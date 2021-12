Per il mese di gennaio 2022 l’Oroscopo per l’amore vedrà tra i favoriti i segni di terra. Difatti il pianeta dell’amore e della fortuna Venere sarà presente nella costellazione del Capricorno, mentre ci sarà un sestile per il segno dello Scorpione. L’Ariete invece avrà una quadratura di Venere molto significativa.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il mese di gennaio 2022 per l’ambito amoroso.

L’oroscopo di gennaio: novità per Toro

1° Capricorno: questo gennaio sarà uno dei mesi migliori dell’anno, secondo quanto riportato dall'oroscopo. Venere nella vostra costellazione e Marte sempre più positivo ed eccellente alla fine del mese vi conferirà un’aria magnetica e prolifica se siete single, mentre in una relazione questa situazione planetaria si rivelerà ottimale per poter avviare un aspetto passionale che probabilmente nel corso della fine del 2021 è andato sensibilmente calando.

2° Vergine: sicuramente l'oroscopo di questo mese di gennaio 2022 si presenterà ricco di emozioni e di presupposti ottimali per far progredire la vostra relazione di stampo amoroso. Mercurio e Venere, entrambi nella costellazione del Capricorno, vi permetteranno di realizzare i progetti che nella coppia state covando già da tanto tempo a questa parte, mentre ci saranno incontri che potrebbero essere determinanti per i single che hanno voglia di innamorarsi.

3° Toro: sicuramente ci sarà un mese fatto di tante novità in amore, a partire da un rinnovamento significativo del romanticismo nella vostra relazione, ma anche delle opportunità molto prolifiche per i single. Venere nella costellazione del Capricorno e la comunicazione che proverrà da Mercurio sarà ottimale anche per confessare i vostri sentimenti alla persona amata.

4° Sagittario: la chiave per poter essere sempre affiatati in amore sarà sicuramente l’aspetto passionale per le coppie già datate, mentre per i single ci saranno incontri molto interessanti che faranno la differenza e che potrebbero avviare una bellissima storia d’amore. Secondo l’oroscopo anche la serenità in famiglia potrebbe essere determinante per poter vivere appieno l’ambito amoroso.

Scorpione riflessivo

5° Scorpione: sicuramente avrete un supporto che proverrà da Venere in sestile, ma dovrete passare attraverso una riflessione approfondita e poi una decisione molto ferma da parte vostra. Al tempo stesso, la passionalità in aumento nel corso del mese potrebbe migliorare una atmosfera che potrebbe altrimenti essere molto deleteria per la ripetitività della routine quotidiana.

6° Pesci: avrete il sestile di Venere e Giove nella vostra costellazione. Dunque la fortuna in amore sarà pienamente dalla vostra parte, ma non è detto che questo amore riguardi un incontro che possa far nascere una relazione. Secondo l'oroscopo potrebbero aprirsi le porte anche per una amicizia che potrebbe essere molto importante e che potrebbe cambiare in meglio gran parte dell’arco dell’anno 2022.

7° Leone: questo mese ci sarà qualche incomprensione all’interno della coppia che però potrebbe essere risolta prima di quanto pensiate. Non ci sarà un periodo molto florido per i sentimenti, secondo l’oroscopo, però questo Marte che si presenterà in trigono potrebbe far pensare comunque ad una relativa tranquillità dal punto di vista passionale che potrebbe riflettersi anche nella vostra quotidianità.

8° Acquario: sicuramente nella vostra relazione nel mese di gennaio sarà all’insegna della comunicazione, ed anche se non ci sarà un affiatamento dal punto di vista sentimentale molta della vostra tranquillità di coppia sarà dovuta principalmente alla sincerità e alla dedizione quotidiana, e probabilmente sarà esattamente ciò che cercate in questo momento piuttosto che il romanticismo in sé.

Ariete in calo

9° Ariete: con Venere in quadratura le cose potrebbero essere decisamente difficili in amore, perché la poca comunicazione che intercorrerà all’interno della vostra relazione potrebbe aggiungersi un romanticismo molto scarso, pressoché inesistente per questo periodo. Gli incontri potrebbero non portarvi ciò che vorreste, quindi sarà molto più prudente evitare quelle relazioni che si presentano come illusorie fin dall’inizio.

10° Bilancia: purtroppo sul vostro segno graverà una quadratura di Venere, quindi non sarà facile per voi avere una atmosfera molto distesa in amore, probabilmente ci sarà anche una assenza di complicità che potrebbe portarvi al capolinea nella vostra relazione amorosa. Dovrete fare attenzione alle discussioni e al nervosismo che per cause di forza maggiore potrebbe riversarsi su altri ambiti.

11° Gemelli: questo Venere nella costellazione del Capricorno e la quadratura di Giove purtroppo per l’amore potrebbe essere una combinazione molto sfavorevole. Purtroppo nella coppia ci sarà poco romanticismo e qualche discussione di troppo, mentre anche se ci sarà Marte a voler cercare di “aggiustare” le cose potrebbero non prendere una piega vantaggiosa nemmeno per l’ambito passionale.

12° Cancro: ci sarà un mese di gennaio molto sottotono, dal momento che l’entusiasmo potrebbe calare drasticamente. L’assenza di comunicazione potrebbe essere molto controproducente per una situazione in cui potrebbe essere imminente anche una separazione. Secondo l’oroscopo anche gli incontri potrebbero essere inesistenti o comunque deludenti, dunque per il vostro segno sarà l’ideale rimanere soli o comunque in compagnia di amicizie che siano realmente sincere.