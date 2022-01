L'oroscopo della giornata di venerdì 28 gennaio prevede una lucidità enorme sia in amore che al lavoro per i nativi Scorpione, forti di un cielo favorevole, mentre Leone avrà una marcia in più in amore. La Luna si sposterà nel segno del Sagittario, particolarmente affiatato con il partner, mentre Pesci non sempre potrebbe sentirsi a suo agio. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 28 gennaio.

Previsioni oroscopo venerdì 28 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: giornata di venerdì in risalita grazie alla Luna in trigono, ciò nonostante meglio non avere comunque alte aspettative.

Se i rapporti con il partner saranno più tranquilli, sappiate che ci sono ancora tante cose da sistemare tra di voi. Se siete single forse non troverete l'amore, ma sicuramente troverete qualcuno che saprà come incoraggiarvi. In difficoltà anche dal punto di vista professionale. Dovrete essere più concentrati e convinti delle vostre capacità, senza lasciarvi influenzare da Mercurio e Marte in quadratura. Voto - 6️⃣

Toro: cielo che torna a essere entusiasmante nei vostri confronti. Con la Luna non più sfavorevole, tornerete a vivere al meglio il vostro rapporto, e lasciarvi cullare da tutte le bontà che Venere vi lascerà. Se siete single non mancheranno nuove conoscenze, e magari tra queste qualcuna potrebbe colpirvi.

Per quanto riguarda il lavoro sarà la vostra passione e una maggior fiducia in voi che vi permetteranno di raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Gemelli: stelle contro di voi secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 28 gennaio. Ci sono giornate positive per quanto riguarda i sentimenti, ma in questa sarà meglio non sbilanciarsi più di tanto.

Single o meno dunque, moderate il vostro atteggiamento. Per quanto riguarda il lavoro forse avrete bisogno di un po’ di motivazione in più, che possa spingervi a dare di più. Voto - 6️⃣

Cancro: non un cielo grandioso per voi nativi del segno. Sul fronte amoroso ci saranno dei momenti di tranquillità apparente, ma basterà poco per causare un malinteso con il partner.

Se siete single non sarà questo il momento di avere un confronto diretto e duro con una persona in particolare. Settore professionale nel complesso discreto grazie a Giove, ma è evidente che c'è qualcosa che non va nella vostra tabella di marcia. Voto - 6️⃣

Leone: ottimo periodo per quanto riguarda i sentimenti, merito della Luna in trigono. Vi sentirete più a vostro agio con il partner, ma soprattutto, sarete più comprensivi nei suoi confronti, cercando di capire e superare i problemi insieme. Se siete single prendere un po’ più seriamente i rapporti sociali. Sul posto di lavoro finalmente vi sentirete più liberi, e qualche piccola soddisfazione in più vi motiverà a dare di più. Voto - 8️⃣

Vergine: sentimenti e passione saranno ancora dalla vostra parte grazie a Venere in trigono.

Ciò nonostante la Luna in quadratura potrebbe compromettere la situazione. Siate romantici dunque, ma senza mai mettere il vostro benessere prima del partner. I cuori solitari potrebbero avere altri interessi al momento oltre all'amore. In ambito lavorativo invece avrete le idee chiare sui vostri progetti, ma attenzione comunque a Giove in opposizione. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna in sestile vi permetterà di essere più ragionevoli in amore secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 28 gennaio. Magari non ci saranno momenti estremamente romantici, ma ritrovare un po’ di stabilità sarà importante per voi. Se siete single prendetevi un po’ di tempo in più per voi. Sul fronte professionale meglio non prendersi troppi rischi ora che Marte e Mercurio vi mettono in difficoltà.

Siate attivi con i vostri progetti, ma non uscite dai binari. Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata intensa e piacevole secondo l'oroscopo per voi. Potrete contare su un enorme lucidità e razionalità, utile in amore e al lavoro. Godetevi dunque ogni momento insieme alla vostra anima gemella, e se volete, fate qualcosa che possa intensificare il vostro legame. Voi single vi sentirete un po’ più romanticoni in questa giornata. In ambito lavorativo sarete in grado di prendere le giuste decisioni grazie a Mercurio, mentre Marte vi aiuterà a fare il resto. Voto - 8️⃣

Sagittario: cielo tutto sommato stabile per voi nativi del segno. In questo venerdì verrà la Luna a darvi delle soddisfazioni in amore. I rapporti con il partner funzioneranno molto bene, grazie a una certa sinergia tra voi davvero efficace in questa giornata.

Se siete single il vostro umore sarà sereno, la voglia di divertirvi non vi mancherà, dunque non potrete che essere felici. Per quanto riguarda il lavoro invece meglio evitare distrazioni, considerato che Giove potrà farvi cadere. Voto - 7️⃣

Capricorno: un'altra giornata eccellente per voi secondo l'oroscopo. Queste stelle vi guideranno verso una vita quotidiana migliore, soprattutto dal punto di vista sentimentale, regalandovi un rapporto sano e armonioso. Se siete single non avrete alcun problema nell'interazione con amici e familiari, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro avrete le idee particolarmente chiare, e saprete sempre come reagire a ogni situazione.

Voto - 9️⃣

Acquario: configurazione astrale più che discreta in questa giornata grazie alla Luna in sestile. Saprete prendervi cura del partner, e godrete di un ottimo affiatamento. Se siete single vi sentirete sempre più a vostro agio con una nuova persona, imparando a conoscerla giorno dopo giorno. In ambito lavorativo continuerete a fare il vostro lavoro, anche se difficilmente sarete in grado di replicare i buoni risultati ottenuti in precedenza. Voto - 8️⃣

Pesci: qualche piccola sbavatura nel corso di questo venerdì a causa della Luna in quadratura. Certo, Venere continuerà a darvi il suo supporto, ciò nonostante non sempre potreste sentirvi a vostro agio con il partner o con la persona che vi piace se siete single. Molto meglio sul fronte lavorativo, dove avrete sempre delle idee valide per portare avanti i vostri progetti. Voto - 7️⃣