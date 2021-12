L'Oroscopo di lunedì 20 dicembre è pronto a rivelare come andrà la giornata di partenza della nuova settimana. In evidenza nel contesto le previsioni zodiacali del giorno relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. L'Astrologia del giorno promette un lunedì denso di colpi di scena e situazioni inattese. Alcuni segni potranno contare sull'aiuto delle stelle per ciò che concerne l'amore, mentre altri si dedicheranno al corteggiamento al solo scopo passionale. In molti invece saranno presi dalla corsa agli ultimi regali da fare in vista del Natale tenendo ovviamente un occhio attento a non esagerare con le uscite di denaro che, di questi tempi, sappiamo non bastare mai.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari. La situazione astrologica questo lunedì rimane pressoché stabile. Unici movimenti da segnalare sono il già avvenuto ingresso della Luna nel segno del Cancro e l'avvicinamento sempre di più del Sole verso il segno del Capricorno. Domani il firmamento astrologico ci mostra il Pianeta Venere in congiunzione a Plutone in Capricorno, mentre Mercurio sarà sotto opposizione lunare. In Pesci transita tranquillo il pianeta Nettuno e in Toro spazia incontrastato Urano. Giove nel frattempo risulterà in trigono al Sole e Marte in sestile a Saturno.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del giorno 20 dicembre, con l'amore, il lavoro e la salute assoluti protagonisti del periodo.

Previsioni zodiacali del giorno 20 dicembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - voto 10. Approfittate di questa splendida giornata per concedervi un po’ di relax. Mettete da parte i pensieri, spegnete il cellulare, dedicatevi agli hobby.

Una passeggiata all’aria aperta o per le vie alberate della città vi ritemprerà corpo e spirito.

Amore. Potrebbe essere il momento giusto per reinventare, ex novo, il rapporto di coppia o quanto meno dargli delle modalità diverse dal solito. Single, iniziative importanti, spese azzeccate per la casa e la famiglia. Avete una marcia in più: non sprecatela in inutili esitazioni.

Salute. Autodisciplina e ritmi regolari pagano sempre, in termini di benessere fisico e mentale, anche se talvolta bisogna saper trasgredire.

Toro - voto 6.

L’oroscopo del 20 dicembre al segno del Toro invoglia ad una pausa di ascolto interiore in concomitanza con il basso tono psicofisico vi consentirà di riposarvi e di individuare le reali esigenze. Un po’ di apatia e di pigrizia. Ma non c’è motivo di deprimersi solo perché oggi non è un giorno da leoni.

Amore. Una giornata che non offre grandi emozioni, ma che in compenso permette di analizzare con calma il rapporto, assaporando ciò che sa donare.

Lavoro. Cercate di essere ordinati, organizzati e di non lasciare niente in sospeso. Meglio non rimandare a domani ciò che potete fare oggi. Single, sottolineare ogni cosa, puntualizzare qualsiasi mancanza solo perché vi siete alzati dal letto con il piede storto non vi fa onore.

Salute. Muovetevi assecondando i bisogni del corpo. E non sentitevi in colpa se, a causa la stanchezza, declinate un invito degli amici.

Gemelli - voto 7.

In arrivo una ventata di rinnovamento, con Venere congiunto a Plutone in Capricorno. Peccato che forse dovrete limitarvi a sognare ad occhi aperti... Un segnale d’allarme lanciato da Mercurio sotto opposizione lunare: anche se siete su di giri, tenete i piedi piantati in terra.

Amore. Siete molto affabili e gentili e questo soddisfa la persona che vi è vicina. Non c’è bisogno di incrinare tutto con strane fantasie. Single: ispirati dal profondo del cuore, riuscite a dichiararvi e ad esprimere con calore i vostri sentimenti, comunque ben evidenti da tempo.

Lavoro. Accogliete una nuova proposta in cui vi viene promesso un ruolo importante: sentirvi preziosi vi aiuterà ad impegnarvi al massimo.

Salute. Il fisico attraversa un buon momento, ma vivere una vita ricca di cautela, limitando gli stravizi e lo stress, non può certo far male.

Cancro - voto 9.

Avete progetti entusiasmanti per un Natale “leggero”, tassativamente non canonico ma altamente divertente? Forse pretendete troppo dalla vita... La Luna in Cancro comunque vi mette nella condizione di spirito giusta per puntare al massimo in tutto: dateci dentro!

Amore . Dopo qualche colpo mancato, l’amore torna a sorridervi nelle vesti di un’avventura maliziosa, capitata per caso, senza muovere un passo. Single: malgrado le molte responsabilità familiari, avete una gran voglia di amore. Non mancheranno le occasioni per soddisfare il vostro piacere.

Salute. Il senso di sicurezza e l’euforia che vi viene dalla Luna non deve farvi trascurare le regole del buon senso e dell’equilibrio.

Previsioni astrali di domani, 20 dicembre dal Leone allo Scorpione

Leone - voto 8.

Tempo bello senza variazioni di rilievo. Una serie di incontri avvincenti, nei quali sfoderate tutto il vostro savoir-faire e godete di popolarità. Ottima giornata per una passeggiata in dolce compagnia, per addobbare a festa la casa, fare acquisti per regali di Natale.

Amore. Si respira aria di grandi progetti nelle coppie ben affiatate. Sia che si tratti delle vacanze o della luna di miele, sarà “un sacco bello”!. Per i single, succulente occasioni da cogliere al volo. La vita di coppia recupera smalto e passione, gli amori in rodaggio si consolidano.

Lavoro. Siete interessati ad un cambiamento di situazione? Guardatevi intorno e seguite le piste più convincenti: potreste trovare proprio ciò che cercate.

Salute. Energie buone, ma curate a dovere l’alimentazione. Stomaco e digestione in questo momento sono i vostri punti deboli.

Vergine - voto 9.

È un’ottima giornata per dedicarsi allo shopping prenatalizio. Se siete a caccia di regali, troverete con facilità esattamente ciò che state cercando. Tante le piccole questioni pratiche da sistemare, prima di chiudere i battenti per le vacanze.

Amore. Questo lunedì vi intendete a meraviglia nell’attuazione di un progetto comune che dà consistenza al vostro rapporto e getta le basi per il vostro futuro. Single, per riprendere il discorso laddove si era interrotto, organizzate una cena a lume di candela. Una mise trasgressiva è il complemento ideale.

Lavoro. Dal punto di vista lavorativo potrebbe arrivarvi una buona notizia riguardo al rinnovo di un contratto a tempo determinato.

Salute. È tempo di vacche magre per chi deve seguire una dieta! Perciò contenete un po’ la tendenza alla larghezza di maniche e accontentatevi di un poco di tutto, senza esagerare.

Bilancia - voto 6.

Sarà difficile individuarne i motivi, ma è chiaro a tutti che siete di malumore Che sia l’ormai classica, ma sempre attuale, questione di cuore? Per imporvi all’attenzione di chi conta, evitate gli atteggiamenti strafottenti e puntate sulla dolcezza.

Amore. In questo periodo, alle prese con pensieri e riflessioni nate dalla necessità di una verifica, apparite un po’ sfuggenti nei confronti della persona amata. Single, invece di inseguire false illusioni, cercando amori impossibili, lavorate su ciò che avete costruito, evitando autocommiserazioni.

Lavoro. Non accettate le provocazioni della Luna in Cancro, che vorrebbe mettervi fretta. Seguite il vostro metodo e rispettate i vostri tempi.

Salute. Emotivi come siete, è naturale che l’ansia e il malumore abbiano un effetto deprimente sulla forma fisica e vi tolgano forza e vigore.

Scorpione - voto 7.

Potrete partire all’inseguimento dei vostri obiettivi, ma tenete in conto che qualcuno o qualcosa tenterà di mettervi i bastoni fra le ruote. La quadratura di Saturno verso Urano in Toro porta alla ribalta questioni irrisolte del passato.

Amore. Il cuore, come sempre, si infiamma con facilità. Ma timori e resistenze, frutto di esperienze passate, vi impediscono di lasciarvi andare. Single, in questa fase delicata del rapporto ogni interferenza esterna non fa che complicare le cose. Parenti, vicini e amici vanno tenuti fuori.

Lavoro. Utilizzate al meglio le energie e non curatevi di eventuali ostacoli incontrati sul cammino. Coraggio e sicurezza saranno le vostre armi vincenti.

Salute. Siete molto sensibili ai fattori di disturbo: fumo, alimentazione troppo ricca, situazioni ambientali nocive per il fisico. Cautelatevi.

Astrologia di lunedì 20 dicembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - voto 8.

Giornata adatta ad accrescere le vostre esperienze, approfondendo tematiche appassionanti e allacciando contatti con persone particolarmente interessanti. Saprete tenere saldamente in pugno le redini di situazioni anche molto delicate ed intricate.

Amore. Momenti di grande intensità emotiva, che vi scalderà il cuore e vi spingerà a realizzare, con il vostro partner, i desideri più intimi. Single, una conoscenza o un’amicizia potrebbero trasformarsi in qualcosa di più consistente, con vostro divertito stupore. Lasciate che sia quel che sia...

Lavoro. Approfittate dell’energia e del dinamismo che vi sentite addosso per fare cose interessanti. Sfruttate anche la vostra intuizione e creatività.

Capricorno - voto 7.

Fate leva sulla ragionevolezza per mettervi al riparo dalla tempesta emotiva scatenata dalla Luna in Cancro, che distorce i contorni della realtà. Sbalzi di umore, imprevisti, ostacoli che alla luce della vostra confusione vi appaiono insormontabili.

Amore. I sentimenti altalenano paurosamente come le montagne russe, combattuti tra il desiderio di libertà totale e la voglia di casa e di famiglia. Single, forse, in modo quasi indolore, potrete voltare pagina e tagliare definitivamente i ponti con una persona che in passato vi ha fatto soffrire.

Lavoro. Anche nei momenti più nebulosi avete sempre un amico o un'amica su cui contare. Questo lunedì approfittate della sua gentilezza: rasserenerà questo giorno.

Salute. Vi sentite poco energici? Buona parte delle responsabilità va al vostro stato d’animo, ma per stare tranquilli eseguite dei controlli.

Acquario - voto 7.

Dovrete prendere decisioni importanti. Non perdete tempo in minuziose valutazioni e, come sempre, procedete speditamente. Intuizioni. In alcuni casi, forse, questa è proprio la giornata giusta per chiarire certe situazioni oppure delineare alcune aspettative per il futuro.

Amore. Niente di nuovo da dichiarare in questi giorni. Tutto procede secondo il solito tran-tran: bisticci e riappacificazioni che tengono lontano la noia. Single, un’atmosfera affettuosa promette serenità. Un alito di passionalità soffia sull’intesa favorendo le eventuali riappacificazioni.

Lavoro. Le piccole e quasi inevitabili difficoltà pratiche vanno affrontate con metodo e organizzazione. L’insofferenza non vi è d’aiuto.

Salute. Nella cura del corpo non siate né troppo negligenti né troppo esagerati: una via di mezzo è sempre la scelta ottimale.

Pesci - voto 8. L'oroscopo per la giornata del 20 dicembre prevede una giornata davvero frizzante e piena di sorprese, in modo particolare per quanto riguarda i progetti di gruppo. Nuove idee, inviti e colloqui. La Luna in trigono al vostro Nettuno stimola iniziative e rinnovamenti nel lavoro e nello stile di vita.

Amore. Molte volte siete passati indenni nell’occhio del ciclone, ogni volta il rapporto si è rafforzato. Ormai nessuna crisi vi spaventa più. Single: attraversate un momento delicato per l’amore. Cercate sempre di evitare gli scontri frontali e puntate a costruire un legame sereno. Sono in arrivo felici situazioni.

Lavoro. Se la vostra condizione lavorativa vi va sempre più stretta, provate a fare qualche passo in avanti, senza perdere di vista la realtà.

Salute. Fondamentale per il benessere fisico è una buona educazione alimentare: quello di cui ci nutriamo regola tutte le funzioni dell’organismo.

Classifica e pagelle di lunedì 20 dicembre 2021

