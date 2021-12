Secondo l'oroscopo del giorno 19 dicembre, i nati sotto il segno del Sagittario vivranno un momento di grande soddisfazione in ambito professionale, mentre i Bilancia e i Vergine sono demotivati.

Di seguito scopriamo tutte le previsioni segno per segno di domenica 19 dicembre 2021.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: cercate di avere una grande pazienza, specie per quanto riguarda le faccende professionali. Evitate di cimentarvi in discussioni troppo forti che potrebbero farvi perdere punti agli occhi dei vostri superiori.

11° Vergine: questo è il momento di essere incudine. Quando sarà tempo di essere martello, allora potrete battere, ma adesso è importante che manteniate un profilo basso.

10° Toro: l'Oroscopo del 19 dicembre vi invita a mettere da parte le faccende poco rilevanti e ad impegnare il vostro tempo solo per le cose davvero serie, per cui vale la pena lottare e insistere.

9° Scorpione: siete molto impegnati sia dal punto di vista personale sia professionale. Ad ogni modo, cercate di ritagliarvi anche un po' di tempo per voi e per la cura della vostra persona.

Previsioni astrali 19 dicembre posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: le emozioni cederanno leggermente il posto alle faccende inerenti alla sfera professionale.

Il partner, però, potrebbe risentirne, quindi, cercate di non esagerare.

7° Ariete: il tempo sarà in grado di darvi tutte le risposte. Non abbiate fretta di mettere necessariamente a punto tutti gli aspetti della vostra vita, ci sono situazioni che necessitano di un po' di tempo in più.

6° Acquario: la cura e l'attenzione per i dettagli è una caratteristica che vi ha sempre contraddistinto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'Oroscopo del giorno 19 dicembre vi esorta ad essere un po' più empatici.

5° Leone: se il vostro punto di vista è diverso da quello delle persone con le quali vi relazionerete, cercate di non essere troppo rigidi. Nel lavoro siete molto impegnati, ma trovate il tempo anche per le persone care.

Oroscopo primi quattro segni in classifica

4° in classifica Cancro: impegnatevi di più allo scopo di recuperare un rapporto in sospeso. Nel lavoro stanno per accadere cose inaspettate. Ricordate poi che la vendetta è un piatto che va servito freddo.

3° Gemelli: giornata interessante sul fronte delle emozioni. Smettete di tenervi tutto dentro, solo in questo modo riuscirete ad essere davvero liberi e sereni.

2° Pesci: l'oroscopo del 19 dicembre denota una domenica piuttosto rilassante per voi. Trascorrete il tempo con le persone care e non siate troppo permalosi. Anche nel lavoro ci sono delle novità positive in arrivo.

1 Sagittario: i nati sotto questo segno sono molto soddisfatti dal punto di vista professionale. Ci sono dei traguardi che sono stati raggiunti, ma non fermatevi mai e puntate sempre al meglio.