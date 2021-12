L'oroscopo di sabato 11 dicembre sarà ricco di sorprese e imprevisti per tutti i segni zodiacali. Alcuni di loro dovranno scontrarsi con i problemi lavorativi, mentre altri saranno travolti dalla passione. I pianeti, grazie alla loro influenza, definiranno alcuni aspetti della nostra vita lavorativa, sentimentale e sociale.

Nel dettaglio, l'Ariete, la Vergine e il Sagittario faranno di tutto per farsi notare, mentre il Cancro e i Pesci si occuperanno dei loro interessi romantici. Il Toro e il Leone saranno poco inclini ad ascoltare i consigli altrui, al contrario della Bilancia che ricercherà conforto negli altri.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo dell'11 dicembre.

Previsioni zodiacali di sabato 11 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: qualcuno proverà a mettervi in disparte, ma voi vi ribellerete. Non avrete alcuna intenzione di vivere sotto l'ombra di altre persone. Sul lavoro, mostrerete intraprendenza e audacia perché saprete di poter portare a termine le mansioni assegnate. Non tutti comprenderanno il vostro modo di agire.

Toro: la famiglia cercherà di aiutarvi e di indirizzarvi attraverso il percorso che ritengono più giusto. Nonostante le buone intenzioni dei vostri cari, sarete travolti da un moto di ribellione che vi spingerà ad agire di impulso. Purtroppo, successivamente, potreste pentirvi delle parole dette.

Gemelli: il rapporto con gli amici sarà caratterizzato da un profondo legame. Adorerete stare con loro e progettare dei piani per il futuro. Il partner, forse, vi chiederà di passare più tempo insieme. Infatti, potrebbe sentirsi trascurato dalla vostra mancanza di attenzioni.

Cancro: non potrete fare a meno di pensare alla persona amata.

Vi sembrerà di essere seduti su una nuvola e avvolti da una dolce aura romantica. Purtroppo, il timore di essere respinti vi impedirà di fare il primo passo. L'oroscopo di domani vi consiglia di farvi guidare solo dalle vostre sensazioni.

Oroscopo di domani 11 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete piuttosto testardi.

Tenderete a criticare le idee degli altri e a non rispecchiarvi nei consigli delle persone care. Non vi importerà di sbagliare perché, per voi, la cosa fondamentale sarà farcela con le vostre sole forze. Un piccolo imprevisto potrebbe mettervi in difficoltà.

Vergine: secondo voi, i colleghi otterranno dei riconoscimenti non meritati. Nonostante i vostri sforzi, non riuscirete ad emergere e questo vi sconvolgerà. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di provare a cambiare strategia. Ricordate, però, di non alzare la voce per nessun motivo.

Bilancia: non potrete fare a meno dei vostri amici. In loro, infatti, troverete delle figure di riferimento essenziali. Adorerete interpellarli davanti alle difficoltà e condividere le vostre esperienze con loro.

Tutti saranno disposti ad aiutarvi e a darvi il consiglio che pensano sia più giusto. La scelta finale, però, spetterà solo a voi.

Scorpione: farete fatica a fidarvi delle persone. Tenderete a mettere in dubbio le loro parole perché avrete paura di essere presi in giro. Le esperienze passate vi hanno segnato profondamente ma, con un pizzico di coraggio, riuscirete a lasciarvele alle spalle e a vivere con maggiore serenità.

Astrologia dell'11 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: odierete essere messi in secondo piano, sia in ambito professionale che sociale. Noterete una mancanza di interesse da parte dei vostri amici e questo vi farà stare male. L'oroscopo di domani vi consiglia di analizzare bene la situazione prima di saltare a conclusioni affrettate.

Capricorno: dovrete affrontare una dolorosa frattura emotiva. Non sarà facile ripararla e ci vorrà del tempo affinché le strategie adottate funzionino. Nel frattempo, le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di concentrarvi sui vostri interessi e sulle persone che vi vogliono bene.

Acquario: sarete poco diligenti sul posto di lavoro. Tenderete a distrarvi e a pensare ad altro. Questo atteggiamento rischierà di farvi commettere degli errori facilmente evitabili. Potrebbe essere necessario dedicarvi al vostro benessere personale per ritrovare il giusto equilibrio.

Pesci: sarete molto dolci nei confronti del partner. Penserete al suo benessere e proverete a renderlo felice. Quella di domani sarà una giornata all'insegna del romanticismo e dell'affetto di coppia, ma fate attenzione a non escludere gli altri dalla vostra vita. Potrebbero rimanerci molto male.