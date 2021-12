L'oroscopo di sabato 4 dicembre sarà caratterizzato da tantissime novità e sorprese. I segni zodiacali si confronteranno con aspetti sconosciuti del loro carattere e proveranno a trarre il meglio dall'ambiente circostante. I pianeti, grazie ai loro transiti, influiranno sulla vita sentimentale, lavorativa e sociale di ciascuno di noi.

In particolare, il Leone e i Pesci staranno molto attenti al loro benessere, mentre il Cancro e lo Scorpione faranno sfoggio della loro vena creativa. L'Ariete sarà piuttosto distratto, al contrario dei Gemelli e del Sagittario che non faranno altro che pensare al lavoro.

Il Capricorno si divertiranno insieme agli amici e la Bilancia proverà a fortificare il suo contatto con la natura.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 4 dicembre.

Previsioni zodiacali di sabato 4 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: farete fatica a concentrarvi su una sola cosa. Avrete così tanti impegni da non riuscire a gestirli. Non vorrete chiedere aiuto ai vostri colleghi ma, a un certo punto della giornata, sarete costretti a farlo. Se non vi lascerete prendere dal panico, tutto si sistemerà.

Toro: tenderete a non dare importanza ad alcune questioni. Sarete certi di poter ignorare la cosa, ma rischierete di accumulare troppo stress. L'oroscopo di domani vi consiglia di non lasciare situazioni in sospeso e di provare a correre ai ripari il prima possibile.

Gemelli: il lavoro costituirà una parte fondamentale della giornata di domani. Non potrete fare a meno di pensare alle faccende da sbrigare e ai rapporti con i vostri colleghi. Non vi sentirete molto tranquilli all'idea di lasciare alcune questioni nelle loro mani.

Cancro: userete l'immaginazione per rendere la giornata di domani ricca di significato.

Amerete l'arte e le storie. Non vi tirerete indietro se ci sarà da realizzare qualcosa con le vostre mani e vi divertirete a scoprire nuovi materiali e nuove tecniche creative.

Oroscopo di domani 4 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete determinati a migliorare la vostra forma fisica. Vi renderete conto che, di recente, avete trascurato l'alimentazione e l'esercizio.

Sarà un po' difficile riprendere il ritmo, ma con la giusta motivazione ce la farete. Inoltre, potrete riscoprire tante piccole gioie.

Vergine: nella giornata di domani sarete un po' cagionevoli. Qualche piccolo disturbo di salute potrebbe ostacolarvi nei vostri compiti quotidiani. Per fortuna, riceverete il supporto dalle persone care e potrete prendervi una piccola pausa. Entro sera, le cose inizieranno a migliorare.

Bilancia: la città inizierà a starvi stretta. Adorerete avere tutto a portata di mano, ma sentirete anche il bisogno di prendere le distanze dal caos quotidiano. Una passeggiata nella natura vi aiuterà a smaltire lo stress e a ritrovare il controllo di voi stessi. Il partner potrebbe decidere di unirsi a voi.

Scorpione: il periodo natalizio vi sarà di grande ispirazione. Avrete voglia di creare i vostri personali addobbi e di decorare la casa con attenzione e cura per i dettagli. Sprigionerete una grande fantasia che lascerà molto sorpresi gli amici e i parenti. Anche il partner vi riempirà di complimenti.

Astrologia del 4 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete molto diligenti sul posto di lavoro. Darete prova di essere molto legati alla vostra professione e non vi tirerete indietro neanche davanti alle mansioni più difficili. Il rapporto con i vostri colleghi sarà positivo ma, in alcune circostanze, potreste avere opinioni diverse.

Capricorno: sarà una giornata all'insegna del divertimento e della socialità.

Amerete trascorrere il tempo libero con i vostri amici e organizzare qualche attività allegra da fare insieme. Le vostre proposte verranno accolte con entusiasmo e messe in pratica velocemente.

Acquario: l'avvicinarsi delle feste non vi renderà molto contenti. Inizierete a nutrire molte preoccupazioni riguardo ai regali e alle spese che dovrete effettuare. L'oroscopo di domani vi consiglia di provare ad allontanare lo stress e di concentrarvi solo sulle emozioni positive.

Pesci: darete massima priorità a tutto ciò che vi farà stare bene. La salute fisica sarà importante, ma non sottovaluterete neanche quella mentale. Cercherete di evitare qualsiasi stress e di vivere una giornata all'insegna dell'amicizia e dell'allegria. Il lavoro, per fortuna, non presenterà ostacoli.