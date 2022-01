Le previsioni dell'oroscopo del 14 gennaio esortano i Bilancia ad essere cauti. I nati sotto il segno dello Scorpione sono ancora in fase ascendente, mentre gli Ariete sono in grande forma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Cancro: siete un po' confusi e la Luna dissonante certamente non vi sarà d'aiuto. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, meglio non prendere decisioni affrettate.

11° Gemelli: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 14 gennaio vi invitano ad essere cauti. In amore è importante non prendere decisioni troppo in fretta, mentre sul lavoro dovete essere più audaci.

10° Sagittario: le stelle sono un po' contrarie per quanto riguarda i sentimenti. Se avete da poco cominciato un nuovo lavoro, è il caso di andare con i piedi di piombo e di non esporsi molto.

9° Bilancia: sul lavoro ci sono ottime opportunità di successo, tuttavia, dovete essere cauti. Ricordate che nulla si ottiene se prima non fate qualche sacrificio.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: non amate i cambiamenti radicali e troppo repentini. Siete persone abitudinarie che potrebbero finire per perdere il controllo se qualcuno vi scombussola i vostri piani. Ma ricordate che la vita è imprevedibile.

7° in Vergine: buon momento secondo l'oroscopo del 14 gennaio per quanto riguarda il lavoro.

In amore, però, vi sentite un po' turbati, pertanto, cercate di prestare un po' di attenzione in più alle persone a cui tenete.

6° Leone: giornata di alti e bassi per quanto riguarda l'amore. Se state pensando di iniziare un nuovo progetto, allora è il caso di riflettere a fondo. In ambito professionale siate cauti.

5° Acquario: sul lavoro siete molto impegnati.

Le cose da fare sono molteplici, ma il tempo sembra non essere mai abbastanza. Non siate frettolosi e agite con massima cautela.

Oroscopo 14 gennaio segni fortunati

4° in classifica Toro: audaci nel lavoro e propositivi nei rapporti di coppia. Le persone che vi circondano faranno davvero fatica ad annoiarsi con voi tra i piedi.

3° Scorpione: il periodo continua ad essere prolifero, sia per quanto riguarda l'amore sia il lavoro. Talvolta, però, lasciate che situazioni esterne condizionino il vostro umore, cercare di non farlo.

2° Capricorno: netta ripresa per i nati sotto questo segno. La giornata odierna è caratterizzata da tanta grinta e voglia di fare. Mettete da parte per un po' le preoccupazioni e concentratevi solo su voi stessi e sulle persone che amate.

1° Ariete: ottimo momento secondo l'oroscopo del 14 gennaio per i sentimenti. Venere è in aspetto positivo e la cosa non potrà che giovare soprattutto nei rapporti di coppia di vecchia data. Le storie nuove, invece, devono superare la fase di rodaggio.