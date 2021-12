L'oroscopo della giornata di mercoledì 15 dicembre vedrà un Toro piuttosto espansivo e affettuoso in amore, merito della Luna in congiunzione, mentre Acquario sarà in gran forma grazie a un forte Marte favorevole. Ci sarà una buona sintonia per il Cancro con il partner, che andrà sfruttata appieno, mentre Leone si sentirà più attivo e carico di energie. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 15 dicembre.

Previsioni oroscopo mercoledì 15 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che ancora faticherà a splendere per voi nativi del segno, ciò nonostante la Luna che naviga in buone posizioni rende i rapporti tra voi e il partner un po’ più tranquilli.

Se siete single questo cielo non ne vuole sapere di portarvi buone nuove, ma l'ottimismo da parte vostra non sembra mancare. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio si è messo contro di voi, ma voi avete Giove e ora Marte in buon aspetto per continuare a fare bene. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale ottima per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo di mercoledì 15 dicembre. La Luna in congiunzione vi renderà espansivi e affettuosi nei confronti del partner, ma anche voi cuori solitari finalmente potreste riuscire a farvi coraggio e trascorrere un po’ di tempo in più con la persona che amate. In ambito lavorativo Mercurio si sposterà in trigono dal segno del Capricorno, e potrebbe essere un valido alleato per risalire la china, nell'attesa che Giove si faccia da parte.

Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo tutto sommato discreto per voi nativi del segno. In amore i rapporti con il partner saranno affiatati, ma attenzione a non essere troppo permalosi, soprattutto voi nati nella terza decade. I single riuscirete a essere di buona compagnia con tutti. Nel lavoro per fortuna Mercurio smette di andare contro di voi, e sarete più concentrati sui vostri progetti.

Attenzione però alle energie, perché Marte ora si trova in opposizione. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna in sestile porterà un pizzico d'intesa tra voi e la vostra anima gemella, ma siamo ancora lontani da dire che il vostro rapporto è affiatato. Se siete single fare nuove conoscenze potrebbe allargare i vostri orizzonti e farvi svagare un po’.

Cercate però di mostrare sempre il vostro lato migliore. In ambito lavorativo occhio a Mercurio, perché ora se la prenderà con voi e i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Leone: un quadro astrale non ottimale in questa giornata, ma sappiate che è perché lo scenario sta per cambiare. In amore la Luna in quadratura metterà in difficoltà i rapporti con il partner fino a domani, dunque abbiate un po’ di pazienza. Se siete single concentratevi su qualcos'altro che non siano i sentimenti. In ambito lavorativo Mercurio purtroppo se ne va, lasciando spazio a Giove, ciò nonostante ci sarà ora Marte favorevole, pronto a caricarvi di energie. Voto - 6️⃣

Vergine: ottimo cielo in questa giornata di mercoledì per voi nativi del segno.

Una bella Luna in trigono, accompagnata da una romantica Venere, completeranno un cielo pieno di passione e emozioni, tutte da condividere con la persona che amate di più al mondo, scatenando magiche emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, ora che potrete contare su un alleato come Mercurio, riuscire a ragionare meglio sui vostri progetti. Attenzione però a Marte, ora in quadratura, dunque un po’ fastidioso. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale che rimane sottotono per voi. In amore i rapporti con il partner saranno freddi, distaccati, colpa di un cielo che non ne vuole sapere di darvi una mano. Se siete single ricordatevi che se l'amore non arriva, ci sono sempre amici e familiari a attendervi.

Per quanto riguarda il lavoro con Mercurio che sarà contro di voi, dovrete prendere tempo su alcuni lavori rimasti in sospeso. Voto - 6️⃣

Scorpione: non sarà un cielo così sereno in questa giornata di dicembre. La Luna in opposizione vi disorienterà un po’, ma con Venere favorevole riuscirete a trovare presto la bussola. Se siete single e siete innamorati, per il momento bisognerà avere pazienza. In ambito lavorativo arriverà Mercurio a darvi una mano con i vostri progetti. Marte invece si allontanerà dal vostro cielo, dunque attenzione alle energie. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che rimarrà più che discreta secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 15 dicembre. Certo, non è un cielo eccellente al momento, ma non ci saranno problemi tra voi e il partner.

I cuori solitari si sentiranno liberi di fare quello che vogliono. Sul fronte lavorativo Mercurio lascia il vostro cielo, ma al suo posto arriverà Marte a darvi una mano con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: vita di coppia che diventerà sempre più affiatata e romantica per voi nativi del segno. La Luna e Venere in ottimo aspetto vi faranno sentire liberi di amare, di esprimere al meglio i vostri sentimenti. Anche voi cuori solitari vi sentirete così, con quella voglia di trovare qualcuno a cui dedicare completamente voi stessi. In ambito lavorativo l'arrivo di Mercurio potrebbe essere proprio quello che ci voleva per gestire meglio i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Acquario: con Marte che si sposterà in sestile dal segno del Sagittario, vi sentirete in gran forma in questa giornata.

Soprattutto sul posto di lavoro, riuscirete a dare il massimo, ma attenzione a Mercurio, ora alle vostre spalle. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna in quadratura non sarà di grande aiuto secondo l'oroscopo. Meglio dunque non essere troppo estroversi. Voto - 7️⃣

Pesci: settore professionale che vedrà Marte e Mercurio cambiare segno, e dunque influenzeranno diversamente i vostri progetti. Sarete un po’ più concentrati adesso, ma le energie potrebbero iniziare a calare. In amore la Luna in sestile rende equilibrato e piacevole il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single vivrete momenti teneri e emozionanti insieme alla vostra fiamma. Voto - 8️⃣