L'oroscopo della settimana che va dal 13 al 19 dicembre vedrà il pianeta Marte entrare nel segno zodiacale del Sagittario, che permetterà ai nativi del segno di avere più energie a disposizione, mentre Mercurio si sposterà nel segno del Capricorno, che con strategia riuscirà a mettere a segno discreti successi. Settore professionale che migliorerà ulteriormente per il Leone, mentre Ariete sarà più attivo in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 13 al 19 dicembre.

Previsioni oroscopo dal 13 al 19 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: buone e brutte notizie in arrivo per voi nativi del segno in questa settimana.

Ci saranno alcuni cambiamenti nel vostro assetto astrale. Da una parte potrete contare su Marte in trigono dal segno del Sagittario, che vi renderà più attivi soprattutto in amore, e potrebbe darvi la possibilità di recuperare terreno. Approfittatene nel weekend, quando anche la Luna sarà dalla vostra parte. La brutta notizia invece sarà Mercurio che entra in quadratura. Attenzione dunque al lavoro, perché potreste fare le strategie sbagliate. Voto - 7️⃣

Toro: settore professionale che migliorerà secondo l'oroscopo della prossima settimana, seppur di poco. Marte infatti smette di andarvi contro, mentre Mercurio si sposterà in trigono dal segno del Capricorno. Potrebbe essere un primo passo verso la risalita, nell'attesa che Giove di faccia da parte.

In amore sarà una settimana soddisfacente, che siate single oppure no. Riuscirete infatti a essere più affettuosi con la persona che amate, creando un'atmosfera davvero piacevole. Voto - 8️⃣

Gemelli: settore professionale tra alti e bassi nel corso della prossima settimana. Mercurio smetterà di sfavorirvi, permettendovi di lavorare con maggior responsabilità insieme a un ottimo Giove ancora in trigono.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Attenzione però alle energie, perché Marte si metterà in opposizione, e potrebbe rovinare i vostri piani. In amore godrete di una relazione di coppia tutto sommato stabile, ma sarà nel weekend che dovrete saper cogliere l'attimo, quando la Luna sarà nel segno. Voto - 7️⃣

Cancro: non sarà una settimana grandiosa per voi nativi del segno, soprattutto dal punto di vista professionale.

Marte e Mercurio si metteranno in una posizione scomoda per voi, e sarà più difficile portare a termine alcuni incarichi. Per quanto riguarda i sentimenti, puntate sulle giornate di martedì, mercoledì e giovedì se volete fare qualcosa di speciale per la vostra storia d'amore, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 6️⃣

Leone: periodo in risalita per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo della prossima settimana. Marte smetterà di darvi fastidio, spostandosi in trigono dal segno del Sagittario, mentre Mercurio si allontanerà da questa buona posizione. Poco male in fondo, perché in ogni caso riuscirete a mettere a segno discreti successi, grazie anche a una buona dose di energie in più a disposizione.

In amore la Luna navigherà spesso in buone posizioni, ma attenzione tra martedì e giovedì. Non saranno le giornate più adatte per fare conquiste. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che cambia per voi nativi del segno. In generale, sarà una settimana positiva, ma non esente da difetti. In amore Venere continua a illuminare il vostro rapporto, ma nel weekend potreste faticare un po’ a causa della Luna in quadratura. Se siete single siete ancora in tempo per fare dolci conquiste. Sul fronte lavorativo Mercurio inizierà a sostenere le vostre imprese, ma attenzione a Marte che potrebbe togliervi un po’ di energie. Voto - 7️⃣

Bilancia: la situazione al lavoro non tenderà a migliorare per voi nativi del segno.

Giove sarà sempre meno influente ogni giorno che passa, mentre Mercurio ha deciso di voltarvi le spalle. Rimarrà dalla vostra parte Marte, che vi darà le forze per reagire. Per quanto riguarda i sentimenti tenderete a cercare il dialogo, ma forse sarà meglio aspettare il fine settimana, quando la Luna sarà in trigono. Se siete single anziché fare discorsoni che non arrivano da nessuna parte, andate dritti al sodo. Voto - 6️⃣

Scorpione: un quadro astrale in miglioramento per quanto riguarda il lavoro. Forse le prime giornate della settimana potrebbero non sembrarvi convincenti, ma quando Marte e Mercurio cambieranno casa, allora le cose potrebbero farsi interessanti. In amore attenzione alla Luna che non naviga in buone acque al momento.

Affidatevi a Venere per fare i vostri discorsi romantici, ma in ogni caso sarete opportuno aspettare il momento più adatto per farsi avanti. Voto - 7️⃣

Sagittario: questo cielo vi vedrà sempre più attivi secondo l'oroscopo. Con l'arrivo di Marte nel vostro segno zodiacale, vivrete le vostre giornate con maggior ottimismo e movimento. In amore saprete prendervi cura del partner in modo semplice ma romantico. Attenzione però nel weekend, perché la Luna in opposizione potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo. Se siete single potreste volere qualcosa di più dalla vostra vita. Settore professionale che nonostante alcuni cambiamenti in questo cielo rimarrà comunque positivo. Ciò nonostante se ci sono dei progetti da ultimare, dovrete pensarci in questo periodo.

Voto - 8️⃣

Capricorno: vita professionale in miglioramento per voi nativi del segno. A partire dalla giornata di martedì, arriverà Mercurio nel vostro cielo, che vi darà diversi suggerimenti su come raggiungere il successo che meritate. In amore Venere rimarrà stabile nel vostro segno e, eccezion fatta per la giornata di lunedì, sarete in grado di vivere al meglio la vostra relazione di coppia. Se siete single ci saranno diverse occasioni per provare a fare breccia nel cuore della persona che amate. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale che cambia per voi nativi del segno. Mercurio si metterà alle vostre spalle, in compenso però arriverà Marte in sestile a caricarvi di energie per concentrarvi e dare il massimo con i vostri incarichi.

In amore i rapporti con il partner saranno tutto sommato discreti, ma attenzione tra martedì e giovedì, quando la Luna si metterà contro di voi. Se siete single avrete modo di sentirvi spesso felici della situazione che state vivendo. Voto - 7️⃣

Pesci: sarà una settimana tra alti e bassi in ambito sentimentale secondo l'oroscopo, colpa della Luna in quadratura nel prossimo weekend. Nella prima parte della settimana però, ci penserà Venere a regolare il vostro rapporto e portare romanticismo e passione. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio si troverà in sestile da martedì, ma attenzione alle energie perché Marte comincerà a remarvi contro. Voto -7️⃣