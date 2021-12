Lunedì 13 dicembre troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno dell'Ariete, mentre il Sole e Mercurio transiteranno nell'orbita del Sagittario. Saturno assieme a Giove, invece, permarranno in Acquario, così come Plutone e Venere rimarranno stabili nel segno del Capricorno. Nettuno, infine, proseguirà il moto in Pesci come Marte continuerà la sosta in Scorpione e Urano resterà nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Sagittario, meno entusiasmante per Gemelli e Bilancia.

Sul podio

1° posto Ariete: intraprendenti. I single di casa Ariete beneficeranno del trigono tra i Luminari assumendo, con ogni probabilità, un mood intraprendente durante le nuove conoscenze affettive, grazie al quale riusciranno a stupire e incuriosire la persona interessata.

2° posto Sagittario: soddisfazioni. Prima dello sbarco di Marte nel segno di martedì, Mercurio al giro di boa sui loro gradi vorrà presumibilmente fare un ultimo dono alla terza decade dei nati Sagittario, regalandogli una desiderata quanto meritata soddisfazione in ambito professionale.

3° posto Acquario: facilitazioni. Un aiuto inaspettato potrebbe giungere al cospetto dei nati Acquario, nel corso di questa giornata autunnale, e togliergli le castagne dal fuoco circa una questione familiare da sistemare, come rimpiazzare la babysitter che disdirà all'ultimo momento.

I mezzani

4° posto Leone: amore top. Immersi in un mare di coccole e un pizzico di passione, i nati Leone di prima e seconda decade godranno a piene mani dei transiti di questo lunedì, per merito dei quali riusciranno a trovare sempre le parole giuste al momento giusto nel ménage amoroso.

5° posto Capricorno: pezzi del puzzle. Giornata presumibilmente ideale per fare il punto della situazione in casa Capricorno, coi nativi che avranno le idee decisamente più chiare sul da farsi rispetto alle ultime settimane e, di conseguenza, riusciranno con facilità a comprendere i perché dietro alcuni atteggiamenti delle persone care.

6° posto Toro: creativi. Lunedì durante il quale gli artisti del primo segno di Terra potrebbero essere favoriti, in quanto non dovrebbero mancare le fonti d'ispirazione per permettergli di dare libero sfogo alla loro creatività. Amore in stand-by per la seconda decade.

7° posto Vergine: taciturni. Le parole pronunciate dai nati Vergine saranno, c'è da scommetterci, poche in questa giornata di metà mese ma, allo stesso tempo, il segno di Terra non avrà comunque alcuna difficoltà a colpire nel segno qualunque sia l'argomento in questione.

8° posto Scorpione: voglia di evasione. Che si tratti della loro musica preferita, di un hobby o della pratica sportiva, i nati sotto il segno dello Scorpione avvertiranno probabilmente la viscerale voglia di evadere, durante questo martedì, dai pensieri ossessivi che attanagliano le loro menti nelle ultime tre giornate.

9° posto Pesci: distratti. Giornata autunnale dove sarà, con tutta probabilità, difficoltoso mantenere alta la guardia per il dodicesimo segno zodiacale, il quale baratterà inconsciamente la propria concentrazione sulle attività pratiche con dei più inebrianti voli pindarici.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: cocciuti. Sordi nel mutare opinione, i nati Gemelli potrebbero peccare di testardaggine in questo giorno d'autunno, specialmente quando si tratterà di ammettere che l'amato bene ha ragione e loro torto.

11° posto Bilancia: amore flop. Il clima nel focolare domestico di casa Bilancia non sarà probabilmente dei più sereni questo martedì, coi nativi che preferiranno dedicarsi allo svolgimento delle attività casalinghe piuttosto che sorbirsi le continue lamentele del coniuge.

12° posto Cancro: pigri. La voglia di mettersi in gioco scivolerà sotto i tacchi per i nati Cancro, i quali accuseranno presumibilmente una certa svogliatezza nel compiere anche le mansioni lavorative più semplici. Probabili ruggini con un conoscente in mattinata.