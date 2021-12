L'oroscopo della giornata di venerdì 17 dicembre vedrà voglia di serenità per la Bilancia, forte della Luna che passa in Gemelli, mentre Leone ritroverà un po’ d'armonia con il partner. Pesci potrebbe vivere dei momenti di disagio, mentre Mercurio in sestile per i nativi Scorpione sarà di grande aiuto al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 17 dicembre.

Previsioni oroscopo venerdì 17 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: vi avvierete verso un fine settimana diverso dal solito. Con la Luna che si piazzerà in sestile dal segno dei Gemelli, in ambito amoroso ci sarà un po’ più di stabilità.

Forse mancheranno momenti romantici con il partner, ciò nonostante riuscire a dialogare vi metterà in una posizione di vantaggio. Se siete single forse potreste riuscire a attirare l'attenzione della persona che vi piace. Nel lavoro Mercurio vi mette un po’ di pressione, ma voi non fatevi intimorire. Voto - 7️⃣

Toro: periodo piuttosto soddisfacente in ambito sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 17 dicembre. La Luna ha lasciato il vostro cielo, ciò nonostante potrete sempre contare su Venere, che rimane stabile in trigono dal segno del Capricorno. Single oppure no dunque, avrete ancora tante occasioni per far valere i vostri sentimenti. Sul fronte lavorativo Mercurio in trigono vi aiuterà a togliere ogni dubbio dalla vostra mente e essere un po’ più precisi con i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali convincenti per voi nativi del segno. Vi avvierete verso un ottimo fine settimana grazie alla Luna che si troverà nel vostro cielo. In amore saprete come dichiarare i vostri sentimenti alla persona amata, e con un po’ di fortuna, potrebbe anche ricambiare. Dal punto di vista professionale ultimamente ci sono un po’ troppi imprevisti, che dovrete risolvere presto, prima che Giove si metta contro di voi.

Voto - 7️⃣

Cancro: questo cielo vi ha dato un po’ di aiuto nelle giornate precedenti, e vi ha permesso di ritrovare un po’ di serenità. Ciò nonostante adesso dovrete essere in grado di mantenerla questa serenità, soprattutto all'interno della vostra relazione di coppia. Se siete single la voglia di socializzare non vi mancherà, soprattutto ai nati nella terza decade.

Nel lavoro meglio prendere certe decisioni con cautela considerato che Mercurio è contro di voi. Voto - 6️⃣

Leone: periodo più convincente per voi nativi del segno. Con la Luna che si sposterà in sestile dal segno dei Gemelli, ritroverete un po’ d'armonia con la vostra anima gemella, avviandovi verso un weekend più romantico. Se siete single dovrete cercare di organizzare bene la vostra vita sociale. In ambito lavorativo i buoni risultati non mancheranno grazie a Marte, ma non siate troppo ambiziosi. Voto - 8️⃣

Vergine: arrivano delle nubi nel vostro cielo secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 17 dicembre. Purtroppo la Luna si troverà in quadratura, e potrebbe rendere un po’ meno romantico il vostro rapporto, colpa di alcuni piccoli imprevisti da risolvere.

Se siete single meglio evitare certi contatti, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo con Mercurio dalla vostra parte, saprete dove mettere le mani per svolgere al meglio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: avrete una maggiore voglia di serenità in questa giornata di venerdì grazie alla Luna favorevole. Intendiamoci, il vostro rapporto non è ancora stabile, ma sarà possibile provare a risolvere le cose insieme alla vostra anima gemella. Per quanto riguarda i single alcune cose potrebbero finalmente andare per il verso giusto. In ambito lavorativo se non siete sicuri di qualcosa, meglio andare a controllare o chiedere aiuto a chi né sa di più. Con Mercurio in quadratura, potreste non essere così lungimiranti.

Voto - 6️⃣

Scorpione: cielo in miglioramento per voi nativi del segno in questa giornata. La Luna non sarà più negativa, e potrete contare su Venere per far valere i vostri sentimenti. Single oppure no, mostrate dunque il vostro lato più tenero e affettuoso. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio in sestile in sestile si rivelerà di grande aiuto per portare avanti le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali in peggioramento secondo l'oroscopo. Purtroppo la Luna sarà in opposizione per tutto il fine settimana, e potrebbe rendere le cose difficili tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single il vostro cuore potrebbe sentirsi un po’ disorientato. Positivo invece il settore professionale, dove con Marte e Giove in buon aspetto, riuscirete a portare a casa buoni risultati.

Voto - 6️⃣

Capricorno: anche se la Luna non sarà più in trigono, questo cielo rimane più che soddisfacente per voi nativi del segno. In amore Venere domina incontrastata, e vi regalerà dolcissimi momenti insieme alla vostra anima gemella. Per quanto riguarda i single quella che fino a poco tempo fa era una percezione, potrebbe diventare una certezza. Nel lavoro riuscirete a essere precisi e lungimiranti con l'aiuto di Mercurio. Voto - 9️⃣

Acquario: l'astro argenteo diventerà vostro amico in questa giornata secondo l'oroscopo. Sarete particolarmente ottimisti, soprattutto in ambito professionale, fiduciosi delle vostre capacità e dei risultati che potreste riuscire a raggiungere. In amore godrete di un bel rapporto, e non mancheranno momenti affettuosi e di crescita.

Se siete single saprete decifrare l'amore dal cuore degli altri. Voto - 8️⃣

Pesci: potreste vivere momenti di disagio in ambito amoroso in questa giornata di venerdì. La Luna in quadratura non sarà di grande aiuto per il vostro rapporto, dunque fate attenzione. Se siete single potrebbe essere una giornata un po’ agitata per voi. Dal punto di vista professionale invece ve la caverete molto bene grazie a un forte Mercurio in sestile. Voto - 7️⃣