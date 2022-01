L'oroscopo della giornata di giovedì 20 gennaio prevede un ritorno di fiamma per i nativi Scorpione, ora che la Luna si trova in posizione favorevole, mentre per il Leone ci saranno ancora tanti bei momenti in amore. Un inesauribile Acquario si darà da fare sul posto di lavoro grazie soprattutto a Marte, mentre potrebbe esserci un po’ d'instabilità nella vita dei nativi Pesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 20 gennaio.

Previsioni oroscopo giovedì 20 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: previsioni astrali discrete in questa parte centrale della settimana.

Per quanto riguarda i sentimenti torna un po’ di gelo dopo che la Luna vi ha dato una mano. Attenzione però perché sarà possibile superare questo momento. Se siete single attenzione a non entrare in temi molto delicati. Sul fronte lavorativo invece non vi mancherà quella voglia di fare felici clienti e colleghi grazie a dei lavori ben fatti. Voto - 7️⃣

Toro: vita di coppia che torna a essere piacevole grazie alla Luna in trigono. Ciò nonostante non poggiatevi sugli allori, anzi, fate qualcosa per rafforzare il legame che vi unisce. Se siete single non avrete nulla da temere, e Venere vi darà una mano con le vostre imprese romantiche. Sul fronte professionale dovrete essere un po’ più organizzati, e non dare nulla per scontato.

Voto - 8️⃣

Gemelli: un po’ confusi in amore a causa della Luna secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 20 gennaio. L'astro argenteo vi metterà in difficoltà per quanto riguarda le questioni sentimentali, ma se si tratta di questioni da poco, con un po’ di maturità sarete in grado di risolverle presto. I single potrebbero essere un po’ permalosi, soprattutto i nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda il lavoro saprete distinguere bene un progetto di successo da uno fallimentare, ma attenzione a Giove che potrebbe mettere diversi ostacoli tra voi e il successo. Voto - 6️⃣

Cancro: ci sarà ancora un pizzico di stabilità nella vostra relazione di coppia. Sarete più comunicativi, ma di romanticismo ancora non se ne parla.

In fin dei conti per ora meglio così. Avrete bisogno prima di fiducia reciproca. Se siete single imparate a conoscere ancora più a fondo la persona che vi piace. In ambito lavorativo ci penseranno Giove e Urano a portarvi lontano con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Leone: la Luna se ne va, ma in questa giornata ci saranno ancora momenti validi in ambito amoroso, soprattutto per voi nati nella terza decade. Single oppure no dunque, avrete ancora qualche occasione per far felice la persona che vi piace, e regalare un’emozione in più. In ambito professionale alcuni progetti si stanno rivelando pesanti, ma potrebbe valerne la pena fare qualche sacrificio. Voto - 8️⃣

Vergine: potreste non essere d'accordo su alcune regole sul posto di lavoro secondo l'oroscopo di giovedì 20 gennaio.

Il fatto è però che non siete nella posizione più adatta per esprimere un’opinione al momento, considerato che a causa di Giove faticate molto a raggiungere buoni risultati. Per quanto riguarda i sentimenti in questa giornata arriverà la Luna a accendere le vostre giornate insieme al partner. Se siete single il pianeta dell'amore potrebbe scegliere proprio voi per dei momenti davvero romantici. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale ancora tra alti e bassi secondo l'oroscopo. Dovrete imparare a riflettere bene prima di parlare, soprattutto se si tratta di questioni delicate. Single oppure no infatti, potreste ferire chi avete davanti. In ambito lavorativo invece arriveranno risultati tutto sommato modesti, di cui non potrete lamentarvi.

Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale che migliora per quanto riguarda i sentimenti. Sarete più concentrati verso la vostra anima gemella, e con la Luna e Venere favorevoli sarà possibile un ritorno di fiamma. Anche voi single sarete più concentrati verso i sentimenti, dunque aprite gli occhi e soprattutto il cuore. Per quanto riguarda il lavoro sarà necessario perfezionare la vostra tecnica, e con un po’ di fortuna da parte di Giove imparerete in fretta. Voto - 9️⃣

Sagittario: previsioni astrali sottotono a partire da questo giovedì. Purtroppo la Luna si troverà in quadratura dal segno della Vergine, e in amore non sarà così semplice venire incontro alle esigenze del partner. Portate pazienza, perché questa situazione poco limpida si risolverà presto.

Se siete single meglio non fare niente di avventato. Settore professionale piuttosto discreto grazie a Marte e Mercurio che vi aiutano con le vostre mansioni giornaliere. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che migliorerà sensibilmente da questa giornata grazie alla Luna in trigono. Insieme a Venere nel segno, potreste avere la possibilità di chiudere magnificamente questa settimana, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single datevi da fare in questo periodo, perché potrebbero arrivare belle occasioni. Nel lavoro sarete piuttosto creativi, ma non uscite dai binari. Voto - 8️⃣

Acquario: vita quotidiana che migliora ora che la Luna non vi darà più fastidio. Soprattutto in amore, vi sentirete più vicini alla vostra anima gemella, e l'intesa tra di voi non potrà che migliorare.

Se siete single potrebbero arrivare piccole ma interessanti novità. Nel lavoro sarete inesauribili grazie a Marte in sestile, mentre Mercurio nel segno vi darà idee davvero interessanti da sviluppare. Voto - 9️⃣

Pesci: con la Luna che si sposta nel segno della Vergine, potrebbe esserci una certa instabilità nella vostra vita sentimentale. Essere romantici a volte non basta. Bisognerà dimostrare anche una certa maturità, soprattutto in quelle situazioni più importanti. Per quanto riguarda il lavoro invece ve la caverete piuttosto bene grazie a un forte Giove nel vostro segno zodiacale. Voto - 7️⃣