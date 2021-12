L'Oroscopo di domani, giovedì 16 dicembre è pronto a rivelare come evolverà la quarta giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni zodiacali del giorno relative a tutti i 12 segni dello zodiaco. La giornata in analisi in questa sede vede la Luna viaggiare serena nei gradi del Toro, pronta a fine giornata a passare nel segno dei Gemelli. Per pochi segni tale transito risulterà favorevole mentre ad altri la stessa Luna resterà neutrale. Il consiglio in generale è quello di essere più disponibili al confronto e meno polemici verso le idee degli altri.

Per apprezzare ancora meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra questi ad emergere per interesse e importanza sono i seguenti:

Sole in sestile a Giove;

Luna in trigono a Plutone;

Venere in trigono a Luna;

Nettuno in sestile a Venere;

Saturno in quadratura a Urano;

Plutone in sestile a Nettuno;

Marte in opposizione a Luna.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del giorno 16 dicembre.

Previsioni zodiacali del giorno 16 dicembre dall'Ariete al Cancro

Ariete- voto 7. Questo periodo invoglia ad occuparsi dei progetti che vi stanno a cuore, tenendo comunque presente l’esperienza passata, in modo di non ripetere gli stessi errori.

Una questione di eredità o una spartizione di denaro potrebbe arrivare ad una definitiva soluzione.

Amore. Se siete single, non è il momento propizio per avviare nuovi legami, a meno che non siano, fin dai primi passi, improntati alla sincerità.

Lavoro. Quando non ci sono interferenze esterne a disturbarvi, riuscite a smaltire una montagna di lavoro arretrato a tempo di record.

Toro - voto 8.

L’oroscopo del 16 dicembre al segno del Toro preannuncia una giornata di relax all’insegna dell’amore, grazie agli influssi astrali più che positivi. Tutto fila via liscio, con tanto di piacevoli sorprese. L’impulso diretto verso obiettivi concreti diventa costruttivo e vi assicura gli appoggi giusti.

Amore. Se avete in programma spostamenti, viaggiate sicuri in un clima sereno e stimolante. Visitate una città d’arte: ne sarete entusiasti.

Lavoro. Si preannunciano buone, anzi ottime notizie, in merito ad una domanda di lavoro o alla possibilità di frequentare un nuovo corso di studi.

Gemelli - voto 7.

Baciata dall'imminente arrivo della Luna nel vostro segno, il periodo si fa tenero e malizioso. Avete le carte in regola per fare acquisti e conquiste. Giornata ideale per assistere a commedie e concerti, scambiarsi effusioni con l’amato bene, risolvere questioni legali.

Amore. L’amore esce dalla fase romantica per addentrarsi su un terreno più solido, insidioso per la vostra amata libertà. Ma siete cotti a puntino.

Lavoro. Intuizioni, valutazioni critiche, selezione delle idee: avete la lucidità necessaria per prendere decisioni anche importanti.

Cancro - voto 7. Tante le carte da giocare per valorizzare le vostre iniziative e non manca neanche una certa audacia nel proporre soluzioni geniali e innovative.

Non concentratevi sulle cose di poco conto, piuttosto esprimete inventiva, rapidità di decisione, vivacità.

Amore. Se non siete soddisfatti della situazione affettiva, prima di prendere decisioni affrettate dovreste fare un po’ di ordine e chiarezza.

Lavoro. Stimolati dall’ambizione e ispirati da un’insolita concretezza, vi rimboccherete le maniche per svolgere al meglio i compiti che vi sono stati affidati.

Oroscopo e consigli delle stelle del 16 dicembre dal Leone allo Scorpione

Leone - voto 8. La Luna in Toro vi dà una mano in termini di buonumore e di autostima. Ci voleva, visto che ultimamente avete avuto qualche incertezza. Ideale giornata da trascorrere in compagnia di chi amate, restando fino a tardi in stretta intimità.

Amore. Cogliete al volo l’occasione di avvicinare una persona che vi intriga da tempo. Non siate impetuosi: un approccio soft coglierà nel segno.

Lavoro. Se siete in cerca di un lavoro, inviate delle domande di assunzione, corredate da un curriculum stilato in modo chiaro e completo.

Vergine - Voto 10. Un grazie di cuore a Venere e Plutone in Capricorno, che vi regalano la tenacia e la determinazione necessarie per spazzare via ogni difficoltà senza troppo patire. Ideale periodo per portare a termine con successo le attività consuete, o per trascorrere la giornata in piena armonia con il mondo.

Amore. È un grande piacere quando la tempesta si dissolve con un gesto e riaffiorano quei piccoli segnali incoraggianti per una pace duratura. Questo giovedì troverete una splendida sorpresa in campo sentimentale.

Lavoro. Negli affari filerete come un treno, scartando a colpo d’occhio quelli che hanno poche garanzie di solidità e insoddisfacenti riscontri economici.

Bilancia - voto 6.

Continuando il suo viaggio in Toro, la Luna vi procura qualche noia. Ad un evento previsto in giornata, riguardo al modo di vestire, attenetevi alle regole della semplicità. Se avete in programma una serata con gli amici, non prendetevela troppo per eventuali situazioni lasciate in sospeso.

Amore. Appuntamenti, contatti e comunicazioni con l’amato partner si risolveranno felicemente, ma non senza imprevisti e spiacevoli ritardi.

Lavoro. Questo giovedì le questioni pratiche hanno la priorità. Per sentirvi con la coscienza a posto, datevi da fare glissando abilmente gli imprevisti.

Scorpione - voto 9. Grazie alla Luna in Toro, rafforzata dalle armoniose confluenze di Venere e Plutone, la giornata, soprattutto nel lavoro, non potrebbe avere un impulso migliore.

Godrete di ottima luce presso chi vi sta vicino e sarete ricolmi di energia da spendere come vorrete.

Amore. La serata si prospetta molto piacevole, arricchita da situazioni stimolanti; i vostri progetti e le vostre aspirazioni non verranno deluse.

Lavoro. Tenetevi pronti a svolgere mansioni di maggiore prestigio e non tiratevi indietro di fronte alle responsabilità che questo comporta.

Astrologia di giovedì 16 dicembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - voto 6. La Luna in Toro riduce la vostra socievolezza. Siete taciturni, suscettibili, in preda a sensazioni strane. Attenti agli acquisti e ai ritardi. Una giornata monotona. Inseguite le occasioni di svago per risollevare l’umore e gratificare la mente.

Amore. Sacrificate un po’ della vostra libertà a favore di chi vi vuole bene. È il momento di dimostrare l’amore con molti fatti e poche parole.

Lavoro. Non attardatevi su problemi secondari e non perdetevi in dettagli che vi rubano tempo ed energia. Cimentatevi in nuove esperienze.

Capricorno - voto 9. Il passaggio della Luna dal Toro a Gemelli ha sempre il potere di addolcirvi, mettendo la casa e la famiglia al primo posto nella classifica dei vostri interessi. Un parente anziano bisognoso di compagnia, può trovare in voi il suo angelo custode. Sogni su cui riflettere.

Amore. Con la vostra sensualità colpite sempre nel segno. Tuttavia, non cedete alla tentazione di strafare. Volate incontro a sogni teneri e densi di romanticismo.

Lavoro. La situazione è ideale per chi come voi ha tante cose da fare, necessita di concretezza ma anche di una forza di volontà incrollabile.

Acquario - voto 7.

La Luna è ancora nel segno del Toro per tutta la giornata. Approfittate dell’energia e del dinamismo che vi sentite addosso per fare cose interessanti. Grazie ad una persona amica, potrete risparmiare tempo nel disbrigo di alcune pratiche burocratiche.

Amore . Nessun imprevisto minaccia la vostra stabilità sentimentale, ma tanta tranquillità può avere su di voi effetti soporiferi.

Lavoro. Certi progetti s'infrangono contro la dura realtà degli impegni lavorativi, che purtroppo vi tengono strettamente legati alle attività di routine.

Pesci - voto 6. L'oroscopo per la giornata del 16 dicembre prevede un po' di delusione in generale. Siete molto presi dai vostri affari, questioni relative ad investimenti o proprietà che richiedono il vostro impegno in prima persona.

Disciplina, senso del dovere, costanza e resistenza al lavoro saranno le vostre carte vincenti.

Amore. Le cose procedono discretamente bene. Avrete sufficienti dimostrazioni d’affetto da parte del partner, a patto che si evitino inutili puntualizzazioni.

Lavoro. Alcuni nodi che da lungo tempo vi tormentano stanno per sciogliersi. Mettete in campo la vostra tenacia e un pizzico di testardaggine.

La classifica di giovedì 16 dicembre 2021

Di seguito il riepilogo delle posizioni in classifica con i voti dei dodici segni: