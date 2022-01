L'Oroscopo della settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio mette in rilievo la presenza della Luna nei comparti dell'Acquario, dei Pesci, dell'Ariete e infine in Toro. La Musa dei Poeti regalerà soddisfazioni a molti segni. Certamente ad essere favoriti in questa prima settimana di febbraio saranno soprattutto i quattro simboli che ospiteranno nei rispettivi settori l'Astro d'Argento. Resta immutata la presenza del Sole in Acquario con Venere, Marte, Mercurio e Plutone in Capricorno. Giove, Lune e Nettuno restano stabili in Pesci, quasi privo di dirette connessioni astrologiche.

Vediamo di dare una interpretazione alla predetta situazione astrale attraverso le previsioni zodiacali della settimana, segno per segno dall'Ariete fino a Pesci.

Previsioni zodiacali settimana 31 gennaio - 6 febbraio, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Questa settimana potreste essere un po' giù, con la Luna di traverso. Sarete insofferenti e scorbutici, sappiate che il notturno satellite transita in diversi segni tra i quali anche il vostro, però in posizione destabilizzante. A rischio le finanze, gli investimenti e l’armonia tra le mura domestiche, a causa della vostra spigolosità. Nel lavoro, confusione, agitazione, insicurezza: lo stato emotivo prende il sopravvento sui fatti reali, così perdete temporaneamente l’equilibrio.

In amore non è un buon periodo: meglio evitare gli incontri troppo ravvicinati, senza dubbio: più che d’incontri, si tratterebbe di scontri.

Toro - L’oroscopo della settimana al segno del Toro preannuncia equilibrio interiore, fornendo un solido appoggio per la creatività e i progetti importanti. Fatti due conti, traducete in realtà i sogni con calma e tanta serenità su tutti i fronti visto che anche la Luna rema a vostro favore.

Piccoli ma sicuri guadagni sul lavoro. Volete approfondire alcuni temi riguardanti la professione? Un viaggio o un corso di formazione all’estero sarebbero l’ideale. In amore, stupite il partner con qualcosa di diverso: scrivete una lettera d’amore o dedicategli una romantica poesia. Resterà senza parole.

Gemelli - Settimana da dedicare alla buona riflessione.

Una revisione attenta delle uscite e un aiuto dall’esterno allevieranno i vostri eventuali problemi d’ordine economico. Accensione di mutui, è possibile. Dovrete darvi da fare per sbrigare il lavoro arretrato, ma alla fine sarete ampiamente apprezzati. Intuizioni preziose martedì e mercoledì, da non prendere assolutamente sottogamba, vi aiuteranno a sbrogliare una situazione delicata. In amore, per evitare equivoci, specialmente se il rapporto è tuttora in fase di rodaggio, meglio non avere segreti e parlare a cuore aperto.

Cancro - Disguidi, delusioni, spese non preventivate, ecco gli effetti del passaggio della Luna in Ariete e poi in Toro, sempre poco amabile nei vostri confronti. Anche se per natura siete gelosi, non sfiancate il partner con interrogatori, sulla base di un semplice sospetto.

Nel lavoro gestite con calma e senza affanno le vostre mansioni: non buttatevi a corpo morto su ogni cosa. Le gratificazioni arriveranno inaspettatamente. In amore qualcuno, insinuando chiacchiere poco piacevoli sul vostro conto, cerca di mettere zizzania nella coppia. Diffidate dei falsi amici.

Oroscopo e consigli della settimana, dal Leone allo Scorpione

Leone - La settimana si prospetta tranquilla, in verità anche un po’ noiosa. Ma facendo buon viso a cattivo gioco, potrete “svagarvi” con il lavoro. Dimostrerete più calma e pazienza in famiglia, creando così una bella atmosfera di complicità. Mutamenti in campo professionale stanno spazzando via situazioni insoddisfacenti. Cogliete la palla al balzo, senza farvi bloccare dai timori.

In generale in campo affettivo dovete soprattutto coltivare la pazienza: date tempo al tempo, non pensate di poter risolvere in un baleno eventuali divergenze.

Vergine - Complice la Luna in Ariete, acquistate carisma, autostima e presa sugli altri. Scelte coraggiose ma vincenti in amore e nella professione. In compagnia di un amico o amica, partite alla ricerca di qualche posticino che conserva intatto il sapore d’altri tempi. Nel lavoro, intelligenza acuta e chiarezza espositiva favoriscono l’approccio a nuovi interessi. Corsi di aggiornamento o di qualificazione professionale. In amore, una miscela di passione, tenerezza e sensualità rende il clima affettivo effervescente. Approfittatene!

Bilancia - Lo sguardo della Luna in Acquario è molto benevolo nei vostri confronti e quindi può facilmente favorire qualche buon colpo di fortuna, soprattutto a chi non crede alla Dea bendata.

Buonumore e senso d’appartenenza in società, tale da valorizzare ancora di più la vostra immagine. Nel lavoro, se la professione non procede come dovrebbe e battibeccate con qualche collaboratore, non cedete al nervosismo, ma passate oltre. In amore, sottolineare ogni bella azione del partner vi darà occasione per appianare una situazione divergente.

Scorpione - Se è giunto il momento di una chiarificazione in famiglia e nella coppia, con i sestili della Luna in direzione di Giove e di Saturno, potete agire indisturbati. Vi muoverete con lucidità e fermezza, esponendo con fare persuasivo e convincente le vostre motivazioni. Nel lavoro alcuni compiti gravosi vi stanno mettendo sotto torchio, ma in compenso non mancano le gratificazioni sia economiche che personali.

In amore iniziative importanti, spese azzeccate per la casa e la famiglia. Avete una marcia in più: non sprecatela in inutili esitazioni.

Astrologia e previsioni della settimana, dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Una pausa d’ascolto interiore, in concomitanza con il basso tono psicofisico, vi consentirà di riposarvi e d’individuare le reali esigenze. Apatia e pigrizia non vi si addicono. Non c’è motivo di deprimersi, solo perché in questa settimana potrete vivere solo pochi giorni da leoni. Nel lavoro cercate di essere ordinati, organizzati e di non lasciare niente in sospeso. Meglio non rimandare a domani ciò che potete fare oggi. In amore, settimana che non offre grandi emozioni, ma in compenso permette di analizzare con calma il rapporto, assaporando ciò che sa donare.

Capricorno - Serena, quasi mai noiosa, la settimana che sta per entrare sarà illuminata dalla Luna in ottima posizione, promuove iniziative coraggiose e decisioni importanti. Proposte audaci da parte di un amico vi mettono in serio imbarazzo. Prendere o lasciare? A voi la scelta. Nel lavoro l’agenda è piena di appuntamenti, ma riuscite a prendere ogni impegno come uno stimolo. Con la marcia giusta, tutto sembra più facile. In amore l’incontro col principe o la principessa dei vostri sogni vi spiazza. È esattamente il contrario di come l’avevate immaginato.

Acquario - Gratificazioni professionali, consensi e sicurezza in voi stessi dovranno vedersela con qualche turbamento finanziario. Dubbi di estratto conto.

Una gradevole e selezionata compagnia, una passeggiata in campagna, per respirare l’odore della natura. Nel lavoro ritagliatevi del tempo per sviluppare nuove strategie, atte a risolvere brillantemente alcune situazioni legate alla professione. In amore, pulci nell’orecchio lavorano, insinuando dubbi sulla vostra relazione sentimentale. Ma di quante prove avete bisogno?

Pesci - L'oroscopo della settimana prevede che, forse, potete rivolgere la vostra attenzione su questioni pratiche e lavorative. Prendete in considerazione progetti lasciati in disparte. Amplificate il vostro raggio d’azione, recuperate vecchi debiti, accettate un lavoro extra. Nel lavoro per dare uno slancio concreto alla carriera, prendete in mano la situazione e chiarite eventuali incomprensioni con i collaboratori. In amore accettate con entusiasmo le proposte del partner: in fondo, ha solo bisogno di sapere che le responsabilità non vi fanno paura.