L'oroscopo del fine settimana che va dall'8 al 9 gennaio vedrà la fortuna girare per i nativi Pesci, soprattutto al lavoro grazie a Giove nel segno, mentre la Luna in Ariete garantirà una buona dose di maturità e romanticismo. Il Leone si sentirà più a suo agio in amore, al contrario la Bilancia sarà in difficoltà.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana dell'8 e 9 gennaio.

Previsioni oroscopo weekend 8-9 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana positivo i nativi del segno grazie alla Luna in congiunzione.

Per quanto riguarda i sentimenti, sarete in grado di dimostrare maggior maturità e romanticismo nei confronti della persona che vi piace, soprattutto i nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio e Saturno vi aiuteranno un po’, ma sapete che il resto dovrete farlo voi. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo del prossimo weekend più che valido dal punto di vista amoroso. Non mancheranno numerosi affetti da parte del partner, e la vostra relazione di coppia continuerà a viaggiare lungo i giusti binari. Sul fronte professionale piano piano state recuperando terreno grazie a Giove, ciò nonostante occhio a Mercurio che potrebbe portare qualche imprevisto. Voto - 8️⃣

Gemelli: vita di coppia illuminata dalla Luna in sestile in questo weekend tutto sommato valido.

Riuscirete a coinvolgere il partner nelle vostre avventure romantiche, ma attenzione a non fare promesse che poi non potete mantenere. Per quanto riguarda il lavoro il periodo comincerà a farsi intenso e impegnativo, dunque non poggiate sugli allori. Voto - 7️⃣

Cancro: non un fine settimana ottimale per voi a causa della Luna in quadratura, ma anche per via di Venere opposta.

Questo cielo continua a mettervi in difficoltà, ma questo non vorrà dire che dovrete gettare la spugna. Molto meglio in ambito professionale grazie a un fortunato Giove che farà andare i vostri progetti esattamente dove volete. Voto - 6️⃣

Leone: con la Luna in trigono dal segno dell'Ariete vi sentirete più a vostro agio dal punto di vista amoroso.

Potrebbe essere un fine settimana valido per lasciarsi andare alle emozioni. In ambito lavorativo cercherete di essere puntuali con le scadenze, preservando comunque una buona qualità nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale positiva in questo weekend per voi nativi del segno. Venere in trigono vi farà sentire leggeri, liberi e sempre più vicini alla vostra anima gemella. Dal punto di vista professionale invece ci sono alcuni problemi da affrontare e che non potranno essere più rimandati. Voto - 7️⃣

Bilancia: oroscopo del fine settimana che vi vedrà in difficoltà per quanto riguarda le questioni di cuore. Difficilmente riuscirete a toccare il cuore della vostra anima gemella, chiaro segno che dovrete smussare qualcosa nel vostro modo di fare, nel vostro carattere.

Nel lavoro invece continuerete a raggiungere discreti risultati, che però forse non vi daranno un così grande senso di soddisfazione. Voto - 6️⃣

Scorpione: Venere stabile in sestile dal segno del Capricorno promette tanta tranquillità nel vostro rapporto, ma soprattutto metterà in voi la voglia di novità e di fare qualcosa di nuovo insieme alla vostra anima gemella. Sul fronte professionale andate avanti con le vostre idee, mostrando tutta la vostra bontà con certi progetti. Voto - 9️⃣

Sagittario: sarà un piacevole weekend per voi nativi del segno grazie alla Luna in trigono dal segno amico dell'Ariete. Per quanto riguarda i sentimenti infatti ci sarà una piacevole armonia tra voi e la vostra anima gemella.

Cercate dunque di stabilire tale armonia per più tempo possibile. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali forse in calo per colpa della Luna in quadratura. Nulla di grave però in fondo, perché Venere continuerà a sostenervi, così come il Sole. Single o meno, dunque, continuate a provare sentimenti, a farvi coraggio e farvi avanti, ma senza essere troppo pretenziosi. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale positiva in questo fine settimana grazie alla Luna. Dal punto di vista sentimentale vi sentirete fieri e felici della vostra storia d'amore, e avrete modo ancora di vivere grandi avventure insieme al partner. Nel lavoro con la giusta strategia e un po’ di fortuna, riuscirete a mettere insieme grandi risultati.

Voto - 8️⃣

Pesci: ottimo periodo per quanto riguarda i sentimenti. Venere in sestile dal segno del Capricorno non vi farà mancare emozioni e romanticismo, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro la fortuna inizierà a girare con Giove in buon aspetto, e lo noterete dai buoni risultati che riuscirete a ottenere. Voto - 9️⃣