Nel 2022 troveremo sul piano astrale quattro movimenti planetari degni di nota: Giove si alternerà dal segno dei Pesci (dove risiede Nettuno) all'Ariete, mentre Saturno proseguirà la sosta in Acquario.

Urano, invece, continuerà il transito in Toro, mentre Marte formerà un anello di sosta in Gemelli da metà agosto in poi. Vediamo cosa prevedono le stelle per il segno dell'Ariete nel 2022.

Amore

Sino al 20 marzo, le faccende affettive del primo segno di Fuoco parranno avanzare sui binari della routine, celando una certa apatia in materia di arti amatorie.

Con l'avvento del Sole nel segno dal 21 marzo, e di Giove sui loro gradi dall'11 maggio, il trend amoroso potrebbe divenire decisamente più focoso sotto le lenzuola e, al contempo, importante per i nativi che vorranno consacrare un legame.

Col Grande Benefico e Marte nel segno nel corso dei mesi centrali, e Saturno d'Aria per l'intero 2022, saranno favoriti i matrimoni perché nascerebbero sotto protezioni planetarie illustri, le quali faranno presumibilmente da garanti per un prosieguo duraturo e armonioso.

Ad avere una marcia in più sarà la prima decade nativa che, da metà maggio a fine luglio, sarà dotata di un fascino talmente elevato che il partner non avrà occhi che per lei. Ottime le effemeridi anche per i single del segno in cerca dell'altra metà della mela, con le occasioni migliori nelle prime due settimane di aprile e dal 10 al 21 agosto.

Lavoro

Gli ultimi quattro anni hanno rappresentato per i nati in Ariete un periodo di alti e bassi professionali o, nei casi più gravi, precarietà e ristrettezze economiche. Nel 2022, specialmente dal mese del compleanno in poi, ciò è destinato a mutare in meglio, sebbene il parterre planetario esigerà dal segno Cardinale un netto cambio comportamentale, sia in termini di aspettative che di rapporti relazionali.

Il leitmotiv del prossimo anno, quindi, sarà un doveroso mutamento strategico che dovrà essere improntato su maggiore flessibilità e tendenza al compromesso ma, soprattutto, meno ambizione da mettere in campo, così da scongiurare inutili e controproducenti delusioni sui risultati da raggiungere.

Non seguendo i consigli delle stelle sarà facile vanificare i piccoli progressi ottenuti negli ultimi 48 mesi e trovarsi nuovamente di fronte alle stesse cicliche sfide.

In estate, divenire strategici e volitivi sarà più semplice per i nati in Ariete, in quanto il loro astro governatore formerà un anello di sosta nel benevolo segno dei Gemelli. Attenzione però a non sfruttare la sosta marziale per assumere comportamenti saccenti e/o prevaricatori perché gli altri risponderebbero pan per focaccia.