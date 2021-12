L'oroscopo di domenica 5 dicembre preannuncia una giornata ricca di novità. Alcuni segni zodiacali si dedicheranno al riposo più assoluto, mentre altri preferiranno non distogliere l'attenzione dalla famiglia e dagli amici. I pianeti, grazie ai loro influssi, guideranno ognuno nelle scelte sentimentali e sociali.

In particolare, la Vergine, il Sagittario e i Pesci si dimostreranno molto premurosi nei confronti della famiglia, mentre il Cancro e la Bilancia andranno alla ricerca del vero amore. Il Leone e il Capricorno proveranno a riposare in vista della nuova settimana, al contrario dell'Acquario che cercherà di gestire al meglio le faccende domestiche.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 5 dicembre.

Previsioni zodiacali di domenica 5 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarà una giornata molto positiva per voi. Metterete da parte le recenti discussioni e vi dedicherete solo agli affetti più cari. Sarà un modo per crescere a livello personale e per imparare a gestire meglio le situazioni di crisi. Il partner sarà fiero di voi.

Toro: quella di domani sarà una giornata piuttosto noiosa. Inizialmente, proverete a riprendere in mano la situazione, ma alla fine vi lascerete andare all'apatia più totale. Questo comportamento non farà altro che allarmare il partner e gli amici. L'oroscopo vi consiglia di non farli stare in pensiero.

Gemelli: il lavoro passerà in secondo piano perchè preferirete concentrarvi sul partner.

Condividerete un incredibile legame che vi consentirà di osservare il futuro con positività. Sarete certi di poter raggiungere insieme i risultati desiderati e di riuscire a superare qualsiasi ostacolo.

Cancro: avvertirete un'assenza fondamentale: quella di una persona da amare. Vi impegnerete per trovare la vostra anima gemella ma, già in partenza, saprete che non sarà un percorso semplice.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di puntare in alto e di non accontentarvi.

Oroscopo di domani 5 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: la settimana successiva sarà ricca di impegni, soprattutto di tipo lavorativo. Deciderete di usare la giornata di domani per riposarvi e per prestare attenzione ai vostri hobby.

Vi sentirete molto meglio con voi stessi, al punto da riacquistare tutte le forze.

Vergine: farete di tutto per rendere felice la vostra famiglia. Adorerete collaborare con le persone care e offrire il vostro aiuto. In alcuni momenti, potreste essere accusati di essere troppo invadenti, ma si tratterà solo di un'eccessiva premura. Riceverete amore incondizionato.

Bilancia: avrete accanto una persona che attirerà la vostra attenzione. Sentirete il bisogno di conoscerla meglio, ma avrete paura di esporvi. L'oroscopo di domani consiglia di muovervi a piccoli passi, senza però scappare dai vostri sentimenti. Il risultato potrebbe essere sorprendente.

Scorpione: sentirete il bisogno di risolvere alcune questioni famigliari.

Ultimamente, infatti, non vi siete sentiti affatto capiti. Non sarà facile esporre il vostro punto di vista, soprattutto perché tenderete a perdere la pazienza molto facilmente. Attenzione alle parole che userete.

Astrologia del 5 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: dedicherete la giornata di domani alla famiglia. Deciderete di organizzare qualcosa per rallegrare gli animi e per rendere più stretti i legami. Vi sentirete a vostro agio con voi stessi e non avrete nulla di cui rimproverarvi. L'amore andrà a gonfie vele.

Capricorno: vorreste aiutare la vostra famiglia con gli impegni della giornata, ma vi renderete conto di aver bisogno di un po' di tempo da dedicare a voi stessi. Avvertirete un'insolita stanchezza che necessiterà di qualche ora di riposo.

Il partner non potrà fare a meno di preoccuparsi per voi.

Acquario: la casa avrà bisogno delle vostre attenzioni. Il disordine, infatti, prenderà il sopravvento, al punto da diventare una distrazione costante. Se riuscirete a coinvolgere la famiglia, potrete provare a realizzare qualche addobbo natalizio con le vostre mani.

Pesci: anche se avrete molte faccende da svolgere, deciderete di rilassarvi in compagnia delle persone care. Mostrerete una grande stima nei loro confronti e sarete molto abili nel gestire le piccole discussioni quotidiane.