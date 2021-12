Per il fine settimana del 4 e del 5 dicembre 2021, l’Oroscopo non preannuncia particolari novità per i nati sotto il segno del Cancro, mentre ci sarà un rialzo per il segno della Bilancia. Il Leone rimarrà stabile alla prima posizione, così come i Pesci agli ultimi posti.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni del weekend.

L’oroscopo del weekend: Ariete ottimale in amore

1° Leone: finalmente il dialogo sarà al centro dei rapporti interpersonali, sia dal punto di vista familiare che delle amicizie. Nella giornata di sabato in particolare riuscirete ad avere una bellissima atmosfera con il partner e un grande affiatamento anche sul posto di lavoro.

Potreste anche intavolare una nuova amicizia, secondo l’oroscopo.

2° Ariete: in ambito amoroso la vena passionale sarà fra le migliori del mese, il merito andrà alla vostra capacità di lasciarvi il passato alle spalle per ricominciare con una grinta nuova e una voglia di dedicarvi maggiormente ai progetti futuri.

3° Vergine: i guadagni finalmente arriveranno e potrete dare un rinnovamento sostanziale sia al vostro look sia alle spese che probabilmente interesseranno la famiglia e la casa in generale. Rendervi partecipi di qualche progetto aiuterà sensibilmente la vostra squadra professionale.

4° Scorpione: finalmente avrete la creatività che tanto avete atteso, ciò permetterà di rendere i vostri progetti sempre più appetibili e con la possibilità in più di essere condivisi dalla vostra squadra di lavoro.

Secondo l’oroscopo, avrete anche la possibilità di incrementare i guadagni e le soddisfazioni che deriveranno dagli investimenti.

Svago per Toro

5° Toro: la sintonia di coppia vi renderà questo fine settimana molto più leggero, magari all’insegna di svago e di divertimento. Secondo l’oroscopo gli impegni potrebbero non essere così gravosi come potreste pensare in un primo momento.

6° Bilancia: avrete un'inaspettata voglia di mettervi in gioco nonostante ci sia un fine settimana che probabilmente non pretende molto da voi sul piano professionale. L’oroscopo prevede anche una nuova amicizia che potrebbe nascere e crescere in modo del tutto spontaneo.

7° Sagittario: finalmente avrete la vostra fetta di creatività, di voglia di sperimentare qualche esperienza nuova che vi dia una nuova prospettiva, probabilmente di stampo professionale.

In amore eviterete di incorrere in litigi che potrebbero rovinare l’atmosfera di precario equilibrio in cui vi trovate al momento.

8° Acquario: avrete una stabilità relativa che probabilmente potrebbe portarvi alla noia, alla mancanza di passionalità o comunque a una tensione che potrebbe persistere nell’ambiente domestico. Fate del vostro meglio per poter avere qualche idea significativa per il lavoro.

Stanchezza per Gemelli

9° Capricorno: potreste avere qualche affare molto importante che probabilmente vi metterà alle strette su un qualche appuntamento importante. Secondo l’oroscopo potrebbero esserci anche delle piccole scaramucce in famiglia, ma sicuramente riuscirete ad evitarle accuratamente.

10° Pesci: avrete una volontà di riposarvi che probabilmente non coinciderà con la mole considerevole di lavoro che vi attende nel weekend, però alternare momenti di fatica e di riposo potrebbe essere una soluzione da prendere in considerazione.

11° Gemelli: anche se ci sarà tanta stanchezza, potrete finalmente dedicarvi ai passatempi, alle chiacchierate fra amici e a qualche piccola attività più o meno impegnativa. Dovreste prendervi molta più cura del vostro corpo e della vostra mente.

12° Cancro: purtroppo anche questo fine settimana potrebbe darvi qualche noia di troppo, specialmente se avete avuto qualche scaramuccia recente che vi ha compito profondamente nell’animo. Fate del vostro meglio per poter mantenere un po’ di buonumore.