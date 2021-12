L'oroscopo di venerdì 3 dicembre ha in serbo imprevisti e sorprese per i dodici segni zodiacali. I pianeti, grazie alla loro influenza, potranno influenzare la vita sentimentale, lavorativa e sociale di ciascuno di noi. Ci sarà chi è più incline alle emozioni e chi invece preferirà concentrarsi sugli aspetti più pratici delle quotidianità.

In particolare, il Toro, la Vergine e lo Scorpione dovranno risolvere qualche piccolo problema, mentre il Leone e il Capricorno non accetteranno alcun tipo di consiglio. La Bilancia e l'Acquario avranno occhi solo per il partner, al contrario dei Gemelli che prediligeranno una maggiore libertà.

Approfondiamo tutti i dettagli dell'Oroscopo del 3 dicembre.

Previsioni zodiacali di venerdì 3 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: tenderete a perdere facilmente la pazienza. Non sopporterete gli imprevisti né le persone che proveranno a contraddirvi. La giornata di domani potrebbe rappresentare un punto di svolta, soprattutto dal punto di vista emotivo. Sul lavoro, al contrario, non ci saranno molte novità.

Toro: non vi sentirete a vostro agio in famiglia. Vi renderete conto di non poter esprimere la vostra opinione senza dare vita ad accese discussioni. L'oroscopo di domani vi consiglia di provare a sistemare le cose, ma attenzione a non alzare la voce: potreste ottenere l'effetto contrario.

Gemelli: odierete sentirvi chiusi in gabbia. Avrete bisogno di spaziare nell'ambiente circostanze e di conoscere numerose persone. Non amerete impegnarvi in una relazione di coppia, ma preferirete prima portare a termine i vostri obiettivi. Gli amici saranno un punto di riferimento fondamentale.

Cancro: avrete voglia di incrementare le vostre abilità in modo da avere un futuro professionale più roseo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Accetterete con entusiasmo le sfide quotidiane e non avrete paura di scontrarvi con determinati ostacoli. La famiglia concorderà con tutte le vostre scelte.

Oroscopo di domani 3 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: vorrete seguire la vostra strada, a costo di commettere degli errori. Non apprezzerete le interferenze altrui perché sarete certi che non possano aiutarvi in nessun modo.

Il rapporto sentimentale andrà a gonfie vele e sarà caratterizzato da un profondo affetto.

Vergine: il lavoro vi metterà di fronte a sfide non indifferenti. Ci saranno delle mansioni che richiederanno molto impegno e che vi costringeranno a uscire dalla vostra zona di comfort. Per fortuna, non vi farete scoraggiare dai piccoli problemi perché farete di tutto per trovare soluzioni adeguate.

Bilancia: sarete innamoratissimi del partner. Trascorrere il tempo con lui renderà la giornata di domani indimenticabile. Cercherete di fare tutto insieme, in modo da non dovervi mai separare. Inoltre, sarete travolti da una carica di pensieri positivi e produttivi.

Scorpione: sarà difficile scendere a compromessi con il partner.

Ci saranno delle situazioni che dovrete affrontare, ma il modo in cui lo farete sarà determinante. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di provare a mantenere il feeling di coppia.

Astrologia del 3 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non amerete vivere nel caos. Presterete molta attenzione all'ambiente circostanze e farete in modo che tutto sia al suo posto. Non potrete fare a meno di nascondere la vostra irritazione davanti alle persone ritardatarie e disordinate. Attenzione, però, a non imporre il vostro pensiero.

Capricorno: non avrete una buona opinione dei vostri colleghi di lavoro. Farete fatica ad accettare i loro consigli a causa del vostro desiderio di farcela da soli.

Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a guardarvi intorno: magari potreste scoprire opportunità inaspettate.

Acquario: vi fiderete moltissimo del partner. Non metterete in dubbio le sue parole perché sarete certi che non vi nasconda nulla. Tutti i vostri sforzi saranno volti a migliorare la vita di coppia. Con qualche piccolo accorgimento, le cose prenderanno una piega decisamente più positiva.

Pesci: darete spazio alla vostra creatività e proverete a trasformare gli hobby in un lavoro. Il vostro entusiasmo non passerà inosservato agli occhi delle persone che vi saranno accanto. In particolare, gli amici e la famiglia saranno molto coinvolti dalla vostra positività.