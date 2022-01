Il mese di gennaio sta per concludersi e lasciare il posto a un nuovo mese sicuramente ricco di emozioni e novità. Febbraio, nella sua prima settimana, viene definito dall'Oroscopo come un periodo di transizione che vede modificare la posizione astrale e le varie influenze nei confronti dei segni zodiacali. Ad avvertire questo cambiamento è il segno della Bilancia, già di per sé messo alle strette da alcune situazioni e costretto, al momento attuale, a contrastare le varie tensioni sorte all'interno della vita di coppia. Per il Leone, invece, Venere ha deciso di renderlo romantico, mentre la Dea bendata ha preso in custodia coloro nati sotto al segno del Toro ed a quello dei Pesci, rendendo la nuova settimana più fortunata che mai.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale, per la settimana che va da lunedì 31 a domenica 6 febbraio 2022.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - per quanto riguarda il segno dell'Ariete, il nuovo mese non sembra voler iniziare nel migliore dei modi. Con Venere, Marte e Mercurio in opposizione, i nativi di questo segno zodiacale potrebbero scontrarsi con un inizio di settimana non proprio allegro ed energico. La Luna in congiunzione, secondo le anticipazioni, rallegrerà le giornate del weekend, specialmente il sabato e la domenica.

Toro - come già anticipato, i nati sotto al segno del Toro avranno finalmente la possibilità di godersi appieno le varie giornate che si presenteranno lungo il cammino.

Vari saranno i momenti gioiosi da condividere con il partner e con le persone amate ed anche l'ambito lavorativo potrebbe far parlare id sé. Mai lasciare nulla al caso: le opportunità che si presenteranno lungo il cammino andranno vagliate e prese al volo.

Gemelli - anche il segno dei Gemelli, secondo le previsioni dell'oroscopo, potrà tuffarsi in una settimana piena di gioia e serenità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La fortuna ha deciso di avvolgere nel suo manto anche coloro nati sotto al segno zodiacale dei Gemelli, rendendo le prossime giornate piene di opportunità e di notizie importanti. Circondarsi di persone fidate, sia in ambito lavorativo che in quello sentimentale e relazionale, non sarà di certo un errore.

Cancro - gli astri in opposizione potrebbero far tentennare il Cancro già dall'inizio della nuova settimana di febbraio, con un innalzamento forse troppo repentino dei livelli di stress che, fortunatamente, svanirà con il sopraggiungere del weekend.

Un Luna favorevole permetterà ai nativi del segno zodiacale in questione di riprendere in mano la propria vita e tirare un sospiro di sollievo già dalla giornata di mercoledì.

Leone - il segno del Leone, così come previsto dall'oroscopo della settimana in questione, potrà finalmente godere dell'influenza positiva di Venere che, dalla sua posizione non poco ottimale, donerà un fascino senza eguali a coloro nati sotto al segno zodiacale in questione, ammorbidendone temporaneamente il carattere e rendendoli in grado di organizzare momenti di pieno romanticismo da trascorrere con il proprio partner.

Vergine - quello in questione sarà uno dei segni zodiacali maggiormente fortunati di tutta la settimana.

Le energie non mancheranno di certo e la vicinanza delle persone amate si farà sentire costantemente. Riuscire a rovinare un periodo così positivo sarà davvero difficile e quasi nessuno potrà riuscire in questo malevolo intento.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - sfortunatamente, il segno della Bilancia non sembra rientrare tra quelli più fortunati della nuova settimana. Il mese di febbraio, secondo le anticipazioni dell'oroscopo, non inizierà nel migliore dei modi e potrebbe farsi portatore di incertezze e titubanze. Il vero amore, però, potrebbe sopraggiungere d'improvviso e spazzare via ogni dubbio trasformando il tutto in un futuro più roseo e colorato.

Scorpione - Venere ha deciso di volgere il proprio favore anche verso lo Scorpione, donandogli una tenacia ed un fascino in grado di far spiccare tra tutti i nativi del segno zodiacale in questione.

Riuscire a realizzare alcuni dei propri sogni non sarà impossibile, specialmente in un periodo come questo e soprattutto grazie anche alla vicinanza delle persone amate. Trascorrere dei momenti di intimità con il partner aiuterà a migliorare anche il rapporto di coppia.

Sagittario - la Luna, nel corso della settimana in questione, potrebbe fare i capricci e non permettere al Sagittario di eccellere nei vari ambiti. Qualche astro potrebbe mettere i bastoni fra le ruote e portare rallentamenti in ambito lavorativo, ma grazie alla grande pazienza di coloro nati sotto al segno zodiacale in questione si potrà superare tale periodo senza troppi problemi. L'oroscopo consiglia di fare attenzione agli amici che ci si sceglie, poiché tra essi potrebbe nascondersi il cosiddetto "lupo".

Capricorno - anche il segno del Capricorno avrà finalmente la possibilità di godersi gli attimi che si presenteranno lungo il cammino. La prima settimana di febbraio, che accompagnerà l'addio al mese di gennaio, si presenterà gioiosa e non poco fortunata, specialmente nei confronti del Capricorno. In amore si potrà sempre contare sulla presenza di persone sincere e fedeli, così come in ambito lavorativo si vedranno giungere grandi soddisfazioni.

Acquario - l'oroscopo preannuncia il sopraggiungere di importanti novità per tutti coloro nati sotto al segno dell'Acquario. Sia in ambito lavorativo che in amore si potranno osservare avvicinarsi soddisfazioni e novità a dir poco interessanti. Il futuro potrà finalmente divenire più roseo, soprattutto dopo aver affrontato i "demoni" del proprio passato ed essere riusciti a sistemare le varie situazioni lasciate a metà.

Pesci - come già anticipato, l'oroscopo della prima settimana di febbraio preannuncia, anche per il segno die Pesci, l'avvicinarsi di un periodo fortunato sotto quasi ogni aspetto. In ambito lavorativo potrebbero sicuramente sopraggiungere delle novità interessanti, così come in amore ci si potrebbe finalmente imbattere nella tanto attesa "persona giusta". Chi vive già la propria storia d'amore, invece, potrà cimentarsi nell'organizzare una o più serate romantiche per affermare il proprio amore.