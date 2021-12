Cosa aspettarsi da questo primo venerdì del mese? Le previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute del giorno lasciano presagire una giornata faticosa per i Gemelli, agitati da stelle polemiche e dissonanti. Al contrario sono 24 ore di risposte e soluzioni per la Vergine. Novità in arrivo per l'Acquario. Bilancia concentrata sugli affari e la carriera. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di venerdì 3 dicembre 2021 per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo del giorno 3 dicembre 2021

Ariete: le stelle del 3 dicembre lasciano presagire una giornata interessante per i rapporti interpersonali e contatti.

Qualcuno potrebbe ricevere una proposta interessante dall’estero o da un’altra città.

Toro: le prossime 24 ore potrebbero rivelarsi leggermente faticose per il segno. In ambito lavorativo potrebbero presentarsi dei rivali, questo vi crea stress e vi fa sentire meno apprezzati.

Gemelli: è una giornata di confusione per il segno. Il cielo è tempestato di stelle polemiche e minacciose, meglio concedersi qualche momento da soli e cercare di far ordine tra i pensieri.

Cancro: l’oroscopo del 3 dicembre lascia presagire una giornata positiva per il segno, energico, dinamico e creativo. Nel lavoro potete fare molto e ottenere il doppio. Amore intrigante.

Leone: un cielo allegro e spensierato protegge il segno durante questa giornata.

È un ottimo momento per stare in compagnia, organizzare una cena tra amici o una gita romantica con il partner.

Vergine: durante le prossime 24 ore l’aiuto di una persona a voi vicina potrebbe rivelarsi il contributo utile al fine di risolvere una questione che da tempo mi preoccupa.

Bilancia: l’oroscopo del 3 dicembre lascia presagire una giornata vantaggiosa per la sfera pratica e la carriera.

Il vostro spirito affarista domina la scena durante questo inizio del mese. È il momento ideale per comprare, vendere e avviare delle contrattazioni.

Scorpione: è il momento di superare i propri limiti e scoprire nuovi orizzonti. L’amore è vivo e passionale e anche gli incontri sono favoriti per i single. Ottima la forma fisica.

Sagittario: le stelle offrono il consiglio giusto per attuare una strategia e finalizzare il vostro piano d’attacco. In ambito lavorativo è il momento di farsi avanti e proporsi per nuove posizioni.

Capricorno: la giornata inizia in maniera vivace e frenetica. Al contrario con l’avvicinarsi della sera si ritrova un po’ di serenità e il tempo per dedicarsi all’amore. Incontri sono favoriti durante il weekend.

Acquario: è il momento di festeggiare. Durante la prima mattinata qualcuno potrebbe ricevere una notizia da tempo aspettata o una sorpresa che cambierà radicalmente il corso di questo weekend.

Pesci: secondo l’oroscopo del 3 dicembre l'attenzione del segno durante le prossime 24 ore è ancora concentrata sulla carriera e la sfera lavorativa. È una giornata proficua e qualcuno potrebbe ricevere un’interessante proposta dall’estero da un’altra città.