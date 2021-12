Venerdì 3 dicembre troviamo sul piano astrale la Luna spostarsi dal segno dello Scorpione (dove risiede Marte) all'orbita del Sagittario (dove stazionano il Sole e Mercurio), mentre Giove assieme a Saturno sosteranno nel segno dell'Acquario. Urano, invece, permarrà in Toro, così come Plutone insieme a Venere resteranno stabili nel domicilio del Capricorno. Nettuno, infine, proseguirà il transito in Pesci come il Nodo Lunare Nord continuerà la sosta in Gemelli. Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Sagittario, meno roseo per Toro e Gemelli.

Sul podio

1° posto Scorpione: creativi. Ad avere una marcia in più in casa Scorpione nella giornata che precede il weekend saranno, con ogni probabilità, gli artisti del segno, i quali godranno di una spiccata vena creativa che manterrà a livelli eccelsi la loro ispirazione.

2° posto Sagittario: mondani. Un po' per staccare la spina dalla routine giornaliera e un po' per concedersi un tête-à-tête col partner, i nati sotto il segno del Sagittario potrebbero fare una capatina a quel rinomato evento fuori città oppure prenotare in un ristorante esclusivo per una cena a lume di candela.

3° posto Leone: serata top. Quando la quadrata congiunzione Marte-Luna si sfalderà, ovvero da metà pomeriggio in poi, i nati Leone avranno buona chance di essere pervasi da un gratificante ottimismo, il quale li condurrà per mano verso lo sfavillante Novilunio di Fuoco di sabato.

I mezzani

4° posto Cancro: focus pratico. Come il celebre detto "Prima il dovere e poi il piacere" anche i nati Cancro potrebbero doversi dedicare, nella prima parte della giornata, ad alcune importanti faccende pratiche per poi, dal tardo pomeriggio, godere dei piccoli piaceri legati alla sfera famigliare.

5° posto Pesci: piedi per terra.

Contrariamente all'indole sognatrice del terzo segno d'Acqua, questo venerdì sarà probabile che i nati Pesci restino coi piedi ben ancorati sul terreno, specialmente per ciò che concernerà le nuove conoscenze affettive.

6° posto Ariete: concilianti. Nel ménage amoroso di casa Ariete sembrerà esserci un'atmosfera decisamente più armoniosa, specialmente nella seconda metà della giornata, e i nativi divenire, come piacevole conseguenza, affabili nei riguardi della dolce metà.

7° posto Acquario: attenti. Nulla, o quasi, sfuggirà all'attenzione del quarto segno Fisso nel corso di questa giornata d'inizio dicembre, in particolar modo nelle questioni lavorative dove i nativi potrebbero mettercela tutta per avanzare celermente nella scala gerarchica.

8° posto Bilancia: fai da te. L'abitazione dei nati Bilancia avrà presumibilmente necessità, durante questa giornata autunnale, di una o più opere di manutenzione, col segno d'Aria che si prodigherà nel fai da te per correre ai ripari. Per i nativi meno pratici manualmente, invece, sarà bene contattare un esperto in materia.

9° posto Capricorno: amore sottotono. Il Luminare femminile congiunto a Mercurio in Sagittario, nella seconda parte di questo venerdì, potrebbe rendere meno scorrevole la comunicazione con l'amato in casa Capricorno, coi nativi che tenteranno invano di far comprendere al partner le proprie ragioni.

Ultime posizioni

10° posto Toro: illusioni. Nettuno, Mercurio e la quadratura Urano-Saturno giocheranno, c'è da scommetterci, un brutto scherzo ai nati Toro questo venerdì, col segno Fisso che sarà invogliato a cogliere una presunta opportunità imperdibile per poi rendersi conto di aver perso soltanto tempo e denaro. Sarà meglio, quindi, dosare con dovizia ogni uscita economica e tentare di bandire l'ingenuità per queste ventiquattro ore.

11° posto Gemelli: lavoro flop. Le aspettative circa un progetto professionale o una figura lavorativa in cui hanno fatto affidamento i nati Gemelli sinora potrebbero rivelarsi tutt'altro che rassicuranti, col segno d'Aria che sarà chiamato a prenderne atto e agire prontamente di conseguenza.

12° posto Vergine: fuori giri. Semaforo acceso sul rosso per il venerdì di casa Vergine, in particolar modo per la terza decade che avvertirà un destabilizzante senso di timore nei riguardi del prossimo futuro legato sia alla sfera economica che lavorativa.