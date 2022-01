Sabato 29 e domenica 30 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna, Plutone, Mercurio, Venere e Marte transitare sui gradi del Capricorno, mentre il Sole assieme a Saturno risiederanno nel segno dell'Acquario. Urano, invece continuerà la sosta in Toro, così come Giove insieme a Nettuno rimarranno stabili nel domicilio dei Pesci.

Oroscopo del weekend favorevole per Toro e Capricorno, meno roseo per Ariete e Cancro.

Sul podio

1° posto Capricorno: finanze top. Gli affari economici di casa Capricorno stanno avanzando sotto l'ala protettiva del parterre planetario già da diverse settimane, ma in questo weekend i nativi potrebbero mettere a segno qualche risultato lavorativo che rimpinguerà le loro casse ancor più di ciò che si sarebbero aspettati.

2° posto Toro: proposte professionali. Il primo segno Fisso, nel corso di questo fine settimana, farebbe bene a tenere occhi e orecchie ben vigili, in quanto sarà più che probabile che al loro cospetto giungano delle proposte lavorative da non sottovalutare. Il neo celato dietro tali occasioni, però, potrebbe risiedere nell'errata percezione che avranno i nativi a riguardo a causa della Bianca Signora in retromarcia, la quale li indurrà a scambiare un'idea innovativa per esageratamente rivoluzionare.

3° posto Vergine: determinati. Nonostante il destabilizzante duetto Nettuno-Giove nel dirimpettaio Pesci, i nati sotto il segno della Vergine godranno presumibilmente a piene mani dello Stellium nel loro Elemento che, grazie alla stimolazione uraniana, li renderà più tenaci che mai, a prescindere dai comportamenti altrui.

I mezzani

4° posto Scorpione: sereni. Nel nido domestico di casa Scorpione parrà respirarsi un'atmosfera decisamente più serena rispetto alle scorse giornate, coi nativi che riusciranno a dialogare con partner e figli più facilmente e a far comprendere le loro ragioni con maggior armonia.

5° posto Acquario: focus amicale. Le attenzioni del terzo segno d'Aria in questo weekend avranno buone probabilità di essere indirizzate principalmente nella loro cerchia amicale, in quanto i nativi saranno più che mai intenzionati a capire di chi potersi fidare nel prossimo futuro.

6° posto Gemelli: spensierati. I musi lunghi e le lamentele dell'ultima settimana, specialmente per la seconda decade, lasceranno spazio ad un mood spensierato nel fine settimana per i nati Gemelli, i quali potrebbero optare per una breve gita romantica fuori porta con la dolce metà.

7° posto Bilancia: regole difficili da digerire.

La prima e seconda decade di casa Bilancia, nel corso delle giornate di sabato e domenica, dovranno probabilmente fare i conti con una certa difficoltà a digerire con regole e imposizioni, soprattutto per i figli del segno alle prese con dei genitori particolarmente severi.

8° posto Leone: esausti. Le attività pratiche e lavorative da portare a compimento per i felini, soprattutto nella giornata di domenica, potrebbero essere più del solito e indurre i nativi ad adempierle ugualmente, pur di non lasciare nulla da svolgere ai giorni successivi. Ciò, inevitabilmente, comporterà una certa fiacchezza dei nati Leone nelle ore serali del 30 gennaio.

9° posto Sagittario: taciturni. La voglia di comunicare col mondo circostante in questo fine settimana avrà ottime chance di venir meno per il terzo segno di Fuoco, con gli arcieri che preferiranno di gran lunga osservare gesti e parole altrui in religioso silenzio.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: sfiduciati. Un velo di pessimismo e sfiducia nel prossimo futuro potrebbe invadere le menti dei nati Cancro, in particolar modo della prima decade, nel corso di questo weekend e ciò renderà meno semplice per gli stessi scorgere eventuali opportunità esistenziali che emergeranno.

11° posto Ariete: fiacchi. Le energie del primo segno zodiacale saranno presumibilmente poche e, sfruttando questa fiacchezza momentanea, i nativi potrebbero decidere di dedicare del tempo esclusivamente a loro stessi in questo fine settimana. Amore in stand-by.

12° posto Pesci: amore flop. Malgrado il periodo non sarà affatto male per i nati Pesci, questo weekend avrà probabilmente tutta l'aria di essere una ciliegina rancida in una torta succulenta, in quanto alcune paturnie amorose faranno capolino in maniera prorompente e il segno d'Acqua dovrà gioco forza affrontarle.