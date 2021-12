L'oroscopo di mercoledì 15 dicembre 2021 è pronto a rivelare come andrà la terza giornata di questa settimana. In primissimo piano in questo frangente le previsioni zodiacali del giorno relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. In amore da parte delle energie celesti, ovviamente a quelli tra voi inseriti tra i segni favoriti, in arrivo moltissima positività: i pianeti continueranno a sostenervi e vi indirizzeranno verso le scelte giuste. Nella sfera celeste gli astri occupano posizioni sempre mutevoli, regolate dalle diverse velocità delle loro orbite, sempre più lente via via che aumenta la distanza dal Sole.

Curiosi di scoprire cosa hanno previsto gli astri e le stelle?

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari. del periodo in analisi. Tra questi a spiccare saranno i seguenti:

Sole e Marte in Sagittario;

Luna e Urano in Toro;

Venere, Plutone e Mercurio in Capricorno;

Nettuno in Pesci;

Saturno e Giove in Acquario.

Di seguito tutti i dettagli dell’Oroscopo del 15 dicembre con i sentimenti, la salute e le attività lavorative in evidenza.

Previsioni zodiacali del giorno 15 dicembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Invece di lamentarvi del fatto che il vostro tempo è interamente assorbito da lavoro e doveri, provate ad organizzare meglio le vostre giornate.

Gestendo meglio tempo ed energie riuscirete a ritagliarvi spazi inaspettati da dedicare a voi stessi.

Amore. Contrastare le difficoltà vi appare come un’impresa superiore alle vostre forze, per questo oggi siete insolitamente accomodanti.

Lavoro. Avreste una proposta da sottoporre all’attenzione dei superiori, ma con una specie di sesto senso capite che non è ancora il momento giusto.

Salute. Seguite una dieta corretta e non cercate alibi per trascurare il corpo.

Toro - L’oroscopo del 15 dicembre al segno del Toro fa presente che attuali stelle pretendono un atteggiamento più selettivo.

Siate certi che, sfrondando l’inutile, approderete a nuove consapevolezze. Andate incontro alla giornata con il sorriso, portando ottimismo e comprensione in tutte le situazioni.

Amore. Offrite di più se volete che anche il partner si lasci andare: potrebbe essere il momento di fare un passo avanti, di impegnarsi più seriamente.

Lavoro. È risaputo che un ambiente armonico rende l’impegno professionale meno pesante da affrontare, regolatevi di conseguenza.

Salute. In tema di salute, meglio essere pignoli che superficiali. Prendetevi maggior cura di voi stessi.

Gemelli - Con il sostegno della Luna, ancora in Toro, siete allegri e vi divertite.

Accettate senza pensarci un invito, farete incontri interessanti. In famiglia, invece di affannarvi per arrivare a tutto, organizzatevi meglio e chiedete collaborazione.

Amore. Ascoltate e decifrate i vostri desideri e poi seguite la strada che il cuore sembra indicarvi; l’atmosfera è carica di aspettative.

Lavoro. Non mettete troppa carne al fuoco: meglio portare a termine quello che avete tra le mani senza sobbarcarsi un lavoro in più.

Salute. Grande vitalità, che metterete a disposizione dei vostri mille impegni nel corso della giornata.

Cancro - La Luna in un segno di Terra vi mette di buonumore. Approfittatene per programmare qualcosa di divertente con gli amici o invitando a cena tutti i colleghi.

Impegnatevi nel sociale: il vostro contributo ad un’iniziativa di solidarietà sarà molto ben accolto.

Amore. Previsto un soprassalto di emozioni. Niente che sconvolga l’equilibrio sentimentale, ma una rovente occasione che impegna i sensi.

Lavoro. Non spaventatevi per la marea di cose che avete in agenda; procedete con metodo e rimarrete stupiti dalla vostra efficienza.

Salute. La salute non vi dà pensieri ma sembra che al momento non siate molto concentrati sulla cura dell'immagine.

Oroscopo e consigli delle stelle del 15 dicembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Ottimo periodo. Terminata la quadratura lunare, da adesso in avanti dovreste essere a cavallo. Afferrata la sella, salterete agilmente gli ostacoli e galopperete verso i vostri obiettivi.

Nelle faccende di cuore, cercate di assecondare i desideri e le esigenze di chi vi è accanto.

Amore. Forse non sarà una giornata di incontri appassionati, ma dalla condivisione di idee e di interessi potrete trarre uguale soddisfazione.

Lavoro. Una ritrovata versatilità vi pone ora in una posizione privilegiata che dovrete però saper sfruttare a vostro vantaggio.

Salute. Dedicate un po’ del tempo libero agli acquisti di abbigliamento o alle cure di bellezza, rimarrete decisamente soddisfatti dei risultati.

Vergine - Il vostro umore oggi non è dei migliori, ma l’importante sarà che non riversiate fra le mura domestiche le tensioni che vengono dall’esterno. Se le cose non girano come vorreste, provate a fare il punto della situazione e riflettete prima di agire.

Amore. Non fosse per la vostra confusione emotiva, l’amore vi riserverebbe momenti decisamente piacevoli. A voi la scelta su "come" e "quando" agire!

Lavoro. Nella vostra attività potreste anche trovare conforto, se solo riusciste ad allentare la tensione interiore e a concentrarvi sui vostri progetti.

Salute. Attenzione ai cibi troppo grassi. Occhio al peso forma e, se fate parte dei "meno giovani", tenete sotto controllo il tasso di colesterolo.

Bilancia - Con il passaggio della Luna dall'Ariete al campo del Toro si prevede una giornata un po’ sottotono, deludente per voi che siete abituati alle emozioni forti. Se può consolarvi, sappiate che avrete talmente tante cose da fare che le ore passeranno in un baleno.

Amore. Ci sono aspetti della relazione che non vi soddisfano, ma non potete negare che la stabilità affettiva in alcuni momenti è rassicurante.

Lavoro. Vi sentite demotivati perché ancora non vedete i risultati dei vostri sforzi e credete che il gioco non valga la candela, ma non è così.

Salute. Le cure estetiche distendono e rilassano. Un appuntamento per la manicure o per un nuovo taglio di capelli è quello che ci vuole.

Scorpione - Approfittate delle opportunità vincenti messe in gioco dalle stelle per dare libero sfogo al vostro inesauribile spirito d’iniziativa. In famiglia e tra gli amici, sarete dotati di un’abilità speciale nel risolvere i problemi.

Amore. Prima o poi arriverà il momento in cui dovrete coraggiosamente chiarire quello che realmente desiderate per il vostro futuro.

Lavoro. I ritmi di lavoro in questo periodo si fanno piuttosto serrati, ma i risultati appagheranno il vostro desiderio di conquista.

Salute. Con Marte passato oltre, ma ancora un po' dalla vostra, avete a disposizione discrete energie. A tavola, seguite uno stile di vita sano ed un regime alimentare equilibrato.

Astrologia di mercoledì 15 dicembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - L’umore è alle stelle e non sarà certo la routine a spegnere l’entusiasmo. Troverete mille scappatoie, più o meno condivise da chi collabora con voi. Se avete un problema da risolvere, consultatevi con una persona che gode degli appoggi giusti.

Amore. Un dialogo aperto e sincero servirà a risolvere certe incomprensioni con il partner. La vostra calda sensualità, poi, farà il resto.

Lavoro. Le ambizioni troveranno risposta nelle numerose opportunità che si presenteranno e che saprete sfruttare con prontezza ed entusiasmo.

Salute. È importante stabilire delle regole di condotta salutari e non deviare dalla retta via. La prevenzione è al primo posto nella salute.

Capricorno - Approfittate del tempo libero per fare acquisti. Rovistando in qualche mercatino: sotto il periodo natalizio potreste trovare quello che cercate ad un prezzo speciale. Buono l’accordo con persone più giovani di voi, con le quali condividerete un’insolita esperienza.

Amore. Trascorrete più tempo con chi ve ne ha donato tanto del suo e imparate a cedere un po’ della vostra autonomia per stare più uniti.

Lavoro. Una proposta di lavoro vi disorienta? Prendetevi del tempo per riflettere ed eventualmente chiedete consiglio ad una persona esperta.

Salute. Il trio Mercurio-Plutone-Venere vi carica di energie, ma non per questo dovete sottoporvi a ritmi faticosi, lesinando tempo alle attività ricreative.

Acquario - La Luna in Toro non è positiva. Per fortuna avrete Sole e Mercurio in sestile al vostro Giove, per una giornata all’insegna dell’ottimismo e del buonumore. Comunicativa tanta, socievolezza abbastanza e presa sugli altri oltre la media. Catturati da un progetto: gli amici saranno subito della partita.

Amore. Gioiosi e spensierati, la parte sentimentale vi riserva emozionanti sorprese. Il desiderio, un po’ scemato, si riaccende di colpo: sarà un incendio.

Lavoro. Il progetto di un viaggio torna alla ribalta, dopo essere stato temporaneamente accantonato: è ora di cominciare a pensare ai dettagli.

Salute. Reggerete benissimo i ritmi frenetici previsti da una giornata ricca di sorprese. Non mettete freni al dinamismo che vi pervade.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 15 dicembre vede molto attivo Nettuno, attivato dal sestile con la Luna in Toro. Quest'ultima si rivela un’eccezionale riserva di energia, ottimismo ed entusiasmo in ambito affettivo. Notizie da amici lontani. Gite sulla neve e uscite in gruppo sono da mettere in agenda: un'ottima medicina per alleviare il vostro umore.