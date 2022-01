L'oroscopo della giornata di venerdì 14 gennaio vedrà una Luna radiosa per l'Ariete, in sestile dal segno dei Gemelli. Il segno d'aria invece sarà piuttosto intrigante e romantico. Pesci dovrà fare attenzione a non causare incomprensioni di coppia, mentre Vergine potrebbe avere una certa disinvoltura a spendere. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 14 gennaio.

Previsioni oroscopo venerdì 14 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vedrà una radiosa Luna in sestile rispetto al segno dei Gemelli.

Dal punto di vista sentimentale ci sarà maggior comprensione tra voi e il partner, e dovrete fare in modo che sia così a lungo. Se siete single a volte bisogna fare solo quello che vi dice il cuore. In ambito lavorativo riuscirete a assumere un ruolo di spessore in certi progetti grazie a Giove e Marte. Voto - 8️⃣

Toro: un cielo sicuramente stabile nel corso di questa giornata per voi. I rapporti con il partner sono regolati dal pianeta Venere, e potrebbe nascere qualcosa di bello tra voi e la vostra anima gemella, ma anche se siete single. Per quanto riguarda il lavoro in questo venerdì saranno favoriti i progetti a lungo termine, grazie in particolare a Urano nel segno, e Giove in sestile. Ciò nonostante, calcolate bene eventuali imprevisti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale eccellente secondo l'oroscopo della giornata di venerdì, merito della Luna nel segno. La vostra relazione di coppia brilla di luce propria, con momenti intriganti e romantici e nuove iniziative sempre a disposizione. Per quanto riguarda i single fare sorprese a chi amate sarà qualcosa che vi riuscirà bene.

Nel lavoro siate un po’ più attivi, perché Giove in quadratura vi sta facendo perdere terreno. Voto - 7️⃣

Cancro: essere espansivi e più romantici quando Venere è contro di voi non è affatto facile. Single oppure no, però, vi piacerebbe davvero tanto poter fare qualcosa per rendere la vostra vita sentimentale migliore, dunque impegnatevi per raggiungere i vostri obiettivi.

Per quanto riguarda il lavoro invece andrete molto bene grazie in particolare a Giove in trigono dal segno dei Pesci. Voto - 6️⃣

Leone: intesa di coppia che tornerà a farsi sentire grazie alla Luna in sestile. Secondo l'oroscopo, sarà più facile per voi comunicare il partner, e riuscire a mettere in piedi qualcosa di bello insieme. Se siete single potrebbero esserci nuove amicizie o incontri, ma non mostrate tutto di voi subito. Per quanto riguarda il lavoro faticherete molto a tenere alta la concentrazione. In questo modo, non potete pretendere risultati eccezionali dai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale tra alti e bassi per voi nativi del segno, colpa della Luna che continua a giocarvi brutti scherzi.

Single oppure no, siate meno impulsivi per quanto riguarda le questioni di cuore, soprattutto se siete nati nella terza decade. Nel lavoro sarete disposti a investire e spendere denaro per i vostri progetti, ma dovrete essere sicuri che questi investimenti vi porteranno un profitto. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale discreta secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 14 gennaio. In questa giornata potrete contare sull'aiuto della Luna, in trigono dal segno dei Gemelli, per stabilire un po’ di armonia e tranquillità all'interno del vostro rapporto. Se siete single sarete piuttosto amichevoli e di buon umore. In ambito lavorativo avrete bisogno delle giuste strategie per mettere insieme discreti risultati.

Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo stabile e piacevole in amore per voi nativi del segno. Il pianeta Venere, in sestile rispetto al segno del Capricorno, vi permetterà di trascorrere momenti di spensieratezza pieni di romanticismo insieme alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single sarà una giornata da dedicare a voi stessi e alle cose che amate. Sul fronte professionale non è ancora tempo di grandi progetti, ma nel vostro piccolo, ve la state cavando molto bene. Voto - 8️⃣

Sagittario: non una giornata serenissima per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna in opposizione. Chiarire però alcune cose insieme al partner potrebbe esservi di grande aiuto per il vostro rapporto, oltre a essere importante.

Se siete single non sarà la giornata giusta per farsi avanti. Settore professionale nel complesso discreto, grazie in particolare a Mercurio in sestile che non vi farà commettere errori gravi. Voto - 6️⃣

Capricorno: un quadro astrale nel complesso positivo per voi nativi del segno, anche se si preannunciano nuvole all'orizzonte. In amore i rapporti con il partner andranno bene, ma la Luna sta per mettersi in cattivo aspetto. Quindi, amate il partner, ma senza cercare di imporvi nei suoi confronti. Se siete single pazienza e tolleranza saranno due vostre virtù. Nel lavoro curerete davvero tanto i vostri progetti, cercando di fare sempre una bella impressione. Voto - 8️⃣

Acquario: certe notizie sembreranno essere fatte apposta per voi, e con la Luna in trigono dal segno dei Gemelli, in amore arriveranno buone notizie per il vostro rapporto, da rendere felici voi e la vostra anima gemella.

I cuori solitari apriranno il loro cuore proprio con la persona che amano. Nel lavoro sarà una giornata molto fortunata, e le opportunità non mancheranno. Voto - 8️⃣

Pesci: vita di coppia infastidita dalla Luna in quadratura secondo l'oroscopo di venerdì 14 gennaio. Vi riprenderete presto, questo è certo, ma per il momento, sarà necessario chiarire alcune cose della vostra relazione sentimentale. Per quanto riguarda i single bilanciate bene le parole che userete. In ambito lavorativo l'ottimo Giove in congiunzione al vostro cielo non vi farà sbagliare un colpo, e i risultati che otterrete ne saranno la prova. Voto - 7️⃣