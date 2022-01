L'oroscopo di lunedì 10 gennaio sarà caratterizzato da tante sorprese e novità. Alcuni segni zodiacali si concentreranno sul proprio lavoro, mentre altri preferiranno dare priorità all'amore. I pianeti, tramite i loro movimenti, influenzeranno la vita lavorativa, sentimentale e sociale di ciascuno di noi.

Nel dettaglio, la Vergine, lo Scorpione e il Capricorno saranno ambiziosi, mentre il Cancro, la Bilancia e i Pesci tenderanno a stressarsi facilmente. Il Leone e l'Acquario saranno affettuosi, al contrario dei Gemelli che non si lasceranno travolgere dai sentimenti.

Il Sagittario e l'Ariete saranno sinceri con la persona amata, al contrario del Toro che si chiuderà in se stesso. Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 10 gennaio.

Oroscopo di lunedì 10 gennaio: dall'Ariete al Cancro

Arete: crederete ciecamente al rapporto con il partner. La vostra sicurezza non crollerà neanche davanti a situazioni dubbie. Cercherete di aprirgli il vostro cuore e di essere completamente sinceri nelle vostre rivelazioni. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non perdere la vostra obiettività.

Toro: non avrete molta voglia di aprirvi con gli altri. Affronterete i vostri problemi da soli, senza condividerli con il partner o con gli amici. La famiglia sarà molto turbata da questo atteggiamento e cercherà di scavare più a fondo.

L'oroscopo di domani vi consiglia di seguire il vostro cuore.

Gemelli: darete poco spazio ai sentimenti. Vi concentrerete sugli aspetti più razionali della quotidianità e cercherete di non farvi coinvolgere in situazioni poco chiare. Non amerete i pettegolezzi e starete lontani dalle chiacchiere tra colleghi. Il vostro comportamento potrebbe far avere delle perplessità agli altri.

Cancro: la giornata di domani sarà molto impegnativa. Cercherete di ritagliare un po' di tempo da dedicare a voi stessi, ma non sarà facile sottrarvi alle vostre responsabilità. Avrete bisogno dell'affetto delle persone care e di consigli da poter mettere in pratica. Attenzione anche alle malelingue.

Previsioni zodiacali di domani 10 gennaio: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete molto gentili verso i vostri amici. Per voi rappresenteranno una risorsa inestimabile e farete di tutto per renderli felici. Asseconderete i loro desideri senza perdere di vista le vostre necessità. Deciderete di impegnarvi seriamente per portare a termine gli obiettivi prefissati.

Vergine: niente e nessuno riuscirà a fermare il vostro desiderio di successo. Farete di tutto per farvi notare sul posto di lavoro e per non commettere inutili errori. Ci vorrà un po' di tempo affinché i vostri sogni si realizzino però, se sarete costanti, tutto andrà per il meglio. Il rapporto di coppia prenderà una piega inaspettata.

Bilancia: ci saranno delle situazioni che metteranno alla prova la vostra pazienza. Cercherete di affrontare tutto a testa alta ma, in alcuni momenti, l'ansia prenderà il sopravvento sulla razionalità. Dovrete fare appello a tutte le vostre risorse per riuscire a mantenere il controllo di voi stessi.

Scorpione: sarete fieri del vostro lavoro e dei successi raggiunti fino a questo momento. Nonostante ciò, deciderete di puntare ancora più in alto e di farvi trascinare dal fuoco dell'ambizione. Farete fatica ad accettare eventuali errori e tenderete a colpevolizzarvi davanti alle vostre incertezze.

Astrologia del 10 gennaio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non avrete alcun segreto con il partner.

Sarete determinati a rafforzare il feeling di coppia, fino a creare un rapporto caratterizzato da rispetto e sincerità reciproca. Vi fiderete della persona amata e del suo giudizio, anche se alcuni amici potrebbero consigliarvi di non abbassare la guardia.

Capricorno: non vi accontenterete molto facilmente. Avrete molti obiettivi da realizzare e sarete disposti ad attuare varie rinunce pur di riuscirsi. Le persone care si lamenteranno di sentire la vostra mancanza e anche il partner sarà molto perplesso. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di trovare una via di mezzo.

Acquario: il rapporto con la vostra famiglia vi renderà felice. Vi sentirete a vostro agio con le persone care, perché saranno in grado di comprendervi e di spronarvi nella realizzazione degli obiettivi.

Anche gli amici saranno dolci, ma il partner potrebbe assumere un atteggiamento scostante.

Pesci: la vostra emotività sarà un'arma a doppio taglio. Da una parte vi aiuterà nei rapporti interpersonali, ma dall'altra non vi farà affrontare il mondo serenamente. Alcune questioni vi causeranno uno stress non indifferente e il lavoro comporterà delle sfide piuttosto importanti. La famiglia vi sarà di grande aiuto.