mani di una ritrovata passionalità in questa giornata di metà mese, grazie alla quale ansietà e preoccupazioni della coppia verranno spazzate via come neve dal vialetto di casa.

2° posto Capricorno: lavoro top. Mercoledì di probabili concretizzazioni lavorative e gratifiche da parte di soci, se liberi professionisti, o di capi, per i nati sotto il segno del Capricorno che operano alle dipendenze altrui. Meno entusiasmanti, invece, le effemeridi per la terza decade nativa che potrebbe dover far fronte a qualche scossone emotivo.

3° posto Vergine: schietti. Mettere in campo la smodata sincerità della quale probabilmente usufruiranno i nati Vergine questo mercoledì gli permetterà di mettere i puntini sulle "i", specialmente con la prole che ultimamente ha faticato ad imparare una lezione.

I mezzani

4° posto Gemelli: concreti. Giornata di metà settimana dove, c'è da scommetterci, non ci sarà molto spazio per il divertimento perché il segno d'Aria prediligerà trascorrere il mercoledì tentando di concretizzare alcune idee che gli frullavano in testa da un po' e le chance di riuscirci saranno alte.

5° posto Bilancia: focus relazionale.

Che si tratti di colleghi professionali, della cerchia amicale o di nuove conoscenze affettive, i nati sotto il segno della Bilancia potrebbero essere focalizzati sul modo di comportarsi con le stesse, tentando di bandire l'ingenuità senza però perdere la bontà d'animo.

6° posto Cancro: ottimisti. Ventiquattro ore durante le quali il primo segno d'Acqua avrà buone possibilità di riuscire a scorgere con semplicità il bicchiere mezzo pieno delle questioni che gli si pareranno dinanzi, specialmente quando queste ultime riguarderanno la sfera amicale.

7° posto Ariete: mutevoli. Le circostanze odierne potrebbero far protendere i nati Ariete per cambiare opinione svariate volte riguardo alcune complicate questioni professionali, suscitando una certa perplessità nei colleghi abituati alla loro fermezza d'intenti.

8° posto Sagittario: scostanti. Nel ménage amoroso di casa Sagittario sarà probabile che il segno Mobile venga accusato dal partner di essere sfuggente e scostante nel dimostrare il proprio affetto e ciò, con ogni probabilità, sarà figlio delle attenzioni che i nativi riverseranno quasi completamente nell'ambito lavorativo.

9° posto Acquario: un passo per volta. Il quarto segno Fisso, nel corso di questa giornata di fine anno, si accorgerà che pigiare il piede sull'acceleratore potrebbe risultare controproducente, in particolar modo al lavoro, quindi deciderà di rallentare i ritmi senza, però, perdere di vista l'obiettivo primario.

Ultime posizioni

10° posto Leone: umore flop. Il Luminare femminile ostile e il quadrato Urano-Saturno nell'asse Toro-Acquario avranno buone chance di minare il tono umorale dei felini, con questi ultimi che perderanno un pizzico d'entusiasmo e voglia di rimboccarsi le maniche.

11° posto Pesci: stringere la cinghia. La terza decade di casa Pesci potrebbe, nel corso di questo mercoledì, essere costretta a serrare i cordoni della borsa, considerando le numerose uscite economiche che dovrà sostenere a breve. Amore sottotono per la prima decade.

12° posto Scorpione: scelte avventate. Il segno d'Acqua dovrà presumibilmente fare i conti con una giornata controversa durante la quale i nativi saranno intenzionati ad operare delle scelte poco ponderate nel tentativo di risolvere le intricate questioni alle quali si rapporteranno. Il consiglio del parterre planetario, invece, sarà di rimandare qualsiasi decisione.