L'oroscopo della giornata di venerdì 7 gennaio prevede un Toro molto più audace per quanto riguarda il lavoro grazie a Giove, mentre la Luna in Acquario darà un ottimo spunto in amore ai nativi del segno. Periodo in corsa per Leone e Gemelli, sia in amore che al lavoro, mentre Pesci potrà contare su un po’ di fortuna. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 7 gennaio.

Previsioni oroscopo venerdì 7 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: vi avvierete verso un buon fine settimana grazie alla Luna favorevole. Dal punto di vista sentimentale sarete più morbidi con il partner, sentendo la necessità di prendervi cura della persona che amate.

Se siete single con il giusto approccio forse potreste ottenere di più. Per quanto riguarda il lavoro non avrete paura degli imprevisti, e cercherete di dare il massimo. Voto - 8️⃣

Toro: giornata un po’ movimentata in amore secondo l'oroscopo di venerdì 7 gennaio. La Luna sarà in quadratura, ma per fortuna Venere vi aiuterà a regolare i rapporti con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. I cuori solitari dovranno tenere i piedi per terra. In ambito lavorativo mostrerete maggior audacia nei vostri progetti, merito di Giove in buon aspetto. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vi permetterà di vivere serenamente la giornata, almeno per quanto riguarda i sentimenti. La Luna infatti sarà di grande aiuto e vi metterà voglia di esprimere con più forza i vostri sentimenti, single oppure no.

Con un po’ di fortuna, potreste ricavare qualche soddisfazione. Periodo in corsa invece per quanto riguarda il lavoro. Giove in quadratura vi costringerà a darvi più da fare se non volete perdere terreno. Voto - 7️⃣

Cancro: vita sentimentale non stabilissima per voi nativi del segno. Bisognerà agire per cambiare la rotta. Ciò nonostante sarà anche opportuno fare le cose con la dovuta cautela.

Se siete single faticherete un po’ a esprimervi davanti a chi amate. Meglio prepararsi un discorso solido prima. In ambito lavorativo dovrete avere le idee chiare su cosa portare avanti e cosa no. Voto - 6️⃣

Leone: giornata di venerdì che vedrà la Luna mettersi in opposizione. Purtroppo sarà una giornata tutta in salita in amore, e dovrete correre per non rovinare i rapporti con il partner.

Se siete single forse potreste decidere di chiudere il vostro cuore solo per proteggervi. Nel lavoro bisognerà correggere il tiro con alcune mansioni e preservare quei buoni risultati ottenuti in precedenza. Voto - 6️⃣

Vergine: pienamente in sintonia con il partner secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 7 gennaio. Venere in trigono assicurerà momenti fantastici per voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i single potrebbe essere una giornata di nuove conoscenze. Sul fronte professionale Giove opposto continua a ostacolarvi. Potrebbe infatti sfuggirvi qualcosa di importante per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: una stupenda Luna in trigono dal segno dell'Acquario vi aiuterà a non pensare a nulla di negativo in questa giornata, e concentrarvi su quelle cose che contano davvero.

Soprattutto in ambito amoroso, sarete in grado di vivere in tranquillità e armonia il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il settore professionale, con Mercurio favorevole, sarete in grado di trovare una degna soluzione ai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: un quadro astrale leggermente contrario a voi in questa giornata, ciò nonostante riuscirete comunque a prendervi qualche soddisfazione. Nel lavoro sperimentare e osare a volte è rischioso, ma con Giove dalla vostra parte avrete buone possibilità. Per quanto riguarda i sentimenti, questi non mancano, ma a volte la Luna in quadratura potrebbe darvi qualche piccolo problema. Voto - 8️⃣

Sagittario: ottimo cielo per quanto riguarda le questioni di cuore.

Armonia e affetto non mancheranno nella vostra relazione di coppia, merito in particolare della Luna in sestile dal segno dell'Acquario. Se siete single forse potreste riuscire a trovare una persona con il cuore che batte in sintonia con il vostro. A quel punto non vi resterà che farvi coraggio e farvi avanti. Sul fronte professionale Giove non vi darà pace, ma con Mercurio in sestile prenderete i vostri progetti con la dovuta cautela. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni oroscopo che rimangono positive per voi nativi del segno. Il pianeta Venere sarà stabile nel vostro cielo, e per quanto riguarda i sentimenti non mancheranno momenti d'oro tra voi e la vostra anima gemella. I single faranno attenzione a ogni dettaglio.

Per quanto riguarda il lavoro sarete piuttosto organizzati con i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Acquario: potrete contare su una luminosa Luna in congiunzione in questa giornata secondo l'oroscopo. Avrete quella marcia in più per far valere le vostre emozioni, e concedervi splendidi momenti insieme alla vostra anima gemella. Se siete single potreste essere voi la preda per una volta. Nel lavoro Mercurio nel segno sarà di grande aiuto per gestire al meglio i vostri progetti, mentre Saturno vi darà un po’ di fortuna. Voto - 8️⃣

Pesci: un ottimo Giove nel segno sta lentamente cambiando la vostra vita quotidiana, soprattutto lavorativa. Potreste infatti iniziare a pensare in grande, e proporre dei progetti di più ampio respiro.

Per quanto riguarda i sentimenti sarà un cielo tutto sommato stabile, adatto per vivere il vostro rapporto in tutta tranquillità e armonia. Se siete single tenacia e costanza non mancheranno in voi. Voto - 8️⃣