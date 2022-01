L'oroscopo della giornata di lunedì 24 gennaio vede un Gemelli simpatico e sensibile soprattutto in amore, mentre Vergine sarà distratta al lavoro. Inizio di settimana nel complesso convincente per la Bilancia grazie alla Luna nel segno, mentre Scorpione dovrà prestare attenzione a Mercurio in quadratura. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 24 gennaio.

Previsioni oroscopo lunedì 24 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: vita sentimentale in evidente crisi a causa di questo cielo. Tutto intorno vi sembrerà sbagliato e sentirete la necessità di cambiare qualcosa.

Attenzione però, perché così potreste non venire incontro alle esigenze del partner. Se siete single e vorrete farvi avanti, non dovrete essere vaghi. In ambito lavorativo raggiungerete discrete prestazioni grazie a Mercurio e Marte. Voto - 6️⃣

Toro: questa giornata potrebbe rivelarsi un po’ difficile da gestire sul fronte lavorativo. La posizione di Mercurio continua a non essere delle migliori. Per fortuna la situazione sta per migliorare, ma prima di tutto avrete bisogno di cambiare mentalità. In amore sarà una giornata tutto sommato tranquilla, dove sarete in grado di stabilire una discreta armonia con le persone che più amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Gemelli: simpatici e sensibili come siete grazie alla Luna in trigono, secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 24 gennaio non mancheranno dolci momenti insieme alla vostra anima gemella, in particolare per i nati nella seconda decade.

Se siete single avrete tanti modi per comunicare il vostro amore, trovate quello più adatto a voi. Per quanto riguarda il lavoro vi piacerebbe poter contare su un aiuto in più, ma questo dipenderà da voi. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale che vede un cielo davvero cupo. Luna e Venere contro non vi permetteranno di iniziare bene la settimana.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In amore il vostro atteggiamento a tratti ironico potrebbe essere frainteso dal partner e causare spesso litigi. Voi single non vi lascerete sfuggire qualche commento un po’ acido. Per quanto riguarda il lavoro se volete raggiungere il successo, bisognerà essere un po’ più umili, anche se state ottenendo discreti risultati.

Voto - 5️⃣

Leone: vita sentimentale regolata da questa Luna in buon aspetto. Le ultime giornate si sono rivelate ottime per voi e per il partner e questa non sarà da meno. Se siete single sognerete il grande amore e forse non sarà impossibile trovarlo: basterà solo crederci, ma soprattutto impegnarsi per trovarlo. In ambito lavorativo non lasciatevi demotivare da qualche scarso risultato. Forse perderete ancora qualche battaglia, ma questa guerra la vincerete. Voto - 8️⃣

Vergine: potreste essere un po’ troppo distratti sul posto di lavoro secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 24 gennaio. Avrete bisogno di ritrovare la bussola con progetti più chiari e precisi e forse nelle prossime giornate potreste trovare le risposte che state cercando.

In amore Venere porterà stabilità nel vostro rapporto e il partner vi regalerà dolci emozioni. Se siete single riuscirete a immergervi ancora una volta nei vostri sentimenti e a farvi guidare dal vostro cuore. Voto - 7️⃣

Bilancia: inizierà in modo più convincente questa nuova settimana secondo l'oroscopo. La Luna si troverà nel vostro segno zodiacale e per quanto riguarda i sentimenti sarete in grado di prendere l'iniziativa e provare a regalare un po’ di felicità alla vostra anima gemella, ma attenzione: perché di strada ce ne sarà ancora tanta da fare. Se siete single il vostro cuore non ha mai smesso di amare, ma attenzione a chi vorrà spegnere questa vostra voglia. Per quanto riguarda il lavoro arriveranno discrete soddisfazioni grazie a Marte e Mercurio in ottimo aspetto.

Voto - 7️⃣

Scorpione: vita sentimentale nel complesso stabile e soddisfacente per voi nativi del segno. Venere non farà mancare nulla alla vostra storia d'amore, che procederà verso la giusta direzione, e voi non perderete la voglia di fare sempre qualcosa per la vostra felicità. Se siete single non mancheranno incontri fortunati. In ambito lavorativo Giove continua a sostenere le vostre imprese, ciò nonostante non fatevi distrarre da Mercurio in quadratura. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarte più sicuri di voi stessi in ambito sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 24 gennaio. La Luna in sestile accende il vostro spirito e riuscirete a vivere bene insieme al partner. Se siete single in questa giornata vi sentirete cacciatori in cerca della persona giusta.

Sul fronte professionale vi servirà una strategia efficace per non fare brutta figura con i vostri superiori. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale non eccezionale in questo lunedì di gennaio, colpa della Luna negativa. Poco male in fondo, perché Venere rimane positiva e perché questa situazione non durerà ancora a lungo. Dunque non esagerate con il vostro atteggiamento e siate più umili nei confronti del partner o della persona che vi piace se siete single. In ambito professionale potrebbero esserci degli alti e bassi in questa giornata: fate attenzione e siate più concentrati. Voto - 6️⃣

Acquario: energie e creatività continueranno a essere dalla vostra parte e vi permetteranno di rincorrere i vostri obiettivi, anche se Giove vi ha lasciato ormai da tempo.

Per quanto riguarda i sentimenti ci penserà la Luna ad accendere l'intesa tra voi e l'anima gemella. Inoltre, all'interno della coppia, non mancheranno momenti di grande maturità e crescita. Se siete single approfittate di questo momento positivo. Voto - 9️⃣

Pesci: periodo stabile in amore. Le ultime giornate sono state un po’ burrascose, ma ora avrete discrete occasioni per far valere i vostri sentimenti, single oppure no. Sul posto di lavoro, con Giove dalla vostra parte, vi darete da fare per soddisfare le esigenze di clienti e colleghi. Certo, Marte potrebbe togliervi un po’ di energie, ciò nonostante non vi arrenderete e continuerete a perseguire i vostri sogni. Voto - 8️⃣