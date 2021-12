Martedì 28 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna stazionare nel domicilio della Bilancia, nel frattempo Venere, Plutone, il Sole e Mercurio risiederanno nel segno del Capricorno. Urano, invece, resterà stabile in Toro, così come Giove assieme a Saturno permarranno in Acquario. Marte, infine, continuerà il moto in Sagittario come Nettuno proseguirà il transito in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Scorpione, meno roseo per Cancro e Ariete.

Sul podio

1° posto Capricorno: affabili. Addolciti dalla splendida congiunzione tra la Bianca Signora e il Messaggero degli Dei sui loro gradi, i nati Capricorno avranno ottime chance di risultare oltremodo concilianti nel focolare domestico, sia con la dolce metà che con la prole.

2° posto Scorpione: dritti al punto. I nati Scorpione di prima e seconda decade, galvanizzati dallo Stellium di Terra e dal pianeta dei venti nel loro Elemento, potrebbero non avere peli sulla lingua questo martedì e tale mood schietto gli permetterà di togliersi qualche peso sulla stomaco, in particolar modo nella cerchia professionale.

3° posto Leone: in fermento. Martedì che, oltre al sostegno dei Luminari sommato al pianeta belligerante, vedrà probabilmente i felini avvertire i primi positivi cambiamenti d'atmosfera astrale e ciò sarà figlio dell'ultimo giorno di Giove in opposizione dall'Acquario. La strada della profonda serenità non sarà immediata, come è facile intuire, ma togliersi tale fardello aiuterà presumibilmente il segno di Fuoco a godere maggiormente dei piccoli piaceri quotidiani.

I mezzani

4° posto Acquario: volitivi. Ciò che, con ogni probabilità, mancherà ai nati Acquario in termini di entusiasmo (Luna d'Aria bersagliata dallo Stellium) il segno Fisso lo riacquisterà in voglia di riscatto (Marte trigono a Saturno), sia nelle vicende pratiche che lavorative.

5° posto Pesci: al centro dell'attenzione.

La prima decade di casa Pesci, complice il transito del Grande Benefico negli ultimi gradi dell'Acquario, potrebbe trovarsi d'improvviso al centro dell'attenzione di una vicenda affettiva verso la quale non aveva saputo prendere una decisione. Malgrado i riflettori puntati su tale questione, il parterre planetario suggerirà di attendere ancora qualche settimana prima di operare una scelta.

6° posto Gemelli: un colpo al cerchio e uno alla botte. Nettuno d'Acqua sarà in sestile al terzetto Venere-Plutone-Mercurio di Terra e ciò, c'è da scommetterci, indurrà i nati Gemelli a non prendere una posizione ferrea nelle questioni familiari, dando ragione un po' a tutte le fazioni così da non scontentare nessuno.

7° posto Sagittario: routine. Il tran tran quotidiano potrebbe stare stretto ai nati Sagittario di terza decade questo martedì, coi nativi che inizieranno a pensare a come apportare delle modifiche alle loro abitudini giornaliere sin dai prossimi giorni.

8° posto Toro: solitari. Nonostante l'ottima predisposizione del parterre planetario di questo martedì nei loro riguardi, i nati Toro preferiranno probabilmente prendersi una pausa dalla tipica mondanità del periodo e ritagliarsi una giornata esclusivamente per loro stessi.

9° posto Vergine: venali. La seconda e terza decade di casa Vergine potrebbe, durante questa giornata di fine anno, assumere un atteggiamento particolarmente incline al lato materialistico dell'esistenza, facendo storcere il naso ad alcune persone care.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: distratti. Riuscire a mantenere alta la concentrazione questo martedì sarà presumibilmente una chimera in casa Ariete, coi nativi che parranno sovente essere immersi nei loro pensieri e, di conseguenza, non fare troppo caso agli eventi che accadranno attorno a loro.

11° posto Cancro: amore flop. Gli astri di questa giornata dicembrina sembreranno prendere di mira le faccende affettive di casa Cancro, in particolar modo della seconda decade, rovinandone sia l'armonia che il feeling in coppia.

Lavoro in secondo piano.

12° posto Bilancia: lavoro flop. Alcune volte, come probabilmente accadrà ai nati Bilancia questo martedì, avere la Luna sui propri gradi può rivelarsi un'arma a doppio taglio. Il segno d'Aria, difatti, potrebbe risentire di qualche scossone professionale non da poco, soprattutto in mattinata.