L'Oroscopo di domani, domenica 12 dicembre è pronto a mettere in chiaro l'andamento previsto per l'ultima giornata di weekend e della settimana. In evidenza le previsioni zodiacali del giorno relative a tutti i 12 segni dello zodiaco.

Sotto i riflettori, come sempre, sono i comparti interessanti l'amore e il lavoro. Riguardo i sentimenti, la Luna in sestile a Saturno risulta in ottimo aspetto, dunque favorevole per vivere momenti interessanti per alcuni segni. A livello lavorativo, invece, è meglio puntare sui progetti futuri.

Per valutare ancora meglio il quadro astrologico quotidiano, quindi per apprezzare pienamente e nel modo più semplice possibile di come gli influssi astrali andranno a impattare la quotidianità, è consigliabile sapere quali sono i principali aspetti planetari del momento.

Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in Sagittario congiunto a Mercurio;

Luna in Ariete in sestile a Saturno;

Venere in Capricorno in congiunzione a Plutone;

Nettuno in Pesci quadrato al Sole;

Saturno in Acquario quadrato a Urano;

Plutone in Capricorno in sestile a Marte.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del giorno 12 dicembre .

Previsioni zodiacali del giorno 12 dicembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - voto 9. La presenza della Luna nel segno ha il sapore della grande vittoria, per voi dell'Ariete. All’improvviso, risorge la voglia di combattere. Il generoso sestile tra la vostra Luna e Saturno in Acquario provano a sostenervi, mascherando come meglio possono la naturale stanchezza di questi giorni.

In amore le cose vanno bene, anche se voi siete dei perfezionisti e vorreste di più. Ma le grandi cose si costruiscono col tempo. Con voi non ci si annoia di certo: siete imprevedibili e passate dalla monotonia a grandi momenti di passione in meno di un secondo.

Nel lavoro, eventuali modifiche che desiderate apportare alla quotidianità vanno introdotte gradualmente, tenendo comunque a freno l’impazienza molesta.

Toro - voto 6.

L’oroscopo del giorno 12 dicembre al segno del Toro intravede qualche intralcio nel settore delle finanze, il che potrebbe rendere difficoltosa la riuscita di un progetto. Comunque, non è il caso di darsene troppa pena. Gli ostacoli sono un avvertimento, o meglio una raccomandazione ad aspettare che i tempi siano maturi.

Per i sentimenti, nel caso siete single, non correte troppo con la fantasia e non ponetevi domande premature sul futuro di un rapporto che è ancora alle primissime battute. Con gli astri che vi stuzzicano fornendovi occasioni, potreste essere tentati di fare il passo decisivo. Occhio, perché l’esito è incerto...

Nel lavoro, se vi sentite defraudati di ciò che onestamente vi spetta, a livello economico o di considerazione personale, provate a farlo presente in questi giorni.

Gemelli - voto 6.

Se la settimana che sta per chiudersi vi ha sballottato su e giù come sulle montagne russe, questa domenica la Luna e gli astri collaborano per darvi la giusta serenità. Il sestile Luna-Saturno è una voce suadente che vi chiama, invitandovi a scegliere fra le mille possibilità.

A livello amoroso, mandate tranquillamente a farsi benedire i dubbi, le incertezze, la paura di sbagliare: date ascolto solo alla voce del vostro cuore. Se poi aveste qualcosa da farvi perdonare, scrivete una lettera d’amore: niente internet, però, meglio carta e penna; sarà più emozionante.

Nel lavoro, per arrivare agli obiettivi servirebbe una giornata lavorativa con molte ore in più. Andate un po’ al rilento, con la testa altrove.

Cancro - voto 6.

Il weekend sta per finire, cambia la posizione della Luna ma la situazione nel complesso per voi non muta molto. Gli astri accentuano l’intraprendenza e lo spirito di iniziativa. Siete sostenuti e spronati in tutti i campi: non arenatevi di fronte a piccoli intoppi pratici.

In amore, molto dipende da quanto è importante il rapporto: se ci tenete, non siate polemici e non rimarcate ogni piccola mancanza. La giornata invita esplicitamente alla comunicazione sincera e all’apertura. Potete approfittarne per chiarire eventuali malintesi.

A livello lavorativo, alcune piccole contrarietà avranno effetti marginali se, nei contatti con il prossimo, vi servirete della vostra celeberrima diplomazia.

Oroscopo e consigli delle stelle del 12 dicembre dal Leone allo Scorpione

Leone - voto 5.

La quadratura Saturno-Urano vi espone ad un’alternanza di alti e bassi. Scelte sbagliate dettate dall’impulso e non dalla ragione. Anche se non tutto fila liscio, avete molti amici pronti a prendere le vostre parti in ogni disputa. Da evitare programmi "detto e fatto".

In amore, le idee sono confuse, non sapete con precisione cosa pretendere e quali pesci pigliare: è chiaro solo che così non siete soddisfatti. Il classico chiodo scaccia chiodo è un ottimo rimedio per chi è reduce da una delusione amorosa. Va da sé che non dovrete ripetere gli stessi errori.

Nel lavoro, visto che potete contare solo su voi stessi, senza alcun appoggio esterno, difficile riuscire ad andare avanti in modo concreto: mettete in cantiere nuove iniziative!

Vergine - voto 10.

Giornata ottima, adatta ad accrescere le vostre esperienze, approfondendo tematiche che vi appassionano e allacciando contatti con persone entusiasmanti. Saprete tenere saldamente in pugno le redini di situazioni anche molto delicate ed intricate.

A livello sentimentale, desiderio e carica erotica portano alle stelle le vostre quotazioni. L’amore trova nella passione il modo migliore di esprimersi. Consigli per i single: usate intraprendenza, fantasia e sex-appeal per guadagnarvi l’interesse di una persona molto interessante.

Nel lavoro, visto il periodo molto positivo, pensate e agite con tempestività. Basterà un apporto generoso, anche solo basato sull'entusiasmo, per risolvere molti dei vostri guai.

Bilancia - voto 6.

La Luna in Ariete non vi ostacola, ma non fa niente per favorirvi. Non è difficile capire che anche per questa domenica è tutto demandato alla vostra buona volontà. Anche se i mezzi a disposizione non sono molti, riuscite a cavarvela discretamente e con soddisfazione: ma quanta fatica.

In ambito affettivo, meno male che in tanti, soprattutto se già in coppia, navigate in acque tranquille e sicure. Con la persona compagna di vita non potrebbe andare meglio. Single, con la persona che vorreste far capitolare punti di contatto e affinità non mancano, ma in questo momento non sembrano bastare. Vi sentite insoddisfatti.

Nelle attività lavorative, potreste finalmente trovare la copertura economica che vi mancava. Malgrado ciò, il vostro capo continua a dimostrarsi molto scettico.

Scorpione - voto 8.

I favori della Luna in Ariete dal prossimo lunedì in Sagittario, e gli ottimi rapporti che il vostro segno intreccia con Venere e Plutone, assicurano una domenica limpida, serena, scorrevole e anche fortunata. Buonumore e simpatia fanno di voi una persona molto gradevole, perciò sarete richiesti e adulati.

In amore, tutto alla grande! Un solo piccolo dilemma: scegliere tra amici e partner? No problem: inserite la persona amata nel vostro gruppo di amici e uscite a divertirvi. Sia in coppia che da single, se avete mille idee per ravvivare anche il più stanco dei ménage. Un pizzico di trasgressione e tutto tornerà a sorridervi.

Nel lavoro, le cose non vanno poi così male. Il guaio è che l’odierno e sfavorevole periodo non sempre vi fa vedere le cose sotto una luce favorevole: tranquilli, voi siete in una botte di ferro!

Astrologia di domenica 12 dicembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - voto 8.

Iniziate questa promettente giornata domenicale con Giove che continua ad interessarsi attivamente e proficuamente di voi. Molto bene! Contatti di vario genere e relazioni sociali al momento sono i protagonisti assoluti dell’intera giornata.

Per i sentimenti, accantonate, almeno per oggi, le preoccupazioni professionali, con il partner ritrovate la serenità. Fermamente determinati a mettere da parte screzi e dissapori, con la persona del cuore trascorrerete un giorno all'insegna dell’armonia. Nuovi incontri per i single, a breve.

A livello lavorativo, un affare che inseguite da tempo potrebbe finalmente giungere alla vostra portata. E poco importa se è domenica: ne approfitterete comunque...

Capricorno - voto 7.

La vostra vita di relazione in questi giorni viaggia a pieno ritmo e a molti del segno sta regalando numerose e intense soddisfazioni. Una meraviglia! Intanto Natale è alle porte e voi avete l’imbarazzo della scelta sul modo per trascorrere questa giornata di festa.

A livello amoroso, finalmente nella vostra oasi d’amore, tra le braccia di un partner premuroso e attento ai vostri bisogni. I contrattempi delle giornate trascorse di recente sono già dimenticati. Se siete in lieve crisi di coppia, tornerete a rivivere le emozioni dei primi tempi. Se invece siete ancora single, scenderete in pista a scatenarvi.

Nel lavoro, non fidatevi di chiunque si mostri disponibile a fornirvi i propri consigli. Prima capite se è una persona sincera e disinteressata.

Acquario - voto 6.

Meno motivati del solito, concludete la settimana pensando già ai numerosi impegni che vi aspettano la prossima. E, stranamente, la cosa un po’ vi preoccupa. È che venite da un periodo molto intenso ed impegnativo e la stanchezza comincia a farsi sentire.

In ambito affettivo, ostinati e aggressivi come siete in questo periodo, in coppia tutto filerà liscio soltanto se il vostro partner sarà molto, ma molto arrendevole. Se single, niente è impossibile. Neppure che un’amicizia storica, inaspettatamente si trasformi in qualcosa di diverso e molto intrigante.

Nel lavoro, se siete ai ferri corti con un collega, è il momento di affrontare la questione e risolverla. In un clima di armonia si lavora meglio.

Pesci - voto 8.

L'oroscopo per la giornata del 12 dicembre promette una domenica davvero con i fiocchi. La giornata che vi apprestate ad affrontare sarà davvero perfetta: avete mille modi diversi per trascorrerla, quindi fate appello alla fantasia. Il consiglio di un amico potrebbe essere l’elemento decisivo per organizzare un qualcosa di memorabile.