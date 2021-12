L'oroscopo della giornata di giovedì 16 dicembre prevede un po’ di agitazione per i nativi Leone a causa della Luna in quadratura, mentre Bilancia potrebbe essere piuttosto rigida in amore. Mercurio in trigono per la Vergine sarà di grande aiuto per organizzare al meglio il lavoro, mentre Pesci riuscirà a mantenere un ottimo equilibrio tra sentimenti e lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 16 dicembre.

Previsioni oroscopo giovedì 16 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale discreta in questa giornata per voi nativi del segno.

Certo, le cose in amore non sono ancora così romantiche, ciò nonostante potrete contare su un po’ di tranquillità in più, che potrebbe portare a dei dialoghi costruttivi con il partner. Se siete single sarà necessario un atteggiamento un po’ più maturo nelle vostre conquiste. In ambito lavorativo non lasciate che dei piccoli imprevisti, causati da Mercurio, possano rovinare la vostra prestazione. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo della giornata di giovedì 16 dicembre fantastico, grazie alla Luna nel segno. Dal punto di vista sentimentale sarete super romantici e con Venere favorevole sarà semplice far scattare la scintilla della passione. Se siete single i rapporti con gli amici saranno caratterizzati da un profondo legame, che dovrete saper coltivare.

In ambito lavorativo l'arrivo di Mercurio si sta rivelando fondamentale per provare a rialzare la testa. Voto - 8️⃣

Gemelli: un quadro astrale forse non eccezionale, ma neanche pessimo. Avrete sicuramente notato un piccolo calo di prestazioni al lavoro a causa di Marte negativo, ma avrete ancora tante idee e risorse a disposizione da riuscire a recuperare in fretta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non arrendetevi. Per quanto riguarda i sentimenti, se il vostro rapporto vi sembrerà un po’ spento, cercate di renderlo più attivo. Domani inoltre la Luna sarà nel segno e potreste avviarvi verso un dolcissimo weekend. Voto - 7️⃣

Cancro: secondo l'oroscopo con la Luna in sestile i rapporti con il partner saranno meno tesi, ma non abbastanza da definirli romantici.

Non sarebbe però una cattiva idea cercare il dialogo con la vostra anima gemella, capire cosa non va e risolvere i problemi insieme. Anche voi single dovrete cercare di chiarire una situazione rimasta in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a Mercurio in opposizione. Voto - 7️⃣

Leone: potreste essere un po’ agitati o ansiosi dal punto di vista sentimentale a causa della Luna in quadratura. Ricordatevi che avete un rapporto stabile al momento, dunque mantenete la calma, e se c'è qualcosa che non va parlatene con il partner. Se siete single non provocate tensioni per via della vostra gelosia spesso infondata. In ambito lavorativo le energie non mancheranno grazie a Marte, ma non è ancora il momento di essere troppo ambiziosi.

Voto - 6️⃣

Vergine: con Mercurio in trigono dal segno del Capricorno riuscirete a essere più lucidi dal punto di vista professionale. Attenzione però alla vostra forma, ora che Marte si troverà in quadratura. Per quanto riguarda i sentimenti Luna e Venere a favore vi daranno tutta l'intesa di cui avrete bisogno per far brillare il vostro rapporto. Se siete single, con il giusto atteggiamento, riuscirete sicuramente ad attirare l'attenzione verso la persona che amate. Voto - 8️⃣

Bilancia: potreste assumere un atteggiamento un po’ più rigido secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 16 dicembre. In amore ciò non aiuterà il vostro rapporto, dunque sarà meglio essere un po’ più morbidi nei confronti del partner.

Se siete single potreste aver bisogno di confrontarvi con un amico. In ambito lavorativo dovrete saper prendere le vostre decisioni con il giusto criterio, perché con Mercurio in quadratura potreste sbagliare. Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali ancora sottotono per voi nativi del segno, ciò nonostante le cose dovrebbero migliorare già da domani. In amore cercate di non essere impulsivi, ma soprattutto non causate dispiaceri al partner. Se siete single attenzione alle vostre reazioni, perché potrebbero essere eccessive. In ambito lavorativo cercate di mettere a punto la giusta strategia. Con Mercurio favorevole potreste riuscire a ottenere buoni risultati. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata nel complesso valida per voi nativi del segno.

In amore potrete vantare una relazione di coppia più che discreta e affiatata, ma attenzione: da domani le cose potrebbero non andare esattamente come volete. Per quanto riguarda i single riuscirete a discutere in tutta serenità con amici e familiari. Nel lavoro Marte vi riempirà di energie, che dovrete usare sapientemente per massimizzare i risultati. Voto - 8️⃣

Capricorno: di ottimo umore in questo giovedì di dicembre grazie alla Luna in ottimo aspetto. In amore non mancheranno momenti romantici tra voi e il partner, molto utili per rafforzare ulteriormente il legame. Se siete single è ora di fare ordine nella vita sentimentale e cercare di capire se la persona che non vi fa dormire la notte è quella giusta per voi.

In ambito lavorativo, con Mercurio al vostro fianco, sarete in grado di metterci un pizzico di originalità in più nei vostri progetti. Voto - 9️⃣

Acquario: configurazione astrale sottotono in questa giornata a causa della Luna, ma da domani la situazione dovrebbe migliorare, e vi permetterà di avviarvi verso un weekend sereno in amore. Single oppure no, in questa giornata sarà meglio non chiedere troppo alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro la stanchezza comincerà a farsi sentire sempre meno e la voglia di fare aumenterà. Voto - 6️⃣

Pesci: ci sarà un ottimo equilibrio tra lavoro e sentimenti in questa giornata di giovedì. Secondo l'oroscopo la Luna in sestile dal segno del Toro e Venere in buon aspetto porteranno tanta armonia nel rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda i single, riuscirete a essere di buona compagnia. Nel lavoro Mercurio in sestile vi aiuterà a ragionare bene sui vostri progetti e a capire fin dove potrete spingervi per ottenere ottimi risultati. Voto - 8️⃣