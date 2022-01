Nuovo appuntamento con l'oroscopo del weekend 8-9 gennaio. Secondo gli astri, gli ultimi due giorni della settimana corrente potrebbero regalare incontri inaspettati ai nativi dell’Ariete. Alcuni segni zodiacali trascorreranno un weekend all’insegna della pigrizia, mentre gli altri vivranno momenti felici e spensierati. Per saperne di più, approfondiamo le previsioni astrologiche relative alle giornate di sabato 8 e domenica 9 gennaio, con le pagelle e i voti segno per segno.

Il weekend 8-9 gennaio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In questo secondo weekend di gennaio potreste essere impegnati in degli incontri sociali.

Potreste anche incontrare alcuni vecchi amici che potrebbero darvi aiuti nel prossimo futuro sul fronte del lavoro. È molto probabile che gli studenti abbiano prestazioni migliori in questo periodo. In amore, le coppie innamorate possono godersi i loro momenti felici. Voto: 7,5

Toro – In questo fine settimana potreste avere un buon sostegno dai vostri familiari. Non si esclude qualche espansione nella vostra attività a conduzione familiare, il che aumenterà lo status sociale della vostra famiglia. Le coppie forti e innamorate potrebbero pensare di dare al mondo uno o più figli, e questo potrebbe migliorare il legame tra i partner, i membri della famiglia. Voto: 7,5

Gemelli – In questo weekend potreste essere più spirituali, il destino è dalla vostra parte.

Potreste aspettarvi un buon guadagno nei vostri investimenti passati. È probabile che il rapporto con il datore di lavoro sia migliorato, il che potrebbe darvi dei vantaggi in termini di promozioni. Potreste anche sentire buone notizie da vostro fratello o da vostra sorella. L’Oroscopo consiglia di controllare il vostro modo di parlare duro in amore, potrebbe influenzare la vostra vita personale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Voto 7

Cancro – In questi due ultimi giorni della settimana corrente potreste essere vittima di insonnia, che potrebbe rendervi pigri. Potreste anche diventare negligenti e questo potrebbe influenzare in maniera negativa la vostra forza interiore. È molto probabile che voi siate nervosi al lavoro, il che potrebbe influire sul vostro progetto in corso.

L’oroscopo consiglia di evitare investimenti non fruttuosi. Evitate di mangiare cibi piccanti, che potrebbero provocare fastidi all’apparato digerente. Dovreste evitare di guidare in maniera frettolosa. Voto 6

Previsioni astrali di sabato 8 e domenica 9 gennaio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – In questo weekend potreste essere felice. Potreste diffondere felicità intorno a voi, sentire armonia nella vita domestica, godervi di alcuni momenti romantici con il partner d’amore. La vostra famiglia potrebbe aiutarvi a prendere alcune decisioni importanti sul fronte professionale. Voto: 8

Vergine – Usate la vostra pazienza in ogni settore della vita. Le vostre prestazioni potrebbero essere buone nel lavoro, potreste ottenere degli incentivi in termini di ricompense.

Degli eventuali problemi di salute di un familiare potrebbero risolversi in poco tempo. È probabile che i disoccupati ottengano il lavoro dei propri sogni. Gli amori appena nati possono godersi il loro appuntamento romantico. Voto 7,5

Bilancia – In questo periodo potreste ottenere i risultati sperati. L’oroscopo consiglia di non aspettarsi di più da nessuno, potreste rimanere delusi. Sfruttate questo weekend per psicanalizzare voi stessi, potreste fare delle scoperte sorprendenti. Dopo questo processo di psicanalisi, sarete pronti ad accettare le sfide intorno a voi. Voto: 7

Scorpione – L’insoddisfazione regna sovrana in questo fine settimana. Potreste perdere le staffe, non essere in grado di godervi in pace i vostri momenti.

Potreste perdere la pazienza, il che potrebbe influenzare il vostro modo di lavorare. Se cercate la pace, le stelle consigliano di visitare qualche luogo religioso, oppure praticare la meditazione o lo yoga. Voto: 5

L'oroscopo e le pagelle del weekend 8-9 gennaio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questo weekend siete pieni di energia e molto concentrati sul lavoro. Il progetto a cui state lavorando potrebbe ripagarvi in termini di successo. I vostri colleghi potrebbero darvi una mano, è molto probabile che voi scegliate brevi viaggi di lavoro. Un vostro familiare potrebbe darvi una buona notizia. Voto 7,5

Capricorno – Ci sono questioni di famiglia da sistemare. Dovreste evitare le discussioni inerenti la vita personale.

La vostra arroganza può influire sulla vostra armonia domestica. Sforzatevi di tenere le cose sotto controllo. L'oroscopo consiglia di seguire il proprio intuito prima di effettuare investimenti. Voto: 5

Acquario – Le situazioni ingarbugliate adesso sono sotto controllo, potreste sentire pace nella mente, essere in grado di raggiungere il giusto equilibrio tra spese e guadagni. L’oroscopo consiglia di non viaggiare troppo o di non lavorare troppo, ciò potrebbe influire sul fronte della salute. Gli studenti possono iniziare a pianificare il loro futuro. In amore, le coppie innamorate possono vivere un weekend felice. Voto: 6,5

Pesci – In questo fine settimana potreste dover affrontare dei problemi di salute.

Se siete stanchi mentalmente, forse è perché avete sofferto di insonnia nelle notti scorse. Potreste aver difficoltà a concentrarvi sul lavoro, oppure avere una certa pigrizia, che può influenzare gli impegni quotidiani. L'oroscopo raccomanda di non guidare in maniera frettolosa e di non fare tour avventurosi. Inoltre, consiglia di non spendere soldi per cose di poco conto. Voto: 5.