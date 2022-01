Secondo l'oroscopo del 7 gennaio gli Acquario devono farsi avanti in amore. I Capricorno possono iniziare nuovi progetti ma devono essere cauti, mentre i Bilancia sono un bel po' giù di corda.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: i nati sotto questo segno sono un po' giù di corda. Aspettate tempi migliori prima di avanzare delle richieste particolari sul lavoro.

11° Leone: l'Oroscopo del giorno 7 gennaio vi invita a tenere duro. Anche se le cose non stanno andando come avevate progettato o immaginato, non è detto che non possiate ugualmente essere felici.

10° Sagittario: giornata un po' turbolenta dal punto di vista emozionale. Ci sono delle sensazioni contrastanti che vi stanno generando un po' di turbamento. Mantenetevi calmi sul lavoro.

9° Capricorno: iniziare nuovi progetti in questo momento è, sicuramente, cosa buona e giusta. Ad ogni modo, è importante tenere sempre alta la guardia e non permettere a nessuno di ostacolarvi.

Previsioni astrali 7 gennaio posizioni centrali

8° in classifica Toro: il piccolo errore sul lavoro potrebbe costarvi molto caro. Per tale ragione, cercate di essere sempre operativi e date il massimo di voi, specie se avete cominciato da poco.

7° Scorpione: buon momento per quanto riguarda la sfera professionale. Lasciatevi andare un po' di più in amore, spesso vi create troppi problemi e questo non è certamente buono.

6° Gemelli: in amore siete desiderosi di attenzioni, ma bisogna essere tenaci e lottare fino in fondo per riuscire ad ottenere i risultati sperati. Sul lavoro saranno premiate le persone più lungimiranti e in grado di gestire situazioni di stress.

5° Cancro: la vostra mente è un frullatore di idee. Specie in campo professionale state vivendo una fase molto entusiasmante che potrebbe portarvi delle soddisfazioni molto elevate.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'Oroscopo del 7 gennaio vi invita a osare.

Oroscopo segni fortunati

4° in classica Vergine: siete molto fortunati dal punto di vista professionale. Imparate ad accettare anche le sconfitte e non datevi mai per vinti di fronte agli ostacoli. In ambito sentimentale ci sono delle novità.

3° Pesci: giornata interessante sul fronte dei sentimenti.

Chi è in attesa di una risposta, potrebbe ricevere delle risposte molto presto. Sul lavoro ci sono delle faccende da mettere in chiaro.

2° Acquario: oggi siete molto più in forma rispetto ai giorni appena trascorsi. Impegnatevi di più per raggiungere i vostri obiettivi e non fermatevi solamente per paura di non farcela. In amore è il momento di farsi avanti.

1° Ariete: l'oroscopo del 7 gennaio vi invita ad essere audaci e ad avanzare anche le richieste più bizzarre. Oggi potreste essere accontentati in maniera del tutto inaspettata.