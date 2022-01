Lunedì 17 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna in Cancro (che si farà Piena alle ore 23:48), mentre Marte risiederà nel segno del Sagittario. Giove assieme a Nettuno, invece, resteranno stabili nel domicilio dei Pesci, così come il Sole, Plutone e Venere permarranno in Capricorno. Saturno e Mercurio, infine, proseguiranno l'orbita in Acquario come Urano rimarrà nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Pesci, meno roseo per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Pesci: lavoro top. I raggi gioviali, dal 29 dicembre nella loro orbita, sembrano aver fatto fatica sinora a ingranare ma, grazie alla Luna Piena di questo lunedì, qualcosa parrà muoversi a favore dei nati Pesci in maniera più tangibile, specialmente sul fronte lavorativo.

2° posto Cancro: scelte. Sebbene il Plenilunio avverrà agli sgoccioli della giornata, nascendo nel suo Astro governatore, verrà avvertito parecchie ore prima e dopo, in particolar modo dai nati Cancro che saranno chiamati a operare delle scelte esistenziali nelle prossime due settimane. Decisioni che troveranno anche il sostegno nettuniano divenendo, di conseguenza, lungimiranti e meno inclini e repentini dietrofront.

3° posto Toro: piedi di piombo. Seguendo le caratteristiche primarie del Cancro, come riservatezza e riflessività, questa Luna Piena potrebbe indurre i nati Toro ad accantonare impazienza e voglia di primeggiare, invitandoli a proseguire nel loro cammino con maggiore equilibrio.

I mezzani

4° posto Scorpione: focus comportamentale. Lunedì che avrà buone chance di rivelarsi significativo in casa Scorpione, in quanto il parterre planetario suggerirà ai nativi di modellare il loro comportamento in base alle circostanze, provando a divenire più morbidi e concilianti anche con le persone meno gradevoli.

5° posto Leone: amore a gonfie vele.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nella giornata inaugurale della settimana, i felini daranno presumibilmente un peso maggiore alle vicende affettive del momento, col partner che non faticherà ad accorgersi del loro ritrovato mood affettuoso e focoso.

6° posto Acquario: proposte. Le idee fuori dagli schemi non dovrebbero mancare ai nati Acquario in questo periodo, ma a venire meno sinora è stata l'opportunità di farle presenti a chi di dovere.

Lunedì, però, il segno Fisso potrebbe finalmente proporre tale idea a una figura di spicco professionale e l'epilogo non potrà essere che favorevole.

7° posto Capricorno: revisioni. La guerra fredda tra Plutone di Terra e Nettuno d'Acqua verrà acuita dal Plenilunio nel dirimpettaio Cancro e ciò, c'è da scommetterci, invoglierà il segno Cardinale a mettere sotto revisione alcuni settori della propria vita, cerchia amicale in primis.

8° posto Bilancia: emozioni altalenanti. Alcuni contrasti nel nido domestico ma anche delle ruggini professionali nati qualche giorno fa potrebbero riaffiorare nelle menti dei nati Bilancia e metterli in balia di emozioni altalenanti e contrastanti. A tal proposito, sarà bene non agire d'impulso, magari contattando qualcuno per fargli una ramanzina, ma attendere pazientemente che l'effetto destabilizzante lunare sbollisca pian piano.

9° posto Gemelli: pentola a pressione. Semaforo acceso sul rosso per il mondo interiore di casa Gemelli durante questo lunedì, coi nativi che parranno doversi rapportare con una certa confusione nei riguardi di alcuni atteggiamenti delle persone care, comportamenti che li porteranno ad essere lì lì per esplodere d'ira. Per evitare ciò, basterà allontanarsi da alcune dinamiche affettive tossiche, sebbene ciò comporterà un po' di sofferenza emozionale iniziale.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: accuse. A pagare lo scotto della Luna Piena d'Acqua saranno, con ogni probabilità, gli arcieri che vivono una storia d'amore traballante o che hanno detto diverse bugie all'amato bene ultimamente. Il partner, difatti, potrebbe presentargli il conto questo lunedì perché, dopo essersi accorto delle loro menzogne e/o manchevolezze, tenderà a fidarsi sempre meno.

11° posto Vergine: occasioni mancate. Dal mese del compleanno a ora, i nati Vergine non sono stati particolarmente fortunati nel versante amoroso, specialmente chi tra coloro era alla ricerca dell'anima gemella. In questa giornata sarà probabile che alcune occasioni affettive mancate facciano nuovamente capolino nelle menti del segno Mobile, rendendolo un po' malinconico.

12° posto Ariete: amore flop. L'atmosfera placida che regnerà nel focolare domestico non sarà probabilmente di gradimento ai nati Ariete, i quali desidereranno rendere il ménage amoroso più movimentato. Per riuscire in tale intento, si lanceranno in qualche piccola provocazione nei riguardi del partner, ma quest'ultimo non la prenderà affatto bene.