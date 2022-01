L'oroscopo della giornata di martedì 4 gennaio vedrà un Ariete più comunicativo in amore grazie non solo alla Luna, ma anche a Marte e Saturno, mentre il cuore dei nativi Pesci galopperà senza sosta. Leone non sarà così in vena di sentimenti, mentre Gemelli potrà contare su un discreto equilibrio tra amore e lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 4 gennaio.

Previsioni oroscopo martedì 4 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: configurazione astrale sicuramente non eccellente, ma che in questa giornata vi darà qualche occasione in più.

La buona posizione della Luna e di Venere vi permetteranno di essere più comunicativi e gentili nei confronti del partner. Se siete single saprete essere di buona compagnia. In ambito lavorativo organizzati come siete, troverete il tempo per fare tutti i vostri incarichi. Voto - 8️⃣

Toro: forse sarete un po’ disorganizzati per via di Mercurio in quadratura, ciò nonostante, secondo l'oroscopo della giornata di martedì 4 gennaio, Giove mette in voi quella voglia di fare nonostante tutto, e se le cose andranno come sperate, non avrete nulla da temere. Per quanto riguarda i sentimenti, in questa giornata sarà meglio essere un po’ più cauti considerato che la Luna è contro di voi. Single o meno dunque, difficilmente entrerete in confidenza, ma questo non vorrà dire che non passerete bei momenti con chi volete voi.

Voto - 7️⃣

Gemelli: un cielo ben equilibrato in questo martedì per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale la Luna vi metterà allegria, e voglia di vivere una bella giornata insieme alla persona che amate. I single sogneranno l'amore vero con tutto il cuore, ma dovranno anche saper concretizzare tale sogno. In ambito lavorativo Mercurio a favore renderà ancora una volta il vostro lavoro molto interessante, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 8️⃣

Cancro: periodo in leggera ripresa in amore, ma non ancora così soddisfacente. Questo cielo gioca con voi, porta alti e bassi, e voi dovrete saper reagire alle situazioni amorose che vi si presenteranno. Single oppure no dunque, prendete la vita così come si presenterà, reagendo di conseguenza. Ottimo equilibrio invece nel lavoro, grazie a Giove che vi aiuta a portare avanti serenamente le vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale che non brillerà questo martedì a causa della Luna opposta. Se siete impegnati la vostra irrequietezza potrebbe non convincere il partner o la persona che amate, prendendo le distanze da voi. Cercate di essere un po’ più comprensivi. Nel lavoro le energie non mancano, ma bisognerà mettere in pratica le che avete, convincervi che queste possano funzionare. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo che rimane ottimo in ambito sentimentale nonostante la Luna non sia più così favorevole. Avrete modo di vivere momenti intensi e eccezionali insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single non potrete fare altro che godervi tutto ciò che di buono la vita vi darà.

Nel lavoro i vostri metodi potrebbero migliorare se ci mettete un po’ d'impegno in più. Voto - 7️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di martedì 4 gennaio in risalita dal punto di vista amoroso. La Luna si troverà in trigono dal segno dell'Acquario, e porterà un po’ di tranquillità in più nel vostro rapporto. Se siete single ci sono ancora delle turbolenze tra voi e la persona che vi piace. Cercate di raddrizzare la situazione. In ambito lavorativo non vi sottrarrete alle vostre responsabilità, mettendovi in gioco, cercando di fare un ottimo lavoro. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale in calo in questa giornata, colpa della Luna in quadratura dal segno dell'Acquario. Poco male in fondo, perché Venere rimarrà in sestile a darvi una mano.

Single oppure no dunque, prendetevi cura della persona che amate, ma senza mai imporvi. Per quanto riguarda il lavoro potreste avere bisogno di qualche idea nuova, ma al momento state andando piuttosto bene. Cercate solo di non poggiarvi sugli allori. Voto - 7️⃣

Sagittario: con la Luna in Acquario la vostra relazione di coppia sarà più affiatata e sentimentale del solito secondo l'oroscopo. Potrete infatti contare su un'ottima intesa di coppia, che vi permetterà di vivere momenti tranquilli e romantici con il partner. Se siete single mettete da parte l'insicurezza e fatevi avanti. Sul fronte professionale invece, considerato che Giove è contro di voi, meglio adottare un atteggiamento conservativo, cercando però di sfruttare al massimo le opportunità che arriveranno.

Voto - 7️⃣

Capricorno: anche se la Luna lascerà il vostro cielo, la vostra relazione di coppia sarà ancora affiatata e soddisfacente per voi nativi del segno. Se ci sono dei progetti in corso, andate avanti serenamente, perché state facendo un ottimo lavoro. Se siete single non restate fermi a guardare, aspettando che arrivi l'amore. Siate padroni del vostro destino. In ambito lavorativo questa giornata porterà grande fiducia e ottimismo, merito di Giove in sestile dal segno dei Pesci. Voto - 9️⃣

Acquario: vita sentimentale che splende in questa giornata grazie alla Luna nel segno. Secondo l'oroscopo di martedì 4 gennaio, sarà più facile per voi entrare in sintonia con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda i single, è tempo di dare una svolta alla vostra vita da cuori solitari. Molto bene il settore professionale, grazie a Mercurio che v'indicherà la via più adatta per il successo. Voto - 8️⃣

Pesci: non mancheranno buoni propositi per voi dal punto di vista professionale. Giove in congiunzione porterà tutte le risorse necessarie per spingere sui vostri progetti, e raggiungere una posizione migliore. In amore godrete di una relazione di coppia stabile e appagante. Se siete single questa Venere in sestile v'invita a prendere in mano la vostra vita, e fare qualcosa non solo per gli altri, ma soprattutto per voi stessi. Voto - 8️⃣