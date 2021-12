Nel 2022 troviamo quattro passaggi planetari rilevanti: Giove farà la spola tra il segno dell'Ariete e quello dei Pesci (dove risiede Nettuno), mentre Saturno permarrà nel domicilio dell'Acquario. Urano, intanto, continuerà a stazionare sui gradi del Toro, nel frattempo Marte formerà un anello di sosta in Gemelli da metà agosto in poi.

Di seguito troverete l'Oroscopo del 2022, riguardante l'amore e il lavoro, per il segno del Toro.

Amore

Il ménage amoroso del primo segno di Terra nel prossimo anno sarà, con ogni probabilità, decisamente differente in base alla decade di appartenenza, dove da una parte ci sarà la prima decade e dall'altra i nati dal 27 aprile al 20 maggio.

I nati Toro di prima decade, difatti, sono stati invasi nel corso del 2021 da una miriade di cambiamenti affettivi, perlopiù subiti, che hanno fatto a botte con la fissità che li contraddistingue. Adattarsi a ciò che mutava è stato complicato e, a tratti, destabilizzante ma nel prossimo anno ciò che li aspetta parrà essere più improntato sul consolidare il feeling in coppia, magari rendendo il rapporto più scoppiettante prendendo più spesso l'iniziativa sotto le lenzuola. La seconda e terza decade, invece, dovranno fare i conti col quadrato Saturno-Urano e in luglio con Venere in Leone, i quali potrebbero avere come obiettivo far emergere i lati ombra caratteriali del primo segno Fisso. Una volta venute fuori eventuali gelosie, ruggini o discorsi tabù, sarà bene affrontarli di petto ma bandendo l'irruenza, così da prenderne piena consapevolezza e, se sarà il caso, cambiare atteggiamento.

I single, soprattutto di terza decade, saranno presumibilmente dotati di una spiccata intraprendenza dialettica, grazie alla quale potranno ammaliare le "prede" affettive che più gli aggradano.

Lavoro

La sfera professionale di casa Toro, specialmente per seconda e terza decade, potrebbe essere incentrata sul cogliere al volo le fugaci opportunità che giungeranno al loro cospetto da fine luglio a metà agosto e da fine novembre a metà dicembre.

Il motto per i nati da fine aprile in poi, quindi, sarà Carpe Diem ma, grazie a Venere di Terra, riusciranno a trovarsi nel posto giusto nel momento giusto e ciò gli renderà tutto più semplice. La prima decade, invece, potrà fare affidamento su eccelse capacità intuitive e su buoni doti creative, in particolar modo nei primi quattro mesi dell'anno e a cavallo tra novembre e dicembre, che li indurranno a valorizzare quanto più possibile i progetti in essere. Meno entusiasmanti, infine, le effemeridi per i liberi professionisti che potrebbero doversi confrontare con una concorrenza poco leale.