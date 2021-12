Nuovo appuntamento con l'oroscopo del weekend 4-5 dicembre 2021. Che cosa accadrà nelle prossime 48 ore a livello amoroso, lavorativo e salutare? A quanto pare, per i nati in Cancro sarà un weekend perfetto da trascorrere in compagnia dei propri cari. I nativi dello Scorpione devono fare un po’ di sacrifici per raggiungere i propri obiettivi, mentre alcuni nati in Sagittario potrebbero ricevere una promozione. Per saperne di più, leggete le seguenti previsioni astrali per le giornate di sabato 4 e domenica 5 dicembre.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo del weekend 4-5 dicembre: da Ariete a Cancro

Ariete – In campo amoroso, il vostro partner potrebbe sorprendervi con una cenetta romantica. Potreste arrabbiarvi per la risposta della vostra famiglia, oppure potreste stressarvi per la vostra relazione extraconiugale. Sul fronte lavoro, è meglio aspettare l'occasione giusta per fare le cose per bene. Assicuratevi di portare a termine i compiti con impegno e devozione. In salute, tutti i vostri sforzi che avete fatto per ringiovanire il vostro corpo sembrano raccogliere frutti.

Toro – In amore, per alcuni di voi sarà possibile un lungo viaggio in auto con il proprio partner, che potrebbe farvi sentire felici ed esplodere di gioia.

In campo lavorativo, gli uomini d’affari potrebbero approvare i vostri progetti in sospeso, quindi restate sintonizzati. In salute, se soffrite di pigmentazione trovate un buon dermatologo per aiutarvi a risolvere i problemi della pelle.

Gemelli – Sul fronte amoroso, questo è un buon fine settimana da trascorrere con il vostro partner.

Potreste ricevere buone notizie dai vostri parenti. In campo lavorativo, c’è la possibilità che la promozione venga trattenuta. La lunga attesa per l’acquisto di un terreno o di una casa sta per avverarsi. I vostri guadagni finanziari sono soddisfacenti. Le persone che hanno voglia di partecipare alle lezioni di yoga potrebbero avere buone possibilità di farlo.

L'oroscopo spera che accadano cose migliori e che manteniate la vostra mente riposata.

Cancro – In amore, prendetevi cura della persona amata poiché il vostro partner sembra essere la vostra forza negli alti e bassi della vita. Sembra un weekend perfetto per trascorrere del tempo di qualità con i membri della vostra famiglia. In campo lavorativo, seguite i vostri piani in maniera eroica e continuate ad andare avanti con la vostra forza e la vostra sicurezza. Gli studenti possono tornare a concentrarsi sugli studi. Fare yoga può aiutarvi ad aumentare il vostro livello di pazienza.

Previsioni astrologiche di sabato 4 e domenica 5 dicembre: da Leone a Scorpione

Leone – In campo amoroso, potreste ricevere un anello di fidanzamento a sorpresa dal vostro partner.

La vostra famiglia potrebbe sostenervi come una spina dorsale nei vostri momenti difficili. Parlando di lavoro, il vostro superiore potrebbe rimanere impressionato dalle vostre idee di marketing uniche e potrebbe apprezzarvi per il vostro talento. Per la salute, cercate di mangiare più cibi fatti in casa, anche se siete pieni di impegni.

Vergine – In amore, tutti i malintesi possono essere chiariti in questo fine settimana e la vita felice vi sta aspettando. In famiglia potreste perdere il vostro livello di pazienza e andare a fuoco. Non sedetevi e non insistete sul passato. In campo lavorativo, la vostra capacità di problem solving potrebbe aiutarvi a raggiungere una buona crescita professionale.

Per la salute, le persone in attesa di referti ospedalieri potrebbero ottenere buoni risultati e tirare un sospiro di sollievo.

Bilancia – Sul fronte amore, la vostra attenzione sui piccoli aspetti della vostra relazione può migliorare la vita di coppia. Si prospetta un fine settimana rilassante. Anche il tempo trascorso a casa vostra sarebbe piacevole. La vostra famiglia potrebbe fare un annuncio che potrebbe aiutarvi a raggiungere il vostro obiettivo. Il vostro desiderio di lavorare in un’atmosfera rilassante potrebbe avverarsi. In salute, è molto probabile che coloro che soffrono di disturbi fisici trovino sollievo in questo weekend.

Scorpione – In campo amoroso, l’attenzione che prestate verso il vostro partner poterà felicità alla vostra vita romantica.

Potrebbe essere sorprendentemente possibile che un nuovo membro venga presentato alla vostra famiglia. In campo lavorativo, l'Oroscopo consiglia a coloro che desiderano avere successo nella vita di andare al passo coi tempi. In salute, un po’ di sacrificio potrebbe aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi a livello fisico.

L'oroscopo per il primo fine settimana di dicembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, c’è la possibilità per alcuni di voi di essere sorpresi dalla dimostrazione di affetto del proprio partner. Siete un’anima di buon cuore e sempre gentili con tutti. Per alcuni di voi potrebbe essere possibile trascorrere il weekend con i propri cari. In campo lavorativo, ci sono alte probabilità che il vostro capo decida di promuovervi al livello successivo.

In salute, lavorate sodo in palestra per ottenere una pelle tonica e mantenere alti i vostri standard fisici.

Capricorno – Sul fronte amore, per alcuni potrebbe essere possibile fare una gita con il proprio partner. Trascorrete del tempo di qualità anche con la vostra famiglia e la soddisfazione risplenderà sui loro volti. Parlando di lavoro, potreste non vedere le opportunità proprio di fronte a voi, ma sarete in grado di ottenere le cose giuste per la vostra crescita professionale. In salute, provate gli esercizi occidentali come zumba, così avrete una mente rinfrescante.

Acquario – In campo amoroso, una conversazione con il vostro partner potrebbe farvi sentire rilassati in questo fine settimana.

Potreste avere la possibilità di visitare uno dei vostri luoghi d’infanzia a rinfrescare i ricordi dei vostri giorni di scuola. I vostri viaggi di lavoro potrebbero rivelarsi fruttuosi e potreste ricevere un risultato eccezionale. Grazie a un miglioramento della vostra salute, potreste avere un umore che piace molto ai vostri cari.

Pesci – In amore, è meglio per le coppie restare a casa e godersi il calore reciproco. La vostra famiglia potrebbe farvi sentire speciale in questo weekend. Buone notizie in arrivo. In campo lavorativo, la corretta gestione delle attività vi porterà alla ribalta. Alcuni di voi potrebbero esplorare varie opportunità di investimento per dare più stabilità nelle proprie finanze personali. In salute, una condizione di malessere potrebbe portare tristezza in casa.